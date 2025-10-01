Абхазия
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Турмаршруты, поезда и вокзалы: Белова рассказала, насколько Абхазия удобна для людей с ОВЗ
Турмаршруты, поезда и вокзалы: Белова рассказала, насколько Абхазия удобна для людей с ОВЗ
Sputnik Абхазия
Доступными и удобными для людей с инвалидностью планируют сделать железнодорожные станции в Абхазии. 01.10.2025, Sputnik Абхазия
Советник губернатора Пензенской области по делам инвалидов и доступной среды Ольга Белова впервые посетила Абхазию по приглашению руководителя Ассоциации инклюзивного туризма, финалиста конкурса управленцев "Команда Абхазии", Русланы Гергедава. Белова проехалась на электропоезде до Сухума и осмотрела столичный вокзал. Она пришла к выводу, что поезда и сам вокзал довольно удобны для людей с ограниченными возможностями здоровья, но в республике не хватает службы оказания помощи пассажирам на колясках при передвижении и перевозке багажа. Белова уверена, что такую службу необходимо создать. Также она прогулялась по Сухуму и не столкнулась с серьезными сложностями. По ее оценке, столица Абхазии во многом комфортнее некоторых российских городов в контексте инклюзивности. Белова рассказала о планах по обучению сотрудников АЖД и автовокзалов по оказанию ситуативной помощи. Эти курсы смогут пройти также ученики школ и студенты. Помимо этого, она намерена проехать основные туристические маршруты и оценить, насколько они комфортны для маломобильных людей, а также для тех, у кого есть проблемы со зрением и слухом.
абхазия, овз, видео, мультимедиа, видео

Турмаршруты, поезда и вокзалы: Белова рассказала, насколько Абхазия удобна для людей с ОВЗ

17:36 01.10.2025
Доступными и удобными для людей с инвалидностью планируют сделать железнодорожные станции в Абхазии.
Советник губернатора Пензенской области по делам инвалидов и доступной среды Ольга Белова впервые посетила Абхазию по приглашению руководителя Ассоциации инклюзивного туризма, финалиста конкурса управленцев "Команда Абхазии", Русланы Гергедава.
Белова проехалась на электропоезде до Сухума и осмотрела столичный вокзал. Она пришла к выводу, что поезда и сам вокзал довольно удобны для людей с ограниченными возможностями здоровья, но в республике не хватает службы оказания помощи пассажирам на колясках при передвижении и перевозке багажа.
Белова уверена, что такую службу необходимо создать. Также она прогулялась по Сухуму и не столкнулась с серьезными сложностями. По ее оценке, столица Абхазии во многом комфортнее некоторых российских городов в контексте инклюзивности.
Белова рассказала о планах по обучению сотрудников АЖД и автовокзалов по оказанию ситуативной помощи. Эти курсы смогут пройти также ученики школ и студенты.
Помимо этого, она намерена проехать основные туристические маршруты и оценить, насколько они комфортны для маломобильных людей, а также для тех, у кого есть проблемы со зрением и слухом.
