СВО: оперативные особенности Купянского "котла"

Российские войска с трех сторон с боями продвигаются в центр города Купянска Харьковской области, уничтожают экстренно переброшенные сюда "элитные" части ВСУ. 02.10.2025, Sputnik Абхазия

Завершается окружение крупной группировки противника, который только в сентябре безвозвратно потерял в Купянске более 1800 бойцов. Освобождены две трети городской застройки – 5667 из 8667 зданий. Полный контроль над Купянском позволит Российской армии активнее продвигаться в направлении стратегической Славянско-Краматорской агломерации, пишет военный эксперт Александр Хроленко.Штурмовые подразделения группировки войск "Запад" эффективно подавляют очаги сопротивления бандеровцев, расширяют зону контроля в Купянске. Здесь нет сплошной линии боевого соприкосновения, бои идут в разных районах города. Стремительный разгром резервных подразделений спецназа и бригады Нацгвардии, которые были переброшены для удержания "купянской фортеции", деморализует оставшихся на позициях бойцов ВСУ.Украинские власти полностью закрыли Купянск для въезда, сделав заложниками ВСУ более 2300 мирных жителей. Даже депутаты Верховной рады признали: в Купянске сложилась "катастрофическая" ситуация, уцелевшие украинские подразделения остались без снабжения, ротации, и скоро будут выбиты из города или уничтожены в "котле". Все дороги простреливаются, эвакуация светит лишь "особо ценным" специалистам НАТО.Особая ожесточенность боестолкновений в Купянске объясняется тем, что это крупный населенный пункт Харьковской области в 60 км от границы с Россией, административный центр одноименного района, важный логистический узел (пересечение железных и автодорог), мощный укрепрайон ВСУ. Освобождение Купянска открывает дорогу на Чугуев – важный промышленный пригород Харькова, средоточие предприятий украинского ВПК. Туда "прилетает" все чаще.Оперативная обстановка в Купянске подталкивает противника к необратимому отступлению "на более выгодные рубежи". Близится ликвидация плацдарма ВСУ на левом берегу реки Оскол. На Харьковском участке фронта российские штурмовые подразделения также успешно продвигаются в Волчанске и Синельниковском лесу, где надежно блокированы (обречены) две бригады ВСУ. Потенциальные "котлы" для противника просматриваются на всей линии фронта – от Купянска до Запорожья. Бандеровцы ежесуточно несут огромные потери, и в отчаянии атакуют гражданскую инфраструктуру приграничного Белгорода.Окончательный диагнозГенсек НАТО Марк Рютте еще называет Украину "первой линией обороны альянса". Киевские специалисты ЦИПСО еще распространяют дезинформацию о том, что город Купянск находится под украинским контролем. Однако большинство западных аналитиков уныло предсказывают поражение ВСУ в Харьковской области. Американский аналитический центр ISW ("Институт изучения войны") прогнозирует прибытие на харьковский участок фронта значительного (до двух дивизий) российского подкрепления, которое поможет быстрее перемолоть украинскую оборону.Поражение Украины и НАТО неизбежно. Коллективный Запад встревожен стремительным ростом военного могущества России. Журнал Newsweek 30 сентября констатировал стремительный рост оборонных расходов РФ в период 2026 – 2028 годов, и пришел к ужасающему выводу: Москва готовится не к миру, а "к новым боевым действиям на Украине".. Киевский режим полностью зависит от внешней поддержки, которая становится все более декларативной. Вашингтон больше не намерен оплачивать продолжение прокси-войны, а ЕС не имеет достаточных средств/ресурсов для поддержки боевых действий на прежнем, "дотрамповском" уровне.Секретная европейская программа (под руководством Чехии), обеспечивающая "с миру по нитке" украинскую прокси-армию оружием внезапно забуксовала. Чешская оппозиционная партия рвется к победе на парламентских выборах – под лозунгом отмены оружейных поставок Украине.Группа европейских политиков и военных стратегов в конце сентября предложила разместить системы ПВО-ПРО на территории Западной Украины – для перехвата российских ракет и дронов. В дальнейшем проект предполагает расширение "зоны безопасности" до Киева. Якобы эта инициатива станет "сигналом решимости Европы и серьезно повлияет на ход войны". Бурное обсуждение "противоракетного щита" главами МИД стран ЕС в Копенгагене 1 октября осложнено высокой вероятностью прямого военного конфликта с Россией. Москва неоднократно предупреждала: любые иностранные войска на Украине – законные цели для поражения всеми средствами Вооруженных сил РФ.С другой стороны, Россия ультимативно настаивает на включении ядерных арсеналов Франции и Британии в будущие переговоры по разоружению (ДСНВ) – это очень раздражает Лондон и Париж. Однако границы и принципы нового мира во все времена определял победитель на поле боя (РФ). А не тот, кто считает себя "исключительным", стремительно деградирует экономически (и ментально), громче всех орет о "российской угрозе" и "репарациях" – в Брюсселе, Берлине, Лондоне.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

