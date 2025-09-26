Новый спортстадион у школы №15 в Сухуме откроют 30 сентября

Абхазия
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Аибашьра иадҳәалоу ахҭысқәа
Аҟәа ахақәиҭтәразы ажәылара: аинрал ицәажәара
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
2 мин
Аиҿцәажәара
Аҿар рфорум "Каспи" иалахәуп Аԥсны ахаҭарнакцәа
13:33
11 мин
Аиҿцәажәара
Адунеизегьтәи аҿар рфестиваль аизара аихшьаалақәа: Апарламент адепутат ицәажәара
13:45
15 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Итоги работы Пицундского Горсобрания: интервью с председателем
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Закон "О кадастре недвижимости" вступает в силу: узнаем, что изменится
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Амшын аԥшаҳәаҿтәи анеиааира": афестиваль алахәыла лыҿцәажәара
18:04
15 мин
Аиҿцәажәара
Аҿар рфорум "Каспи" иалахәуп Аԥсны ахаҭарнакцәа
18:19
10 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Как будут взаимодействовать банки Абхазии и Южной Осетии: интервью с главным банкиром
18:34
23 мин
Инструкция по применению
Как экономить деньги
18:57
2 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Амшын аԥшаҳәаҿтәи анеиааира": афестиваль алахәыла лыҿцәажәара
21:04
15 мин
Аиҿцәажәара
Аҿар рфорум "Каспи" иалахәуп Аԥсны ахаҭарнакцәа
21:19
10 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Как будут взаимодействовать банки Абхазии и Южной Осетии: интервью с главным банкиром
21:34
23 мин
Инструкция по применению
Как экономить деньги
21:57
2 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Ихаҭҳәаам аҭоурыхқәа
Аҟәа ахақәиҭтәра амш аветеран Мусса Ҭаниа игәалашәараҿы
13:04
26 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
"Ҳара ҳдунеи": Гәылрыԥшьтәи аҵарадырратә центр аус шауа еилаҳкаауеит
13:33
18 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ашәҟәыҩҩцәа адунеизегьтәи рхеилак аҩбатәи аконгресс мҩаԥысит: алахәыла иҿцәажәара
13:51
8 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Взаимный интерес
Юридическая неделя в Абхазии: российский опыт и возможности развития торговли
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:31
2 мин
Такие обстоятельства
Дорога на Марс и причем тут атомные технологии: Прудник о своей теории
14:33
17 мин
Дополнительное время
Автогонщик Дмитрий Гвазава о чемпионате в Испании
14:50
9 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ҳтәылауа Москватәи атеатртә институтқәа руак аҿы аҵара рҵалоит
18:17
4 мин
Аицәажәара
Аҽыбӷаҟазаратә еицлабрақәа Мықәашҭа: алахәыла иҿцәажәара
18:21
12 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
Взаимный интерес
Юридическая неделя в Абхазии: российский опыт и возможности развития торговли
18:49
26 мин
СУХУМ, 26 сен – Sputnik. Многофункциональный стадион во дворе школы №15 в Сухуме будет открыт 30 сентября Госкорпорацией "Росатом" и Центром современных спорттехнологий концерна "Росэнергоатом", сообщил гендиректор ЦССТ Сергей Фомин.
В Ткуарчале 27 сентября также пройдет фестиваль "Атомная энергия спорта среди школьников", уточнил он.
"Я хочу сказать, что спортивная жизнь Абхазии очень яркая, очень интенсивная, она развивается. И нам очень приятно, что российская сторона с большим удовольствием были, есть и будут на спортивной карте республики", — сказал Фомин.
Это один из многих проектов, планируемых для реализации в Абхазии.
0