Прогноз погоды в Абхазии на вторник 30 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 30 сентября
СУХУМ, 29 сен – Sputnik. Во вторник, 30 сентября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Временами осадки разной интенсивности и продолжительности, возможна гроза.Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами от 9 до 14 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +14°С до +19°С.Температура морской воды +22°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.
