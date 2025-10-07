https://sputnik-abkhazia.ru/20251007/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-8-oktyabrya-1058126739.html
Прогноз погоды в Абхазии на среду 8 октября
СУХУМ, 7 окт - Sputnik. В среду, 8 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами возможны порывы до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +21°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.
