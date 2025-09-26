https://sputnik-abkhazia.ru/20250926/novyy-sportstadion-u-shkoly-15-v-sukhume-otkroyut-30-sentyabrya-1057813638.html
Новый спортстадион у школы №15 в Сухуме откроют 30 сентября
Новый спортстадион у школы №15 в Сухуме откроют 30 сентября
СУХУМ, 26 сен – Sputnik. Многофункциональный стадион во дворе школы №15 в Сухуме будет открыт 30 сентября Госкорпорацией "Росатом" и Центром современных...
СУХУМ, 26 сен – Sputnik. Многофункциональный стадион во дворе школы №15 в Сухуме будет открыт 30 сентября Госкорпорацией "Росатом" и Центром современных спорттехнологий концерна "Росэнергоатом", сообщил гендиректор ЦССТ Сергей Фомин.В Ткуарчале 27 сентября также пройдет фестиваль "Атомная энергия спорта среди школьников", уточнил он.Это один из многих проектов, планируемых для реализации в Абхазии.
Новый спортстадион у школы №15 в Сухуме откроют 30 сентября
13:40 26.09.2025 (обновлено: 15:27 26.09.2025)
СУХУМ, 26 сен – Sputnik. Многофункциональный стадион во дворе школы №15 в Сухуме будет открыт 30 сентября Госкорпорацией "Росатом" и Центром современных спорттехнологий концерна "Росэнергоатом", сообщил гендиректор ЦССТ Сергей Фомин.
В Ткуарчале 27 сентября также пройдет фестиваль "Атомная энергия спорта среди школьников", уточнил он.
"Я хочу сказать, что спортивная жизнь Абхазии очень яркая, очень интенсивная, она развивается. И нам очень приятно, что российская сторона с большим удовольствием были, есть и будут на спортивной карте республики", — сказал Фомин.
Это один из многих проектов, планируемых для реализации в Абхазии.