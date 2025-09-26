https://sputnik-abkhazia.ru/20250926/ministr-prosvescheniya-abkhazii-vystupila-na-otkrytii-marafona-znanie-pervye-v-sukhume--1057808940.html

Министр просвещения Абхазии выступила на открытии марафона Знание.Первые в Сухуме

СУХУМ, 26 сен – Sputnik. Министр просвещения Абхазии выступила на открытии марафона Знание.Первые в Сухуме.В марафоне участвуют будущие ученые, спортсмены, артисты и творческие люди, добавила министр. Одним из спикеров марафона станет глава МИД Абхазии Олег Барциц. Он напомнил, что республика находится в преддверии двух памятных дат — освобождение Сухума от грузинских оккупантов и День Победы и Независимости. "Сегодня, в мирной, динамично развивающейся, свободной и суверенной Абхазии мы открываем столь масштабное событие, идеи и цели которого устремлены в будущее", — сказал Барциц.Президент Бадра Гунба на открытии в Госфилармонии отметил, что то, что одна из площадок этого масштабного события проходит в Сухуме, символично. Ведь именно здесь, в Сухумском физико-техническом институте, трудились выдающиеся ученые, которые внесли большой вклад в развитие советской атомной науки. Это часть нашей общей истории.

