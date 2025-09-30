https://sputnik-abkhazia.ru/20250930/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-1-oktyabrya-1057941806.html
Прогноз погоды в Абхазии на среду 1 октября
Прогноз погоды в Абхазии на среду 1 октября
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать юго-западная окраина антициклона.
СУХУМ, 30 сен - Sputnik. В среду, 01 октября, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами от 9 до 11 метров.Температура воздуха ночью от +9°С до+14°С, днем от +16°С до +21°С.Температура морской воды +22°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха - 60 -90%.
