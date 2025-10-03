https://sputnik-abkhazia.ru/20251003/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-4-i-5-oktyabrya-1058041553.html
Прогноз погоды в Абхазии на выходные 4 и 5 октября
Прогноз погоды в Абхазии на выходные 4 и 5 октября
03.10.2025
СУХУМ, 3 окт – Sputnik. В выходные дни, 4 и 5 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.В субботу без осадков, в воскресенье с полудня дождь разной интенсивности, гроза. Местами в предгорных районах возможен дождь с градом.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от +23°С до +28°С.Температура морской воды +22°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.
