Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 30 сентября

18:13 29.09.2025
Прогноз погоды.
Прогноз погоды. - Sputnik Абхазия, 1920, 29.09.2025
© Sputnik Томас Тхайцук
Подписаться
Территория черноморского побережья Абхазии окажется во фронтальном разделе.
СУХУМ, 29 сен – Sputnik. Во вторник, 30 сентября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Временами осадки разной интенсивности и продолжительности, возможна гроза.
Атмосферное давление повышенное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами от 9 до 14 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +14°С до +19°С.
Температура морской воды +22°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
