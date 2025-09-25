Абхазия
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Аибашьра иадҳәалоу ахҭысқәа
Аҟәа ахақәиҭтәразы ажәылара: аинрал ицәажәара
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
2 мин
Аиҿцәажәара
Аҿар рфорум "Каспи" иалахәуп Аԥсны ахаҭарнакцәа
13:33
11 мин
Аиҿцәажәара
Адунеизегьтәи аҿар рфестиваль аизара аихшьаалақәа: Апарламент адепутат ицәажәара
13:45
15 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Итоги работы Пицундского Горсобрания: интервью с председателем
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Закон "О кадастре недвижимости" вступает в силу: узнаем, что изменится
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Амшын аԥшаҳәаҿтәи анеиааира": афестиваль алахәыла лыҿцәажәара
18:04
15 мин
Аиҿцәажәара
Аҿар рфорум "Каспи" иалахәуп Аԥсны ахаҭарнакцәа
18:19
10 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Взаимный интерес
Как будут взаимодействовать банки Абхазии и Южной Осетии: интервью с Барателия
18:34
2 мин
Инструкция по применению
Как экономить деньги
18:37
2 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Амшын аԥшаҳәаҿтәи анеиааира": афестиваль алахәыла лыҿцәажәара
21:04
15 мин
Аиҿцәажәара
Аҿар рфорум "Каспи" иалахәуп Аԥсны ахаҭарнакцәа
21:19
10 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Вечерний Сухум
В Абхазии
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
СУХУМ, 25 сен – Sputnik. В пятницу, 26 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода, временами осадки разной интенсивности и продолжительности, возможна гроза, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +16°С до +21°С.Температура морской воды +23°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 26 сентября

17:06 25.09.2025 (обновлено: 17:38 25.09.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукЛучи уходящего лета_лето 2025
Лучи уходящего лета_лето 2025 - Sputnik Абхазия, 1920, 25.09.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Территория черноморского побережья Абхазии окажется во фронтальном разделе, погода будет неустойчивой.
СУХУМ, 25 сен – Sputnik. В пятницу, 26 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода, временами осадки разной интенсивности и продолжительности, возможна гроза, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +16°С до +21°С.
Температура морской воды +23°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
0