"Обнадеживающий жест". Лавров дал Западу повод задуматься

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Аибашьра иадҳәалоу ахҭысқәа
Аҟәа ахақәиҭтәразы ажәылара: аинрал ицәажәара
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
2 мин
Аиҿцәажәара
Аҿар рфорум "Каспи" иалахәуп Аԥсны ахаҭарнакцәа
13:33
11 мин
Аиҿцәажәара
Адунеизегьтәи аҿар рфестиваль аизара аихшьаалақәа: Апарламент адепутат ицәажәара
13:45
15 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Итоги работы Пицундского Горсобрания: интервью с председателем
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Закон "О кадастре недвижимости" вступает в силу: узнаем, что изменится
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Амшын аԥшаҳәаҿтәи анеиааира": афестиваль алахәыла лыҿцәажәара
18:04
15 мин
Аиҿцәажәара
Аҿар рфорум "Каспи" иалахәуп Аԥсны ахаҭарнакцәа
18:19
10 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Как будут взаимодействовать банки Абхазии и Южной Осетии: интервью с главным банкиром
18:34
23 мин
Инструкция по применению
Как экономить деньги
18:57
2 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Амшын аԥшаҳәаҿтәи анеиааира": афестиваль алахәыла лыҿцәажәара
21:04
15 мин
Аиҿцәажәара
Аҿар рфорум "Каспи" иалахәуп Аԥсны ахаҭарнакцәа
21:19
10 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Как будут взаимодействовать банки Абхазии и Южной Осетии: интервью с главным банкиром
21:34
23 мин
Инструкция по применению
Как экономить деньги
21:57
2 мин
On air
08:00
31 мин
On air
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:06
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Дополнительное время
Автогонщик Дмитрий Гвазава о Чемпионате в Испании
14:49
13 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20250925/obnadezhivayuschiy-zhest-lavrov-dal-zapadu-povod-zadumatsya-1057802925.html
"Обнадеживающий жест". Лавров дал Западу повод задуматься
"Обнадеживающий жест". Лавров дал Западу повод задуматься
Sputnik Абхазия
После выступления Дональда Трампа в ООН к встрече Сергея Лаврова с его американским коллегой Марко Рубио было приковано особое внимание. 25.09.2025, Sputnik Абхазия
2025-09-25T20:29+0300
2025-09-25T20:29+0300
колумнисты
мнение
авторы
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/12/1053831079_0:150:3020:1849_1920x0_80_0_0_869d907f0c782d27621a851c98f74d85.jpg
Она должна была стать ответом на повисший в воздухе вопрос: что означает столь радикальная смена тональности президента США в украинском вопросе, пишет Давид Нармания для РИА Новости. Фотография Лаврова с большим пальцем вверх, облетевшая соцсети и СМИ сразу после встречи, оказалась гораздо красноречивее сдержанного отчета внешнеполитического ведомства. В российском МИД заявили о том, что стороны договорились продолжать работу по восстановлению работы дипмиссий и нормализации отношений.Конечно, о подлинном смысле жеста министра можно лишь догадываться, но, судя по всему, реакция Москвы на прозвучавшие днем ранее заявления Трампа довольно сдержанная.И это объяснимо. Вашингтон меняет тональность, но не позицию. Истории про разорванную в клочья экономику мы привыкли слышать и от европейцев, и от предшественников команды Трампа. А отказ от энергоресурсов ЕС невозможен из-за наиболее преданных союзников американского президента. Венгры уже заявили, что продолжат покупать нефть и газ там, где считают нужным.Поэтому обещания ввести санкции, когда Европа откажется от российских ресурсов — это давление на союзников по НАТО, а не на Кремль. Туда же обещания поставить оружие для ВСУ — партнеры заплатят, Вашингтон заработает.Что касается Зеленского, то ему Трамп практически буквально сказал следующее: И новое наступление ВСУ, между тем, если верить Wall Street Journal, уже готовится. Так что к “возвращению границ 1991-го и даже больше” следует приготовиться торжествующим — пока еще в тылу — украинцам.И если в первые часы после выступления хозяина Белого дома западные СМИ почти поголовно ликовали, то теперь до них начинает доходить подлинный смысл случившегося. Под сладкие рассказы о “бумажном тигре” им продали едва ли не самоустранение США от участия в конфликте. Теперь Вашингтон в нем ровно в той мере, в какой это оплачено, — и уже не только украинскими жизнями, но и европейскими деньгами.Сам Зеленский, конечно, в эйфории — плевать, что его выступление на Генассамблее слушали преимущественно кресла в дряхлеющем, как мы выяснили, зале заседания. На какое-то время можно забыть о выборах, о проблемах с коррупцией. Кто ж его подвинет с поста главы киевского режима, когда он, по собственному признанию, чувствует себя президентом США. Где-то далеко позади остались проблемы с НАБУ, с бюджетом, с недовольными “слугами народа”, с отваливающимся Красноармейском, с Днепропетровской областью, где никаких прорывов обороны нет, а потом за утрату позиций снимают двух комбригов. Но скоро головокружение от семиминутной пресс-конференции с Трампом пройдет. Зеленский сядет в самолет, приземлится в Польше, и поезд до Киева под мерный стук колес будет неумолимо приближать его ко всем этим давно осточертевшим вопросам.Можно, конечно, попытаться втянуть Запад в конфликт напрямую, что Зеленский активно и делает в последние дни. Тем более Трамп обнадежил: на вопрос о том, могут ли европейцы сбивать российские самолеты в своем воздушном пространстве, американский президент ответил утвердительно. Правда, когда его попросили уточнить, поддержат ли их в этом США, осторожно отметил, что это зависит от обстоятельств.Трамп понимает, чем это грозит. Понимают и европейцы — и Рютте, и Макрон уже сказали, что самолеты лучше не трогать.И правильно. Пусть лучше жест Лаврова действительно остается сигналом о хорошей беседе с Рубио, а не отсылкой к постапокалиптической вселенной "Фоллаута".
https://sputnik-abkhazia.ru/20250913/pervye-lastochki-tramp-otpravil-evrope-signal-iz-minska-1057494428.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20250820/novyy-front-chto-uvezli-iz-ssha-putin-i-zelenskiy-1057023701.html
https://sputnik-abkhazia.ru
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Давид Нармания
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038522792_121:0:722:601_100x100_80_0_0_5ceae5d76ad70e63ee51ecec18eb14d4.jpg
Давид Нармания
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038522792_121:0:722:601_100x100_80_0_0_5ceae5d76ad70e63ee51ecec18eb14d4.jpg
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/12/1053831079_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_67628af0ec0e17413cd1e30c46136ca9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
колумнисты, мнение, авторы
колумнисты, мнение, авторы

"Обнадеживающий жест". Лавров дал Западу повод задуматься

20:29 25.09.2025
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Сербии С. Лаврова и М. Джурича
Встреча глав МИД РФ и Сербии С. Лаврова и М. Джурича - Sputnik Абхазия, 1920, 25.09.2025
© Sputnik / Сергей Гунеев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Давид Нармания - Sputnik Абхазия
Давид Нармания
Все материалы
После выступления Дональда Трампа в ООН к встрече Сергея Лаврова с его американским коллегой Марко Рубио было приковано особое внимание.
Она должна была стать ответом на повисший в воздухе вопрос: что означает столь радикальная смена тональности президента США в украинском вопросе, пишет Давид Нармания для РИА Новости.
Фотография Лаврова с большим пальцем вверх, облетевшая соцсети и СМИ сразу после встречи, оказалась гораздо красноречивее сдержанного отчета внешнеполитического ведомства. В российском МИД заявили о том, что стороны договорились продолжать работу по восстановлению работы дипмиссий и нормализации отношений.
Конечно, о подлинном смысле жеста министра можно лишь догадываться, но, судя по всему, реакция Москвы на прозвучавшие днем ранее заявления Трампа довольно сдержанная.
Брифинг президента США Дональда Трампа - Sputnik Абхазия, 1920, 13.09.2025
Первые ласточки: Трамп отправил Европе сигнал из Минска
13 сентября, 16:31
И это объяснимо. Вашингтон меняет тональность, но не позицию. Истории про разорванную в клочья экономику мы привыкли слышать и от европейцев, и от предшественников команды Трампа. А отказ от энергоресурсов ЕС невозможен из-за наиболее преданных союзников американского президента. Венгры уже заявили, что продолжат покупать нефть и газ там, где считают нужным.
Поэтому обещания ввести санкции, когда Европа откажется от российских ресурсов — это давление на союзников по НАТО, а не на Кремль. Туда же обещания поставить оружие для ВСУ — партнеры заплатят, Вашингтон заработает.
Что касается Зеленского, то ему Трамп практически буквально сказал следующее:
“Обороняешься? Не хочешь мира? Ничего, мы твой позорный недуг в подвиг определим. Ты у нас еще и наступать начнешь”.
И новое наступление ВСУ, между тем, если верить Wall Street Journal, уже готовится. Так что к “возвращению границ 1991-го и даже больше” следует приготовиться торжествующим — пока еще в тылу — украинцам.
И если в первые часы после выступления хозяина Белого дома западные СМИ почти поголовно ликовали, то теперь до них начинает доходить подлинный смысл случившегося. Под сладкие рассказы о “бумажном тигре” им продали едва ли не самоустранение США от участия в конфликте. Теперь Вашингтон в нем ровно в той мере, в какой это оплачено, — и уже не только украинскими жизнями, но и европейскими деньгами.
Белый дом в Вашингтоне, округ Колумбия - Sputnik Абхазия, 1920, 20.08.2025
Новый фронт: что увезли из США Путин и Зеленский
20 августа, 17:06
Сам Зеленский, конечно, в эйфории — плевать, что его выступление на Генассамблее слушали преимущественно кресла в дряхлеющем, как мы выяснили, зале заседания. На какое-то время можно забыть о выборах, о проблемах с коррупцией. Кто ж его подвинет с поста главы киевского режима, когда он, по собственному признанию, чувствует себя президентом США. Где-то далеко позади остались проблемы с НАБУ, с бюджетом, с недовольными “слугами народа”, с отваливающимся Красноармейском, с Днепропетровской областью, где никаких прорывов обороны нет, а потом за утрату позиций снимают двух комбригов. Но скоро головокружение от семиминутной пресс-конференции с Трампом пройдет. Зеленский сядет в самолет, приземлится в Польше, и поезд до Киева под мерный стук колес будет неумолимо приближать его ко всем этим давно осточертевшим вопросам.
20:29
Можно, конечно, попытаться втянуть Запад в конфликт напрямую, что Зеленский активно и делает в последние дни. Тем более Трамп обнадежил: на вопрос о том, могут ли европейцы сбивать российские самолеты в своем воздушном пространстве, американский президент ответил утвердительно. Правда, когда его попросили уточнить, поддержат ли их в этом США, осторожно отметил, что это зависит от обстоятельств.
Трамп понимает, чем это грозит. Понимают и европейцы — и Рютте, и Макрон уже сказали, что самолеты лучше не трогать.
И правильно. Пусть лучше жест Лаврова действительно остается сигналом о хорошей беседе с Рубио, а не отсылкой к постапокалиптической вселенной "Фоллаута".
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0