Мендкович: Россия играет ключевую роль в экономичском развитии Абхазии и Южной Осетии

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аҭоурыхҭҵааҩцәа-кавказҭҵааҩцәа Жәларбжьаратәи рфорум Аҟәа имҩаԥысуеит
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Очамчыраа раарыхрақәа зеиԥшроу еилаҳкаауеит
13:34
13 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Ампахьшь-шана": аԥсуа мульфильм ҿыц ҭыҵраны иҟоуп
13:47
13 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Охрана историко-культурного наследия, незаконные раскопки: интервью с Сангулия
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Доступная среда в Абхазии: что не хватает для людей с ОВЗ
14:33
19 мин
Интервью
Погода на первую половину октября
14:52
7 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ацәыргақәҵатә зал ҿыц, Асахьаҭыхратә ҵараиурҭа ашықәсныҳәа: Жәлар рсахьаҭыхҩы иҿцәажәара
18:04
26 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Кузница профессиональных музыкантов: конкурс-лаборатория Алисы Гицба
18:34
16 мин
Посредник
Охрана историко-культурного наследия, незаконные раскопки: интервью с Сангулия
18:50
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ацәыргақәҵатә зал ҿыц, Асахьаҭыхратә ҵараиурҭа ашықәсныҳәа: Жәлар рсахьаҭыхҩы иҿцәажәара
21:04
26 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Кузница профессиональных музыкантов: конкурс-лаборатория Алисы Гицба
21:34
16 мин
Посредник
Охрана историко-культурного наследия, незаконные раскопки: интервью с Сангулия
21:50
10 мин
On air
08:00
31 мин
On air
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:06
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20251001/mendkovich-rossiya-igraet-klyuchevuyu-rol-v-ekonomichskom-razvitii-abkhazii-i-yuzhnoy-osetii-1058004349.html
Мендкович: Россия играет ключевую роль в экономичском развитии Абхазии и Южной Осетии
Мендкович: Россия играет ключевую роль в экономичском развитии Абхазии и Южной Осетии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Роль России в экономическом развитии Абхазии и Южной Осетии остается ключевой как из-за исторических причин, так и в силу современной... 01.10.2025, Sputnik Абхазия
2025-10-01T22:00+0300
2025-10-02T01:12+0300
россия
абхазия
южная осетия
новости
сотрудничество
договор между абхазией и россией о союзничестве и стратегическом партнерстве
партнерство
политика
экономика
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/12/1056970509_0:138:1620:1049_1920x0_80_0_0_0fb2b433f7d150986b61234b164bb985.jpg
СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Роль России в экономическом развитии Абхазии и Южной Осетии остается ключевой как из-за исторических причин, так и в силу современной политической ситуации, считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в интервью @Sputniklive.По его словам, экономическая и торгово-хозяйственная ориентация Абхазии и Южной Осетии естественным образом направлена на Россию. При этом он подчеркнул важность активного развития сотрудничества по многим направлениям: восстановление старых и запуск новых транспортных и ж/д маршрутов, развитие туристической и промышленной инфраструктуры, запуск совместных инвестиционных проектов.Мендкович также обратил внимание на растущее влияние внешних игроков, в частности Турции, и назвал важной задачей укрепление экономических связей с Россией как фактор стабильности и роста.Кроме того, он отметил, что Абхазия и Южная Осетия остаются ключевыми союзниками России на Южном Кавказе.По словам Мендковича, в условиях нестабильности в Закавказье и риска возобновления конфликта с Грузией, Россия совместно с двумя республиками стремится формировать новую инфраструктуру безопасности в регионе.Эксперт добавил, что официальные лица Грузии признавали попытки западных стран втянуть Тбилиси в конфликт, Армения декларирует готовность выйти из ОДКБ, что создает дополнительную неопределенность, в этих условиях роль Абхазии и Южной Осетии как партнеров по безопасности возрастает.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251001/1057991626.html
россия
абхазия
южная осетия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/12/1056970509_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_8243461b468aebe9b2bd16abcc502591.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, абхазия, южная осетия, новости, сотрудничество, договор между абхазией и россией о союзничестве и стратегическом партнерстве, партнерство, политика, экономика
россия, абхазия, южная осетия, новости, сотрудничество, договор между абхазией и россией о союзничестве и стратегическом партнерстве, партнерство, политика, экономика

Мендкович: Россия играет ключевую роль в экономичском развитии Абхазии и Южной Осетии

22:00 01.10.2025 (обновлено: 01:12 02.10.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукФлаг Абхазии и Южной Осетии
Флаг Абхазии и Южной Осетии - Sputnik Абхазия, 1920, 01.10.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Роль России в экономическом развитии Абхазии и Южной Осетии остается ключевой как из-за исторических причин, так и в силу современной политической ситуации, считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в интервью @Sputniklive.
"После распада СССР и на фоне продолжающейся агрессивной позиции Тбилиси, которая отказывается признать их суверенитет, обе республики оказываются под угрозой внешней изоляции", — отметил эксперт.
По его словам, экономическая и торгово-хозяйственная ориентация Абхазии и Южной Осетии естественным образом направлена на Россию. При этом он подчеркнул важность активного развития сотрудничества по многим направлениям: восстановление старых и запуск новых транспортных и ж/д маршрутов, развитие туристической и промышленной инфраструктуры, запуск совместных инвестиционных проектов.
Встреча глав МИД РФ, Абхазии и Южной Осетии - Sputnik Абхазия, 1920, 01.10.2025
В Абхазии
Главы МИД России и Абхазии подписали план межмидовских консультаций на 2026-2027 года
Вчера, 14:18
Мендкович также обратил внимание на растущее влияние внешних игроков, в частности Турции, и назвал важной задачей укрепление экономических связей с Россией как фактор стабильности и роста.
Кроме того, он отметил, что Абхазия и Южная Осетия остаются ключевыми союзниками России на Южном Кавказе.
"Они оказывали поддержку России не только в регионе, но и за его пределами. Добровольцы из Абхазии и Южной Осетии активно участвовали в спецоперации на территории бывшей Украины", — подчеркнул эксперт.
По словам Мендковича, в условиях нестабильности в Закавказье и риска возобновления конфликта с Грузией, Россия совместно с двумя республиками стремится формировать новую инфраструктуру безопасности в регионе.

Эксперт добавил, что официальные лица Грузии признавали попытки западных стран втянуть Тбилиси в конфликт, Армения декларирует готовность выйти из ОДКБ, что создает дополнительную неопределенность, в этих условиях роль Абхазии и Южной Осетии как партнеров по безопасности возрастает.
"Очевидно, что Россия будет опираться на сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией, стремясь обеспечить неприкосновенность наших общих территорий вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация в Баку, Ереване или Тбилиси", — заключил аналитик.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0