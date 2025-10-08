Прогноз погоды в Абхазии на четверг 9 октября

Абхазия
СУХУМ, 8 окт – Sputnik. В четверг, 8 октября, ожидается облачная погода, ночью без осадков, днем временами дождь разной интенсивности, гроза, сообщили в отделе Гидрометеорологии госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами возможны порывы до 10-15 метров.Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +18°С до +23°С.Температура морской воды +21°С.Волнение морской воды умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.
16:36 08.10.2025 (обновлено: 17:05 08.10.2025)
Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием фронтальной зоны.
СУХУМ, 8 окт – Sputnik. В четверг, 8 октября, ожидается облачная погода, ночью без осадков, днем временами дождь разной интенсивности, гроза, сообщили в отделе Гидрометеорологии госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами возможны порывы до 10-15 метров.
Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +18°С до +23°С.
Температура морской воды +21°С.
Волнение морской воды умеренное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-90%.
