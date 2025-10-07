https://sputnik-abkhazia.ru/20251007/proisshestviya-povyshenie-zarplat-i-shtrafy-sabua-rasskazal-o-kupalnom-sezone-v-abkhazii-1058128212.html

Происшествия, повышение зарплат и штрафы: Сабуа рассказал о купальном сезоне в Абхазии

Купальный сезон был официально открыт в Республике Абхазия 5 июня и закроется 15 октября. 07.10.2025, Sputnik Абхазия

Семь человек погибли в море и шестеро утопающих спасены с начала 2025 года, рассказал на брифинге в пресс-центре Sputnik начальник Госинспекции по маломерным судам МЧС Абхазии Тенгиз Сабуа. Столько же человек утонуло в сезоне 2024 года. Купальный сезон был открыт 5 июня и закроется 15 октября. Всего с начала года произошло 13 происшествий на воде. Из 18 зарегистрированных на территории Абхазии водных объектов к купальному сезону и безопасному отдыху жителей и гостей страны были подготовлены 10. Из числа городских пляжей подготовлены были только в Агудзере и частично в Сухуме. Спасатели на городских пляжах есть только в Сухуме и Агудзере. По словам Сабуа, о проблемах с подготовкой пляжей к купальному сезону доложили президенту Абхазии Бадре Гунба. Сегодня за нарушение этого закона предусмотрен штраф в размере 12 тысяч рублей, который выписывается на имя глав администраций городов и районов.

