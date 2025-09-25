https://sputnik-abkhazia.ru/20250925/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-26-sentyabrya-1057795924.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 26 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 26 сентября

Территория черноморского побережья Абхазии окажется во фронтальном разделе, погода будет неустойчивой.

СУХУМ, 25 сен – Sputnik. В пятницу, 26 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода, временами осадки разной интенсивности и продолжительности, возможна гроза, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +16°С до +21°С.Температура морской воды +23°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.

