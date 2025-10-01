https://sputnik-abkhazia.ru/20251001/uchastniki-etapy-i-muzykalnaya-kuznya-gitsba-o-konkurse-laboratorii-1057996897.html
Участники, этапы и музыкальная кузня: Гицба о конкурсе-лаборатории
Прием заявок на участие в конкурсе-лаборатории "Музыка — диалог без расстояний и границ" Алисы Гицба завершился 30 сентября. Как рассказала автор проекта, Народная артистка Абхазии и Заслуженная артистка России Алиса Гицба, поступило более 250 заявок. Впереди артистов ждут три этапа конкурса. Результаты первого тура станут известны не позднее 5 октября. Конкурс-лаборатория Алисы Гицба пройдет на двух площадках — в Абхазии и в Москве. Гала-концерт запланирован на 23 октября и состоится в Абхазской Госфилармонии. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив России и правительства Абхазии. География участников конкурса охватывает не только Абхазию и Россию, но и страны Европы, а также Латинской Америки.
