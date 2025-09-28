https://sputnik-abkhazia.ru/20250928/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-29-sentyabrya-1057870164.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 29 сентября

Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием относительно холодной воздушной массы и фронтальной зоны. 28.09.2025, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 28 сен - Sputnik. В понедельник, 29 сентября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Временами ожидается дождь разной интенсивности, гроза, местами дождь с градом. В горах снег.Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 12-17 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +14°С до +19°С.Температура морской воды +22°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

