https://sputnik-abkhazia.ru/20250926/ministr-prosvescheniya-abkhazii-vystupila-na-otkrytii-marafona-znanie-pervye-v-sukhume--1057808940.html
Министр просвещения Абхазии выступила на открытии марафона Знание.Первые в Сухуме
Министр просвещения Абхазии выступила на открытии марафона Знание.Первые в Сухуме
Sputnik Абхазия
Министр просвещения Абхазии Хана Гунба отметила на открытии просветительского проекта Знание.Первые, что образование — это фундамент, на котором строится... 26.09.2025, Sputnik Абхазия
2025-09-26T11:00+0300
2025-09-26T11:00+0300
2025-09-26T15:03+0300
в абхазии
абхазия
филармония
образование
бадра гунба
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/1a/1057807122_0:64:1620:975_1920x0_80_0_0_e8ca08a52d8b9c584956edec2167230c.jpg
СУХУМ, 26 сен – Sputnik. Министр просвещения Абхазии выступила на открытии марафона Знание.Первые в Сухуме.В марафоне участвуют будущие ученые, спортсмены, артисты и творческие люди, добавила министр. Одним из спикеров марафона станет глава МИД Абхазии Олег Барциц. Он напомнил, что республика находится в преддверии двух памятных дат — освобождение Сухума от грузинских оккупантов и День Победы и Независимости. "Сегодня, в мирной, динамично развивающейся, свободной и суверенной Абхазии мы открываем столь масштабное событие, идеи и цели которого устремлены в будущее", — сказал Барциц.Президент Бадра Гунба на открытии в Госфилармонии отметил, что то, что одна из площадок этого масштабного события проходит в Сухуме, символично. Ведь именно здесь, в Сухумском физико-техническом институте, трудились выдающиеся ученые, которые внесли большой вклад в развитие советской атомной науки. Это часть нашей общей истории.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250926/abkhaziya-vpervye-stala-ploschadkoy-dlya-provedeniya-prosvetitelskogo-marafona-znanie-pervye-1057806970.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/1a/1057807122_92:0:1532:1080_1920x0_80_0_0_2bae530ab668287599de07d0b9d7d2a6.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, филармония, образование, бадра гунба, новости
абхазия, филармония, образование, бадра гунба, новости
Министр просвещения Абхазии выступила на открытии марафона Знание.Первые в Сухуме
11:00 26.09.2025 (обновлено: 15:03 26.09.2025)
Министр просвещения Абхазии Хана Гунба отметила на открытии просветительского проекта Знание.Первые, что образование — это фундамент, на котором строится будущее любого государства.
СУХУМ, 26 сен – Sputnik. Министр просвещения Абхазии выступила на открытии марафона Знание.Первые в Сухуме.
"Приветствую вас в Республике Абхазия на этом знаменательном мероприятии — марафоне знаний, посвященном 80-летию корпорации "Росатом". Я очень рада тому, что праздник знания проходит именно в Абхазии", — подчеркнула она.
В марафоне участвуют будущие ученые, спортсмены, артисты и творческие люди, добавила министр.
Одним из спикеров марафона станет глава МИД Абхазии Олег Барциц. Он напомнил, что республика находится в преддверии двух памятных дат — освобождение Сухума от грузинских оккупантов и День Победы и Независимости.
"Сегодня, в мирной, динамично развивающейся, свободной и суверенной Абхазии мы открываем столь масштабное событие, идеи и цели которого устремлены в будущее", — сказал Барциц.
Президент Бадра Гунба на открытии в Госфилармонии отметил, что то, что одна из площадок этого масштабного события проходит в Сухуме, символично. Ведь именно здесь, в Сухумском физико-техническом институте, трудились выдающиеся ученые, которые внесли большой вклад в развитие советской атомной науки. Это часть нашей общей истории.