Канистерапия — метод лечения и реабилитации с использованием специально отобранных и обученных собак. 01.10.2025, Sputnik Абхазия
СУХУМ, 1 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Канистерапию для помощи детям с нарушениями речи начали использовать в Абхазии, рассказала Sputnik автор проекта, руководитель фонда помощи животным "Багира" и приюта для собак "Топа" Саида Отырба. По рассказу Отырба, первой пациенткой стала восьмилетняя девочка из Гагрского района, которая не разговаривала и проявляла жестокость к животным. После двухнедельного общения с Бахаром девочка стала называть собаку по имени, составлять небольшие предложения и задавать вопросы. Автор проекта также добавила, что несколько дней назад к ней привели еще одного ребенка с проблемой речи, работа с ним уже началась. Кроме того, к ней поступило еще четыре обращения от проживающих в Сочи семей с аналогичными проблемами. Занятия проводят в селе Псоу Гагрского района (бывш. Сальме - прим.), где Саида Отырба организовала передержку и приют для бездомных собак. Она призналась, что условия в доме, где обустроена передержка, не очень подходят для такой работы, но в планах у нее построить для занятий модульный дом. Средства на это уже найдены.
09:00 01.10.2025 (обновлено: 10:39 01.10.2025)
Канистерапия — метод лечения и реабилитации с использованием специально отобранных и обученных собак.
СУХУМ, 1 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Канистерапию для помощи детям с нарушениями речи начали использовать в Абхазии, рассказала Sputnik автор проекта, руководитель фонда помощи животным "Багира" и приюта для собак "Топа" Саида Отырба.

"Я прошла курсы по канистерапии и получила сертификат. Для работы с детьми подготовила одну из наших собак – алабая по кличке Бахар, его возраст – год и шесть месяцев. Уже есть воодушевляющие результаты", – уточнила она.

По рассказу Отырба, первой пациенткой стала восьмилетняя девочка из Гагрского района, которая не разговаривала и проявляла жестокость к животным. После двухнедельного общения с Бахаром девочка стала называть собаку по имени, составлять небольшие предложения и задавать вопросы.

"Девочка очень привыкла к нему и всегда о нем спрашивает. Она уже выучила цвета, научилась держать шариковую ручку, раскрашивать картинки. Мы вместе ходим гулять на речку, она держит Бахара за поводок, а летом они вместе купались", – поделилась Отырба.

Автор проекта также добавила, что несколько дней назад к ней привели еще одного ребенка с проблемой речи, работа с ним уже началась. Кроме того, к ней поступило еще четыре обращения от проживающих в Сочи семей с аналогичными проблемами.
Занятия проводят в селе Псоу Гагрского района (бывш. Сальме - прим.), где Саида Отырба организовала передержку и приют для бездомных собак. Она призналась, что условия в доме, где обустроена передержка, не очень подходят для такой работы, но в планах у нее построить для занятий модульный дом. Средства на это уже найдены.
