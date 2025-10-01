https://sputnik-abkhazia.ru/20251001/kanisterapiyu-dlya-pomoschi-detyam-s-narusheniyami-rechi-nachali-ispolzovat-v-abkhazii-1057886491.html

Канистерапию для помощи детям с нарушениями речи начали использовать в Абхазии

Канистерапия — метод лечения и реабилитации с использованием специально отобранных и обученных собак. 01.10.2025, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 1 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Канистерапию для помощи детям с нарушениями речи начали использовать в Абхазии, рассказала Sputnik автор проекта, руководитель фонда помощи животным "Багира" и приюта для собак "Топа" Саида Отырба. По рассказу Отырба, первой пациенткой стала восьмилетняя девочка из Гагрского района, которая не разговаривала и проявляла жестокость к животным. После двухнедельного общения с Бахаром девочка стала называть собаку по имени, составлять небольшие предложения и задавать вопросы. Автор проекта также добавила, что несколько дней назад к ней привели еще одного ребенка с проблемой речи, работа с ним уже началась. Кроме того, к ней поступило еще четыре обращения от проживающих в Сочи семей с аналогичными проблемами. Занятия проводят в селе Псоу Гагрского района (бывш. Сальме - прим.), где Саида Отырба организовала передержку и приют для бездомных собак. Она призналась, что условия в доме, где обустроена передержка, не очень подходят для такой работы, но в планах у нее построить для занятий модульный дом. Средства на это уже найдены.

