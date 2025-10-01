Абхазия
Участники, этапы и музыкальная кузня: Гицба о конкурсе-лаборатории

Прием заявок на участие в конкурсе-лаборатории "Музыка — диалог без расстояний и границ" Алисы Гицба завершился 30 сентября.
Как рассказала автор проекта, Народная артистка Абхазии и Заслуженная артистка России Алиса Гицба, поступило более 250 заявок.
Впереди артистов ждут три этапа конкурса. Результаты первого тура станут известны не позднее 5 октября.
Конкурс-лаборатория Алисы Гицба пройдет на двух площадках — в Абхазии и в Москве. Гала-концерт запланирован на 23 октября и состоится в Абхазской Госфилармонии.
Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив России и правительства Абхазии. География участников конкурса охватывает не только Абхазию и Россию, но и страны Европы, а также Латинской Америки.
