СВО: горячая динамика в Днепропетровской области

Российская специальная военная операция развивается по объективным законам, со скоростью, обеспечивающей уверенное и необратимое достижение поставленных целей. 30.09.2025, Sputnik Абхазия
Динамичное наступление Вооруженных сил РФ в Днепропетровской области – не случайный прорыв, а результат эффективной стратегии российского Генерального штаба, пишет военный эксперт Александр Хроленко. Российские войска ведут активные наступательные действия, наращивают интенсивность артиллерийских и авиационных ударов по позициям ВСУ на всем участке фронта в Днепропетровской области. Продвижение за минувшие сутки составило около 12 кв. километров. За неделю освобождены от бандеровцев населенные пункты Березовое, Калиновское, Степовое. В сентябре наблюдается продолжение и развитие августовской наступательной динамики. Расширяя региональный плацдарм, подразделения группировки войск "Центр" наступают на Новопавловку с востока и юга. Одновременно группировка "Восток" закрепилась в Калиновском, и прорвалась в восточную часть Вербового. Штурмовые подразделения активно уничтожают опорные пункты противника в лесополосах. Днепропетровск необратимо дрейфует в Россию.Продвижение ВС России в Днепропетровской области вызвало оперативный кризис в Генштабе ВСУ, где пытаются скрыть масштаб российского прорыва. Противник не может игнорировать реальность, в которой линия боевого соприкосновения в зоне СВО увеличилась за год на 200 км (до 1250 км). Осень обещает быть горячей на всех участках фронта.Главком ВСУ Александр Сырский пожаловался западным журналистам на активные действия российских штурмовиков в украинском тылу, которые срывают снабжение и ротацию бандеровцев. Экс-главком ВСУ Валерий Залужный отметил эффективность российской стратегии истощения украинских ресурсов. Разумеется, генерал имел ввиду арсеналы и ВПК коллективного Запада в прокси-войне с Россией. Киевский ресурс DeepState 28 сентября сообщил: Боевой дух частей ВСУ на передовой продолжает падать вместе с численностью.Утопающий хватается за "Томагавки"Варшавский еженедельник Myśl Polska сегодня транслировал североатлантическое отчаяние: Близкое и неизбежное позорное поражение "украинского проекта" окончательно разрушает миф о западной исключительности, технологическом превосходстве и военном могуществе. США и НАТО отчаянно ищут выход из стратегического тупика, пытаясь одновременно использовать методы санкционные и эскалационные. Заметим, 19-й пакет европейских санкций Россию совершенно не смутил, а эскалация – "палка о двух концах".Спецпредставитель американского президента Кит Келлог 29 сентября в эфире телеканала Fox News сообщил о разрешении Дональда Трампа наносить дальнобойные удары по России. Ранее глава марионеточного киевского режима Владимир Зеленский просил предоставить американские крылатые ракеты "Томагавк". По информации Келлога, решение Трампом пока не принято. Однако известно, что "Томагавки" в НАТО эксплуатируют только американские и британские военные специалисты. Сухопутными комплексами "Тифон" для крылатых ракет большой дальности "Томагавк" располагает исключительно Пентагон. Поэтому варианты российского ответа на удары американскими "Томагавками" достаточно предсказуемы. Полагаю, Москва открыта к "поставкам" в Вашингтон своего дальнобойного оружия, включая крылатые ракеты Х-102, межконтинентальные "Ярсы" и "Сарматы". Стоит ли бандеровская Украина такого ужасного завершения истории США?Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сегодня заметил:На Западе внимательно анализируют реакцию Кремля на эскалационный дискурс Белого дома.Невзирая на импульсивные заявления американского президента Дональда Трампа о возможности украинских побед и восстановлении границ 2022 года, никаких побед и "возврата" не будет. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Генассамблее ООН в Нью-Йорке 28 сентября. Новые украинские границы окончательно и безусловно определит Россия – по итогам специальной военной операции.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Александр Хроленко
Александр Хроленко
мнение, авторы, колумнисты, сша, россия, украина
СВО: горячая динамика в Днепропетровской области
09:11 30.09.2025 (обновлено: 09:13 30.09.2025)
Александр Хроленко
Военный обозреватель
Российская специальная военная операция развивается по объективным законам, со скоростью, обеспечивающей уверенное и необратимое достижение поставленных целей.
Динамичное наступление Вооруженных сил РФ в Днепропетровской области – не случайный прорыв, а результат эффективной стратегии российского Генерального штаба, пишет военный эксперт Александр Хроленко.
Российские войска ведут активные наступательные действия, наращивают интенсивность артиллерийских и авиационных ударов по позициям ВСУ на всем участке фронта в Днепропетровской области. Продвижение за минувшие сутки составило около 12 кв. километров. За неделю освобождены от бандеровцев населенные пункты Березовое, Калиновское, Степовое. В сентябре наблюдается продолжение и развитие августовской наступательной динамики.
По данным Минобороны РФ, за девять месяцев 2025 года российские войска взяли под контроль более 175 кв. км Днепропетровской области.
Расширяя региональный плацдарм, подразделения группировки войск "Центр" наступают на Новопавловку с востока и юга. Одновременно группировка "Восток" закрепилась в Калиновском, и прорвалась в восточную часть Вербового. Штурмовые подразделения активно уничтожают опорные пункты противника в лесополосах. Днепропетровск необратимо дрейфует в Россию.
Продвижение ВС России в Днепропетровской области вызвало оперативный кризис в Генштабе ВСУ, где пытаются скрыть масштаб российского прорыва. Противник не может игнорировать реальность, в которой линия боевого соприкосновения в зоне СВО увеличилась за год на 200 км (до 1250 км). Осень обещает быть горячей на всех участках фронта.
Главком ВСУ Александр Сырский пожаловался западным журналистам на активные действия российских штурмовиков в украинском тылу, которые срывают снабжение и ротацию бандеровцев. Экс-главком ВСУ Валерий Залужный отметил эффективность российской стратегии истощения украинских ресурсов. Разумеется, генерал имел ввиду арсеналы и ВПК коллективного Запада в прокси-войне с Россией. Киевский ресурс DeepState 28 сентября сообщил:
"Российская армия рвется вперед в Запорожской и Днепропетровской областях… Линия фронта трещит по швам".
Боевой дух частей ВСУ на передовой продолжает падать вместе с численностью.
Утопающий хватается за "Томагавки"
Варшавский еженедельник Myśl Polska сегодня транслировал североатлантическое отчаяние:
"Русские готовятся взять под контроль переправы через Днепр… Генерал Валерий Герасимов в соответствии с принципами военного искусства постоянно усиливает интенсивность возглавляемого им наступления, создавая при этом его вспомогательные векторы".
Близкое и неизбежное позорное поражение "украинского проекта" окончательно разрушает миф о западной исключительности, технологическом превосходстве и военном могуществе. США и НАТО отчаянно ищут выход из стратегического тупика, пытаясь одновременно использовать методы санкционные и эскалационные. Заметим, 19-й пакет европейских санкций Россию совершенно не смутил, а эскалация – "палка о двух концах".
Спецпредставитель американского президента Кит Келлог 29 сентября в эфире телеканала Fox News сообщил о разрешении Дональда Трампа наносить дальнобойные удары по России. Ранее глава марионеточного киевского режима Владимир Зеленский просил предоставить американские крылатые ракеты "Томагавк". По информации Келлога, решение Трампом пока не принято. Однако известно, что "Томагавки" в НАТО эксплуатируют только американские и британские военные специалисты. Сухопутными комплексами "Тифон" для крылатых ракет большой дальности "Томагавк" располагает исключительно Пентагон. Поэтому варианты российского ответа на удары американскими "Томагавками" достаточно предсказуемы. Полагаю, Москва открыта к "поставкам" в Вашингтон своего дальнобойного оружия, включая крылатые ракеты Х-102, межконтинентальные "Ярсы" и "Сарматы". Стоит ли бандеровская Украина такого ужасного завершения истории США?
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сегодня заметил:
"Нет никакой панацеи, которая сейчас может изменить ситуацию на фронтах. Для киевского режима нет волшебного оружия. Будь то "Томагавк" или иные ракеты, они не смогут изменить динамику".
На Западе внимательно анализируют реакцию Кремля на эскалационный дискурс Белого дома.
Невзирая на импульсивные заявления американского президента Дональда Трампа о возможности украинских побед и восстановлении границ 2022 года, никаких побед и "возврата" не будет. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Генассамблее ООН в Нью-Йорке 28 сентября. Новые украинские границы окончательно и безусловно определит Россия – по итогам специальной военной операции.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.