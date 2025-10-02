https://sputnik-abkhazia.ru/20251002/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-3-oktyabrya-1058017505.html
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 3 октября
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 3 октября
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием юго-западной окраины антициклона и теплого сектора южного циклона. 02.10.2025, Sputnik Абхазия
2025-10-02T18:20+0300
2025-10-02T18:20+0300
2025-10-02T18:20+0300
в абхазии
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101508/30/1015083043_0:53:1025:629_1920x0_80_0_0_c0c7e3c4d2ad8a769ebbaf10a8f5eac7.jpg
СУХУМ, 2 окт – Sputnik. В пятницу, 3 октября, ожидается переменная облачность, без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +20°С до +25°С.Температура морской воды +21°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101508/30/1015083043_58:0:966:681_1920x0_80_0_0_13064d2ee05cfa31962f7d1f2d1bb82b.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 3 октября
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием юго-западной окраины антициклона и теплого сектора южного циклона.
СУХУМ, 2 окт – Sputnik. В пятницу, 3 октября, ожидается переменная облачность, без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +20°С до +25°С.
Температура морской воды +21°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80%.