Для развития страны: что предлагали участники форума "Команда Абхазии"

Форум "Команда Абхазии" под председательством президента Бадры Гунба прошел сегодня в Сухуме. 07.10.2025, Sputnik Абхазия

В нем приняли участие представители госструктур, участники и финалисты одноименного конкурса, эксперты, ученые, предприниматели, общественные деятели, активные граждане из всех районов страны.Работа форума была разделена на три секции, связанные с туризмом, энергетикой, социальной политикой.SputnikУчастники представили свои проекты, подготовленные в рамках проектов "Гостеприимной Абхазии", "Новые медиа Абхазии", "Созидателей Абхазии" и мастерской управления "Сенеж".Большая часть из них была посвящена одной из главных отраслей экономики республики - туризму. Максим Гумба представил проект "Маршрут здоровья". Его цель - развитие туризма в восточных районах Абхазии.Маршрут представляет из себя тропу протяженностью 33 километра, которая разделена на участки в зависимости от уровня сложности. Передвигаться по ней можно будет пешком или на электрокарах."У нас основная концепция данного маршрута - это сохранение экологии и уникальной природы и культуры Республики Абхазия", - подчеркнул он.По пути следования туристы смогут посещать достопримечательности, отдыхать в лагерях, в которых местные жители смогут представлять свою продукцию.Другой финалист, Леон Кварчия, предложил идею создания информационного центра для туристов. "Мы с коллегами из нашей проектной группы обнаружили, что на территории республики нет ни одного туристского информационного центра, который мог бы предоставить максимально полную информацию о республике",- пояснил он. Цели и задачи проекта, по словам Кварчия, заключаются в первую очередь в том, чтобы предоставлять туристам актуальную информацию о местах отдыха, об эксплуатации, о достопримечательностях, об особенностях и правилах поведения в республике.Госпартнером проекта выступит Минтуризма, начать планируют с Сухума, а позже внедрить проект в других городах и районах Абхазии. Участница форума Светлана Габуния предложила создать медиагид "Другая Абхазия" - развлекательное тревел-шоу, каждый выпуск которого посвящен новому для туристов маршруту.По ее мнению, это будет способствовать не только привлечению туристов, но и станет импульсом для улучшения качества сервиса и предоставляемых услуг,Участник форума Эдуард Гогия рассказал о проекте "Паспорт гостя". Он отметил, что в Абхазии нет точных данных по турпотоку, которые важны для понимания и полного анализа отрасли. Гогия отметил, что почти 80% туристов предпочитают отдых в западных районах Абхазии, которые могут не выдержать нагрузки в условиях ежегодного роста турпотока. "Мы не заем, какое количество гостей останавливается в каждом городе и районе нашей республики, даже примерно. Каким объектам туристы отдают предпочтение, на что тратят денежные средства и какимм маршрутами двигаются, в каком количестве и составе приезжают", - пояснил он.Аналог "Паспорта гостя " есть в России и других странах. Согласно проекту Гогия, турист получает такой "паспорт" при въезде в страну или в определенных банках по паспорту. И в дальнейшем этот "паспорт" используется как банковская карта - им оплачиваются товары и услуги, он используется при проходе к достопримечательностям. Взамен сам турист получает скидки или сувениры. Сария Ахба предложила проект "Наследие традиций". Его цель - популяризация абхазской национальной музыки через обучение детей игре на народных инструментах, а также создание галереи абхазской национальной культуры в поселке Цандрыпш, пользующемся популярностью у туристов. Другими проектами стали агрегаторы туристических маршрутов, организация маршрутов для лиц с ОВЗ, съемка медиашоу о достопримечательностях Абхазии и документальных фильмов, агротуристический комплекс с собственной фермой, и даже развитие сталкинг-туризма в Ткуарчале - создание безопасных маршрутов по заброшенным уголкам города.Другие проектыНе все проекты были посвящены туризму, некоторые из них затрагивали абхазские язык и культуру, обучение молодежи.Одна из победительниц конкурса "Команда Абхазии" Анна Гуния реализует проект "Абхазский язык будущего".Она подчеркнула, что абхазский почти не представлен в интернете, в то время как молодое поколение проводит в сети все свое свободное время. Цель проекта - "научить" нейросети абхазскому языку. Заниматься им будут местные IT-специалисты.Другая победительница, Анжелика Вартикян, реализует проект "AI-продакшн для социальных изменений". "Это обучение созданию видеороликов. В рамках нашего проекта мы планируем обучить специалистов и продакшну - генерации видео с помощью искусственного интеллекта. Также в рамках проекта будет создано 20 уникальных социальных роликов на различные проблемные для Абхазии темы", - рассказала она. Еще один проект по созданию социальных видеороликов предложила участница Залина Шизалиева. Она предложила записывать интервью с молодыми людьми, прошедшими реабилитацию от наркотической зависимости, и с родственниками погибших в ДТП, чтобы снизить число трагедий в будущем.Алхас Джопуа представил проект "Дом-музей традиционной охоты и рыболовства". Он уточнил, что в горах и лесах Абхазии водится много животных, местные жители любят охотиться и ловить рыбу, но не все они делают это с соблюдением установленных правил."Эта область очень слабо развита, мало контроля. К сожалению, есть недобросовестные охотники, которые охотятся в неположенное время, в неположенном месте, нарушая законодательство и вековые традиции абхазскогонарода",- отметил он. По мнению Джопуа, необходимо повышать уровень культуры и осведомленности населения. В доме-музее будут проводить беседы с молодежью, пропагандировать традиционные методы и подходы, что позволит минимизировать факты браконьерства.

