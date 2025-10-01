https://sputnik-abkhazia.ru/20251001/mendkovich-rossiya-igraet-klyuchevuyu-rol-v-ekonomichskom-razvitii-abkhazii-i-yuzhnoy-osetii-1058004349.html
Мендкович: Россия играет ключевую роль в экономичском развитии Абхазии и Южной Осетии
СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Роль России в экономическом развитии Абхазии и Южной Осетии остается ключевой как из-за исторических причин, так и в силу современной... 01.10.2025, Sputnik Абхазия
СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Роль России в экономическом развитии Абхазии и Южной Осетии остается ключевой как из-за исторических причин, так и в силу современной политической ситуации, считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в интервью @Sputniklive.По его словам, экономическая и торгово-хозяйственная ориентация Абхазии и Южной Осетии естественным образом направлена на Россию. При этом он подчеркнул важность активного развития сотрудничества по многим направлениям: восстановление старых и запуск новых транспортных и ж/д маршрутов, развитие туристической и промышленной инфраструктуры, запуск совместных инвестиционных проектов.Мендкович также обратил внимание на растущее влияние внешних игроков, в частности Турции, и назвал важной задачей укрепление экономических связей с Россией как фактор стабильности и роста.Кроме того, он отметил, что Абхазия и Южная Осетия остаются ключевыми союзниками России на Южном Кавказе.По словам Мендковича, в условиях нестабильности в Закавказье и риска возобновления конфликта с Грузией, Россия совместно с двумя республиками стремится формировать новую инфраструктуру безопасности в регионе.Эксперт добавил, что официальные лица Грузии признавали попытки западных стран втянуть Тбилиси в конфликт, Армения декларирует готовность выйти из ОДКБ, что создает дополнительную неопределенность, в этих условиях роль Абхазии и Южной Осетии как партнеров по безопасности возрастает.
СУХУМ, 1 окт - Sputnik.
Роль России в экономическом развитии Абхазии и Южной Осетии остается ключевой как из-за исторических причин, так и в силу современной политической ситуации, считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович
в интервью @Sputniklive.
"После распада СССР и на фоне продолжающейся агрессивной позиции Тбилиси, которая отказывается признать их суверенитет, обе республики оказываются под угрозой внешней изоляции", — отметил эксперт.
По его словам, экономическая и торгово-хозяйственная ориентация Абхазии и Южной Осетии естественным образом направлена на Россию. При этом он подчеркнул важность активного развития сотрудничества по многим направлениям: восстановление старых и запуск новых транспортных и ж/д маршрутов, развитие туристической и промышленной инфраструктуры, запуск совместных инвестиционных проектов.
Мендкович также обратил внимание на растущее влияние внешних игроков, в частности Турции, и назвал важной задачей укрепление экономических связей с Россией как фактор стабильности и роста.
Кроме того, он отметил, что Абхазия и Южная Осетия остаются ключевыми союзниками России на Южном Кавказе.
"Они оказывали поддержку России не только в регионе, но и за его пределами. Добровольцы из Абхазии и Южной Осетии активно участвовали в спецоперации на территории бывшей Украины", — подчеркнул эксперт.
По словам Мендковича, в условиях нестабильности в Закавказье и риска возобновления конфликта с Грузией, Россия совместно с двумя республиками стремится формировать новую инфраструктуру безопасности в регионе.
Эксперт добавил, что официальные лица Грузии признавали попытки западных стран втянуть Тбилиси в конфликт, Армения декларирует готовность выйти из ОДКБ, что создает дополнительную неопределенность, в этих условиях роль Абхазии и Южной Осетии как партнеров по безопасности возрастает.
"Очевидно, что Россия будет опираться на сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией, стремясь обеспечить неприкосновенность наших общих территорий вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация в Баку, Ереване или Тбилиси", — заключил аналитик.