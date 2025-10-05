https://sputnik-abkhazia.ru/20251005/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-6-oktyabrya-1058064593.html
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 6 октября
СУХУМ, 5 окт - Sputnik. В понедельник, 6 октября, ожидается переменная облачность, с полудня дождь разной интенсивности, гроза, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Местами в предгорных районах возможен дождь с градом. Атмосферное давление – повышенное. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами возможны порывы до 10-15 метров.Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +16°С до +21°С. Температура морской воды +22°С. Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла. Относительная влажность воздуха - 60 - 80%.
