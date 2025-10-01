https://sputnik-abkhazia.ru/20251001/kanisterapiyu-dlya-pomoschi-detyam-s-narusheniyami-rechi-nachali-ispolzovat-v-abkhazii-1057886491.html
Канистерапию для помощи детям с нарушениями речи начали использовать в Абхазии
Канистерапию для помощи детям с нарушениями речи начали использовать в Абхазии
Sputnik Абхазия
Канистерапия — метод лечения и реабилитации с использованием специально отобранных и обученных собак. 01.10.2025, Sputnik Абхазия
2025-10-01T09:00+0300
2025-10-01T09:00+0300
2025-10-01T10:39+0300
в абхазии
абхазия
приюты
медицина
новости
животные
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/1e/1057941635_0:67:960:607_1920x0_80_0_0_b0e61397d4590134d8a121a5a964caa9.jpg
СУХУМ, 1 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Канистерапию для помощи детям с нарушениями речи начали использовать в Абхазии, рассказала Sputnik автор проекта, руководитель фонда помощи животным "Багира" и приюта для собак "Топа" Саида Отырба. По рассказу Отырба, первой пациенткой стала восьмилетняя девочка из Гагрского района, которая не разговаривала и проявляла жестокость к животным. После двухнедельного общения с Бахаром девочка стала называть собаку по имени, составлять небольшие предложения и задавать вопросы. Автор проекта также добавила, что несколько дней назад к ней привели еще одного ребенка с проблемой речи, работа с ним уже началась. Кроме того, к ней поступило еще четыре обращения от проживающих в Сочи семей с аналогичными проблемами. Занятия проводят в селе Псоу Гагрского района (бывш. Сальме - прим.), где Саида Отырба организовала передержку и приют для бездомных собак. Она призналась, что условия в доме, где обустроена передержка, не очень подходят для такой работы, но в планах у нее построить для занятий модульный дом. Средства на это уже найдены.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250928/1057867568.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/1e/1057941635_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_6c0944cfa0fa7ab3a64d3013a99baf73.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, приюты, медицина, новости, животные
абхазия, приюты, медицина, новости, животные
Канистерапию для помощи детям с нарушениями речи начали использовать в Абхазии
09:00 01.10.2025 (обновлено: 10:39 01.10.2025)
Канистерапия — метод лечения и реабилитации с использованием специально отобранных и обученных собак.
СУХУМ, 1 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Канистерапию для помощи детям с нарушениями речи начали использовать в Абхазии, рассказала Sputnik автор проекта, руководитель фонда помощи животным "Багира" и приюта для собак "Топа" Саида Отырба.
"Я прошла курсы по канистерапии и получила сертификат. Для работы с детьми подготовила одну из наших собак – алабая по кличке Бахар, его возраст – год и шесть месяцев. Уже есть воодушевляющие результаты", – уточнила она.
По рассказу Отырба, первой пациенткой стала восьмилетняя девочка из Гагрского района, которая не разговаривала и проявляла жестокость к животным. После двухнедельного общения с Бахаром девочка стала называть собаку по имени, составлять небольшие предложения и задавать вопросы.
"Девочка очень привыкла к нему и всегда о нем спрашивает. Она уже выучила цвета, научилась держать шариковую ручку, раскрашивать картинки. Мы вместе ходим гулять на речку, она держит Бахара за поводок, а летом они вместе купались", – поделилась Отырба.
Автор проекта также добавила, что несколько дней назад к ней привели еще одного ребенка с проблемой речи, работа с ним уже началась. Кроме того, к ней поступило еще четыре обращения от проживающих в Сочи семей с аналогичными проблемами.
Занятия проводят в селе Псоу Гагрского района (бывш. Сальме - прим.), где Саида Отырба организовала передержку и приют для бездомных собак. Она призналась, что условия в доме, где обустроена передержка, не очень подходят для такой работы, но в планах у нее построить для занятий модульный дом. Средства на это уже найдены.