Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 6 октября

Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля повышенного давления. 05.10.2025, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 5 окт - Sputnik. В понедельник, 6 октября, ожидается переменная облачность, с полудня дождь разной интенсивности, гроза, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Местами в предгорных районах возможен дождь с градом. Атмосферное давление – повышенное. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами возможны порывы до 10-15 метров.Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +16°С до +21°С. Температура морской воды +22°С. Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла. Относительная влажность воздуха - 60 - 80%.

