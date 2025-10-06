https://sputnik-abkhazia.ru/20251006/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-7-oktyabrya-1058088310.html
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 7 октября
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием теплого сектора циклона с юга. 06.10.2025, Sputnik Абхазия
СУХУМ, 6 окт – Sputnik. Во вторник, 7 октября, в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секундуТемпература воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от + 21°С до +26°С.Температура морской воды +21°С.Волнение морской воды умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием теплого сектора циклона с юга.
СУХУМ, 6 окт – Sputnik. Во вторник, 7 октября, в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду
Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от + 21°С до +26°С.
Температура морской воды +21°С.
Волнение морской воды умеренное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80%.