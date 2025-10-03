https://sputnik-abkhazia.ru/20251003/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-4-i-5-oktyabrya-1058041553.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные 4 и 5 октября

Прогноз погоды в Абхазии на выходные 4 и 5 октября

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля повышенного давления. 03.10.2025, Sputnik Абхазия

2025-10-03T18:29+0300

2025-10-03T18:29+0300

2025-10-03T18:29+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

дождь

гроза

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102201/96/1022019613_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_5f36966591aca224bdf281fa2873a494.jpg

СУХУМ, 3 окт – Sputnik. В выходные дни, 4 и 5 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.В субботу без осадков, в воскресенье с полудня дождь разной интенсивности, гроза. Местами в предгорных районах возможен дождь с градом.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от +23°С до +28°С.Температура морской воды +22°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, погода в абхазии, дождь, гроза