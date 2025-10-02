https://sputnik-abkhazia.ru/20251002/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-3-oktyabrya-1058017505.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 3 октября

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием юго-западной окраины антициклона и теплого сектора южного циклона. 02.10.2025, Sputnik Абхазия

в абхазии

погода в абхазии

СУХУМ, 2 окт – Sputnik. В пятницу, 3 октября, ожидается переменная облачность, без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +20°С до +25°С.Температура морской воды +21°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.

