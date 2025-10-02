Абхазия
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 3 октября
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 3 октября
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием юго-западной окраины антициклона и теплого сектора южного циклона.
СУХУМ, 2 окт – Sputnik. В пятницу, 3 октября, ожидается переменная облачность, без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +20°С до +25°С.
Температура морской воды +21°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80%.
