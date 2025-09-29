https://sputnik-abkhazia.ru/20250929/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-30-sentyabrya-1057885084.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 30 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 30 сентября

СУХУМ, 29 сен – Sputnik. Во вторник, 30 сентября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Временами осадки разной интенсивности и продолжительности, возможна гроза.Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами от 9 до 14 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +14°С до +19°С.Температура морской воды +22°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.

