Канадские войска и американские ракеты не гарантируют безопасности Украине

Канадские войска и американские ракеты не гарантируют безопасности Украине

25.08.2025

Вопреки добродетельным декларациям и планам действующего президента США, Украину продолжают накачивать американским оружием – для самоуничтожения "незалежной" в многолетней войне с Россией. В западном "мире, основанном на правилах" все решают не идеалы, а материальные интересы, пишет военный эксперт Александр Хроленко.Канадский премьер Марк Карни посетил Киев 24 августа, в день неочевидной независимости Украины, и объявил о выделении 1,5 млрд американских долларов военной помощи. Деньги предназначены для закупки в США бронетехники, боеприпасов, беспилотников. Канада и Украина в этот же день подписали соглашение о совместном военном производстве. Марк Карни не исключил переброску канадских войск на украинский ТВД.Инициатива Канады последовала за аналогичными "пакетами" помощи Нидерландов, Германии и "кооператива" в лице Дании, Норвегии, Швеции. Во всех случаях, поставки боевой техники и боеприпасов предусмотрены из американских запасов. Применение американского высокоточного оружия увеличенного радиуса действия требует непосредственного участия военнослужащих НАТО, данных космической разведки Пентагона. Уничтоженные за минувшие 24 часа более 150 ударных дронов ВСУ также использовали натовские комплектующие, навигацию и связь. Вопреки миротворческой риторике президента США Дональда Трампа, все более заметно прямое участие Запада в украинском конфликте. Растет вероятность эскалации за пределами зоны СВО.Стоя перед выбором между территориальными/политическими уступками Москве и продолжением затяжной/проигранной войны, Киев выбирает войну – требует у партнеров финансирование для продолжения боевых действий на весь период 2026 года. Европа готова платить, Америка – продавать оружие.Миротворчество президента США с украинской реальностью совершенно не совпадает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 22 августа заявил об отсутствии содержательной повестки для встречи лидеров России и Украины. Главному киевскому лицедею Владимиру Зеленскому театрализованное представление "на высшем уровне" необходимо только для имитации мирного процесса, чтобы не злить кандидата в нобелевские лауреаты Дональда Трампа.Хроника самоуничтоженияПервую партию из 3350 американских ракет ERAM "воздух – поверхность" на 850 млн долларов Украина может получить через полтора месяца. Темп производства – около 500 ракет в год, и общее количество значительно. Наверняка потребуются дополнительные поставки американских носителей типа F-16. Как бы то ни было, оружейный поток из США не компенсирует истощение украинских мобилизационных ресурсов, дефицит обученных и мотивированных бойцов ВСУ.В странах НАТО трезво оценивают растущее могущество Российской армии, растущие потери и мрачные перспективы ВСУ. Западные поставки оружия безусловно подталкивают Украину к самоуничтожению. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук констатировал: "Украинские села опустели… Ситуация трагическая, и пугающая". Его коллега, Алексей Гончаренко призвал компенсировать нехватку личного состава ВСУ на фронте вербовкой иностранных бойцов.Западная "коалиция желающих" способна собрать деньги для закупки американского оружия, ускоренной подготовки украинских "гладиаторов", однако отправлять собственные "опереточные" войска на восточный фронт никто не готов. К примеру, вооруженные силы Канады численностью 68 тысяч "штыков" не имеют боевого опыта, и могут быть полностью уничтожены на Украине за два месяца. В мировом рейтинге военной мощи Global Firepower Канада находится на 28 месте – между Швецией и Сингапуром. Канадское участие в прокси-войне с РФ – вершина политического безрассудства.Российские позиции тверды: ключевыми параметрами мирного урегулирования станут международное юридическое признание пяти новых регионов РФ и военный нейтралитет Украины. Кремль исключает присутствие иностранных, в особенности натовских миротворцев на Украине. С другой стороны, отказ Украины от нейтрального и внеблокового статуса поставит под сомнение основания признания украинской независимости в 1991 году.Американское издание Responsible Statecraft констатировало: западное финансирование ВСУ – бессмысленно с точки зрения европейской безопасности. Лучший способ обеспечить безопасность стран ЕС – немедленно прекратить военные действия на Украине, риск эскалации конфликта растет с каждым днем. Отдельная от России безопасность для Европы и Украины в реальности существовать не может. Напротив, безопасность РФ – основа общеевропейской системы безопасности. Прогноз издания The American Conservative о послевоенном мироустройстве в стиле "Ялта 2.0" становится все более вероятным.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

