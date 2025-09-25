https://sputnik-abkhazia.ru/20250925/obnadezhivayuschiy-zhest-lavrov-dal-zapadu-povod-zadumatsya-1057802925.html

"Обнадеживающий жест". Лавров дал Западу повод задуматься

"Обнадеживающий жест". Лавров дал Западу повод задуматься

Sputnik Абхазия

После выступления Дональда Трампа в ООН к встрече Сергея Лаврова с его американским коллегой Марко Рубио было приковано особое внимание. 25.09.2025, Sputnik Абхазия

2025-09-25T20:29+0300

2025-09-25T20:29+0300

2025-09-25T20:29+0300

колумнисты

мнение

авторы

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/12/1053831079_0:150:3020:1849_1920x0_80_0_0_869d907f0c782d27621a851c98f74d85.jpg

Она должна была стать ответом на повисший в воздухе вопрос: что означает столь радикальная смена тональности президента США в украинском вопросе, пишет Давид Нармания для РИА Новости. Фотография Лаврова с большим пальцем вверх, облетевшая соцсети и СМИ сразу после встречи, оказалась гораздо красноречивее сдержанного отчета внешнеполитического ведомства. В российском МИД заявили о том, что стороны договорились продолжать работу по восстановлению работы дипмиссий и нормализации отношений.Конечно, о подлинном смысле жеста министра можно лишь догадываться, но, судя по всему, реакция Москвы на прозвучавшие днем ранее заявления Трампа довольно сдержанная.И это объяснимо. Вашингтон меняет тональность, но не позицию. Истории про разорванную в клочья экономику мы привыкли слышать и от европейцев, и от предшественников команды Трампа. А отказ от энергоресурсов ЕС невозможен из-за наиболее преданных союзников американского президента. Венгры уже заявили, что продолжат покупать нефть и газ там, где считают нужным.Поэтому обещания ввести санкции, когда Европа откажется от российских ресурсов — это давление на союзников по НАТО, а не на Кремль. Туда же обещания поставить оружие для ВСУ — партнеры заплатят, Вашингтон заработает.Что касается Зеленского, то ему Трамп практически буквально сказал следующее: И новое наступление ВСУ, между тем, если верить Wall Street Journal, уже готовится. Так что к “возвращению границ 1991-го и даже больше” следует приготовиться торжествующим — пока еще в тылу — украинцам.И если в первые часы после выступления хозяина Белого дома западные СМИ почти поголовно ликовали, то теперь до них начинает доходить подлинный смысл случившегося. Под сладкие рассказы о “бумажном тигре” им продали едва ли не самоустранение США от участия в конфликте. Теперь Вашингтон в нем ровно в той мере, в какой это оплачено, — и уже не только украинскими жизнями, но и европейскими деньгами.Сам Зеленский, конечно, в эйфории — плевать, что его выступление на Генассамблее слушали преимущественно кресла в дряхлеющем, как мы выяснили, зале заседания. На какое-то время можно забыть о выборах, о проблемах с коррупцией. Кто ж его подвинет с поста главы киевского режима, когда он, по собственному признанию, чувствует себя президентом США. Где-то далеко позади остались проблемы с НАБУ, с бюджетом, с недовольными “слугами народа”, с отваливающимся Красноармейском, с Днепропетровской областью, где никаких прорывов обороны нет, а потом за утрату позиций снимают двух комбригов. Но скоро головокружение от семиминутной пресс-конференции с Трампом пройдет. Зеленский сядет в самолет, приземлится в Польше, и поезд до Киева под мерный стук колес будет неумолимо приближать его ко всем этим давно осточертевшим вопросам.Можно, конечно, попытаться втянуть Запад в конфликт напрямую, что Зеленский активно и делает в последние дни. Тем более Трамп обнадежил: на вопрос о том, могут ли европейцы сбивать российские самолеты в своем воздушном пространстве, американский президент ответил утвердительно. Правда, когда его попросили уточнить, поддержат ли их в этом США, осторожно отметил, что это зависит от обстоятельств.Трамп понимает, чем это грозит. Понимают и европейцы — и Рютте, и Макрон уже сказали, что самолеты лучше не трогать.И правильно. Пусть лучше жест Лаврова действительно остается сигналом о хорошей беседе с Рубио, а не отсылкой к постапокалиптической вселенной "Фоллаута".

https://sputnik-abkhazia.ru/20250913/pervye-lastochki-tramp-otpravil-evrope-signal-iz-minska-1057494428.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250820/novyy-front-chto-uvezli-iz-ssha-putin-i-zelenskiy-1057023701.html

https://sputnik-abkhazia.ru

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Давид Нармания https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038522792_121:0:722:601_100x100_80_0_0_5ceae5d76ad70e63ee51ecec18eb14d4.jpg

Давид Нармания https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038522792_121:0:722:601_100x100_80_0_0_5ceae5d76ad70e63ee51ecec18eb14d4.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Давид Нармания https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038522792_121:0:722:601_100x100_80_0_0_5ceae5d76ad70e63ee51ecec18eb14d4.jpg

колумнисты, мнение, авторы