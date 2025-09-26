Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Министр просвещения Абхазии выступила на открытии марафона Знание.Первые в Сухуме
Министр просвещения Абхазии выступила на открытии марафона Знание.Первые в Сухуме
Министр просвещения Абхазии Хана Гунба отметила на открытии просветительского проекта Знание.Первые, что образование — это фундамент, на котором строится... 26.09.2025
СУХУМ, 26 сен – Sputnik. Министр просвещения Абхазии выступила на открытии марафона Знание.Первые в Сухуме.В марафоне участвуют будущие ученые, спортсмены, артисты и творческие люди, добавила министр. Одним из спикеров марафона станет глава МИД Абхазии Олег Барциц. Он напомнил, что республика находится в преддверии двух памятных дат — освобождение Сухума от грузинских оккупантов и День Победы и Независимости. "Сегодня, в мирной, динамично развивающейся, свободной и суверенной Абхазии мы открываем столь масштабное событие, идеи и цели которого устремлены в будущее", — сказал Барциц.Президент Бадра Гунба на открытии в Госфилармонии отметил, что то, что одна из площадок этого масштабного события проходит в Сухуме, символично. Ведь именно здесь, в Сухумском физико-техническом институте, трудились выдающиеся ученые, которые внесли большой вклад в развитие советской атомной науки. Это часть нашей общей истории.
Министр просвещения Абхазии выступила на открытии марафона Знание.Первые в Сухуме

11:00 26.09.2025 (обновлено: 15:03 26.09.2025)
Министр просвещения Абхазии Хана Гунба отметила на открытии просветительского проекта Знание.Первые, что образование — это фундамент, на котором строится будущее любого государства.
СУХУМ, 26 сен – Sputnik. Министр просвещения Абхазии выступила на открытии марафона Знание.Первые в Сухуме.
"Приветствую вас в Республике Абхазия на этом знаменательном мероприятии — марафоне знаний, посвященном 80-летию корпорации "Росатом". Я очень рада тому, что праздник знания проходит именно в Абхазии", — подчеркнула она.
В марафоне участвуют будущие ученые, спортсмены, артисты и творческие люди, добавила министр.
Одним из спикеров марафона станет глава МИД Абхазии Олег Барциц. Он напомнил, что республика находится в преддверии двух памятных дат — освобождение Сухума от грузинских оккупантов и День Победы и Независимости.

"Сегодня, в мирной, динамично развивающейся, свободной и суверенной Абхазии мы открываем столь масштабное событие, идеи и цели которого устремлены в будущее", — сказал Барциц.
В Абхазии
Абхазия впервые стала площадкой для проведения просветительского марафона Знание.Первые
10:46
Президент Бадра Гунба на открытии в Госфилармонии отметил, что то, что одна из площадок этого масштабного события проходит в Сухуме, символично. Ведь именно здесь, в Сухумском физико-техническом институте, трудились выдающиеся ученые, которые внесли большой вклад в развитие советской атомной науки. Это часть нашей общей истории.
