Прогноз погоды в Абхазии на вторник 7 октября

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием теплого сектора циклона с юга. 06.10.2025, Sputnik Абхазия

2025-10-06T18:27+0300

СУХУМ, 6 окт – Sputnik. Во вторник, 7 октября, в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секундуТемпература воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от + 21°С до +26°С.Температура морской воды +21°С.Волнение морской воды умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.

