Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Прогноз погоды в Абхазии на среду 1 октября
Прогноз погоды в Абхазии на среду 1 октября
Прогноз погоды в Абхазии на среду 1 октября

16:15 30.09.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук Бархатный сезон в Абхазии
Бархатный сезон в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 30.09.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать юго-западная окраина антициклона.
СУХУМ, 30 сен - Sputnik. В среду, 01 октября, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами от 9 до 11 метров.
Температура воздуха ночью от +9°С до+14°С, днем от +16°С до +21°С.
Температура морской воды +22°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха - 60 -90%.
0