В условиях войны: как проходил первый Всемирный конгресс абхазо-абазинского народа

Первый Всемирный конгресс абхазо-абазинского (абаза) народа проходил 7 и 8 октября 1992 года в селе Лыхны. В работе конгресса приняли участие представители... 08.10.2025, Sputnik Абхазия

О том, как удалось организовать важное мероприятие в условиях боевых действий в Абхазии, какие цели ставились перед первым съездом конгресса и что удалось в итоге реализовать, читайте в материале Sputnik.SputnikОрганизация конгрессаРешение о проведении первого Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа было принято еще до начала Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Президиум Верховного Совета Абхазии наметил провести это мероприятие 28 сентября в Сухуме, однако захватническая война Грузии, начавшаяся 14 августа, сорвала сроки созыва конгресса.За день до начала высокого форума, рано утром 6 октября, интернациональное ополчение Абхазии в результате контрнаступления освободило от грузинских оккупантов город Гагра, поселки Цандрыпш, Гечрыпш и водрузило знамя суверенной республики на границе с Россией у реки Псоу."После начала войны многие организаторы предлагали провести конгресс в городе Черкесск, потому что в условиях войны проводить в Абхазии было небезопасно. Но Владислав Ардзинба настоял на том, чтобы первый конгресс провести в Абхазии, это должно было символизировать решимость Абхазии победить в войне и что абхазо-абазинский конгресс должен быть основан именно здесь, поскольку абхазы являются ядром абхазо-абазинского этноса", – отмечает доктор исторических наук Аслан Авидзба в интервью Sputnik.Организаторы также изменили свое решение о проведении конгресса в Пицунде, так как открытие форума приходилось на второй день после освобождения от грузинских войск западной части страны.На конгрессе из 140 делегатов присутствовали 125, представляющих разные районы Абхазии и диаспоры таких стран, как Турция, Германия, Франция, Голландия, а также Кабарды, Адыгеи, Шапсугии, Абазашты.На открытии съезда выступал лидер Абхазии Владислав Ардзинба, который осудил агрессию Грузии против Абхазии и предложил конкретные задачи, которые должны были быть решены для укрепления связей с диаспорой и развития республики.Руководитель республики также подчеркнул, что одна из главных целей – строительство в Абхазии демократического государства."Одним из первых документов, принятых Парламентом Абхазии, была Всеобщая декларация прав человека. Сегодня уже надо пересмотреть экономическую политику Абхазии. В ее выработке должны принять участие наши братья из-за моря. Наряду с решением вопросов политики и экономики республики надо всемерно укреплять связи с нашими зарубежными братьями", – отмечал Владислав Ардзинба.Какие решения принял КонгрессНа первом Всемирном конгрессе абхазо-абазинского (абаза) народа Владислав Ардзинба сделал ряд предложений, которые единогласно были приняты делегатами съезда, отмечает историк Аслан Авидзба.Еще одно предложение лидера Абхазии, которое было воплощено в реальность – создание Комитета по репатриации. Кроме того, Ардзинба обратил внимание на необходимость открытия консульств и представительств Абхазии в странах проживания абхазо-абазинского народа, в первую очередь в Турции и России, в дальнейшем и в других государствах."Также было предложено предоставить гражданство всем представителям абхазо-абазинского этноса, где бы они ни проживали, и это было реализовано в дальнейшем. Согласно закону о гражданстве, абхазы и абазины имеют право быть гражданами нашей страны. А Комитет по репатриации был создан на сессии Верховного Совета Абхазии в самый тяжелый момент – после Мартовского наступления, 23 марта 1993 года. То есть то, о чем говорил Ардзинба на съезде, фактически все было воплощено в жизнь", – заметил Авидзба.Выступления на первом Всемирном абхазо-абазинском конгрессе, связанные с осуждением агрессии Грузии против Абхазии, вылились в документы, которые были приняты делегатами.Помимо этого, Конгресс обратился к братским народам Северного Кавказа с благодарностью за поддержку Абхазии в борьбе с грузинскими захватчиками. Результатом работы первого Всемирного абхазо-абазинского конгресса стало создание Международной ассоциации абхазо-абазинского народа – МАААН руководителем которого стал Тарас Шамба.Аслан Авидзба отмечает, что Конгресс в последующем сыграл важную роль в консолидации абхазо-абазинского народа.*Для подготовки текста были использованы материалы из книги "Наша сила в единстве" - Москва, 1993 год.

