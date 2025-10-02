https://sputnik-abkhazia.ru/20251002/novoe-mirovoe-ustroystvo-o-chem-govoril-vladimir-putin-na-valdae-1058027833.html

Новое мировое устройство: о чем говорил Владимир Путин на "Валдае"

02.10.2025

Президент России Владимир Путин принял участие в пленарной сессии XXII заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".Оно прошло в Сочи под лозунгом "Полицентричный мир: инструкция по применению", этой теме и была посвящена речь президента. Кроме того, у участников была возможность задать главе государства интересующие их вопросы, и они этой возможностью активно пользовались - заседание длилось почти четыре часа.SputnikО новом мировом порядкеПространство многополярности очень динамично, перемены происходят быстро, и даже внезапно, и нужно быть к ним готовым и реагировать, считает президент России.При этом современный миропорядок более демократичен - никогда на мировой арене не было такого количества стран, которые пытаются влиять на ситуацию в мире.Он подчеркнул, что кардинальные изменения в системе международных отношений стали прямым следствием попыток Запада установить и сохранить глобальную гегемонию."Принципиально новая мировая атмосфера, тон которой все больше задают страны мирового большинства, позволяют надеяться, что всем игрокам так или иначе придется учитывать интересы друг друга при выработке решений региональных и мировых проблем. Ведь по существу никто не может добиться своих целей в одиночку, в изоляции от остальных", - добавил российский лидер.О роли России в миреСтраны Запада приложили много усилий, чтобы "вышибить" Россию с мировой арены, загнать в культурную и политическую изоляцию, но ничего не вышло, заявил Владимир Путин.Он отметил, что против России ввели более 30 тысяч санкций, страна стала абсолютным рекордсменом, но явила миру высочайшую степень устойчивости и выдержала давление, которое сломало бы и целую коалицию государств."И мы испытываем в этой связи, конечно, законную гордость, гордость за Россию, за наших граждан и за наши Вооруженные Силы", - подчеркнул он.Владимир Путин выразил уверенность в том, что Россия необходима миру как важная часть равновесия в мировой системе, причем не только из-за размера территории и природных ресуров."Потому что мировой баланс без России не выстраивается: ни экономический, ни стратегический, ни культурный, ни логистический – никакой. Думаю, что те, кто пробовали все это разрушить, как раз убедились в этом", - добавил он.О конфликте на УкраинеРоссия всегда последовательно отстаивала и отстаивает принцип неделимости безопасности, безопасность одних не может быть обеспечена за счет других, подчеркнул Владимир Путин."Эйфория и ничем не ограниченная жажда власти тех, кто после "холодной войны" считал себя победителем, как уже говорил неоднократно, привели к стремлению навязать всем односторонние, субъективные представления о безопасности. Это, на самом деле, и стало подлинной, корневой первопричиной не только украинского, но и многих других острых конфликтов XX века и первого десятилетия XXI века", - заявил он.Для России ситуация на Украине - трагедия, сказал Путин, но есть международные игроки, которые годами взращивали там национализм, для которых украинский народ - это расходный материал.Путин выразил уверенность в том, что если бы во главе США в момент начала конфликта стоял не Джо Байден, эскалации можно было бы избежать."Этого можно было избежать, если бы по-другому выстраивалась работа у нас с тогдашней байденовской администрацией. Если бы Украину не превратили в разрушительный инструмент в чужих руках, если бы не использовали для этого Североатлантический блок, который продвигается к нашим границам. Если бы Украина сохранила, в конце концов, свою независимость, свой реальный суверенитет", - объяснил он.Ответственность за то, что конфликт на Украине до сих пор не завершился, лежит на в первую очередь на Европе, для которой трагедия служит способом расширить свою зону влияния и заработать, добавил Путин.

