Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
СУХУМ, 7 окт - Sputnik. В среду, 8 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами возможны порывы до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +21°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.
Прогноз погоды в Абхазии на среду 8 октября

18:37 07.10.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук Погода 2021-10-14
Погода 2021-10-14 - Sputnik Абхазия, 1920, 07.10.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием теплого сектора циклона с юга.
СУХУМ, 7 окт - Sputnik. В среду, 8 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами возможны порывы до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +22°С до +27°С.
Температура морской воды +21°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 50-70%.
0