В условиях войны: как проходил первый Всемирный конгресс абхазо-абазинского народа
10:10 08.10.2025 (обновлено: 11:14 08.10.2025)
© Foto / Фотоальбом "Аиааира"Первый Всемирный абхазо-абазинский конгресс 7-8 октября 1992 года.
© Foto / Фотоальбом "Аиааира"
Первый Всемирный конгресс абхазо-абазинского (абаза) народа проходил 7 и 8 октября 1992 года в селе Лыхны. В работе конгресса приняли участие представители диаспор дальнего и ближнего зарубежья.
О том, как удалось организовать важное мероприятие в условиях боевых действий в Абхазии, какие цели ставились перед первым съездом конгресса и что удалось в итоге реализовать, читайте в материале Sputnik.
Организация конгресса
Решение о проведении первого Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа было принято еще до начала Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Президиум Верховного Совета Абхазии наметил провести это мероприятие 28 сентября в Сухуме, однако захватническая война Грузии, начавшаяся 14 августа, сорвала сроки созыва конгресса.
За день до начала высокого форума, рано утром 6 октября, интернациональное ополчение Абхазии в результате контрнаступления освободило от грузинских оккупантов город Гагра, поселки Цандрыпш, Гечрыпш и водрузило знамя суверенной республики на границе с Россией у реки Псоу.
"После начала войны многие организаторы предлагали провести конгресс в городе Черкесск, потому что в условиях войны проводить в Абхазии было небезопасно. Но Владислав Ардзинба настоял на том, чтобы первый конгресс провести в Абхазии, это должно было символизировать решимость Абхазии победить в войне и что абхазо-абазинский конгресс должен быть основан именно здесь, поскольку абхазы являются ядром абхазо-абазинского этноса", – отмечает доктор исторических наук Аслан Авидзба в интервью Sputnik.
Организаторы также изменили свое решение о проведении конгресса в Пицунде, так как открытие форума приходилось на второй день после освобождения от грузинских войск западной части страны.
"Безопасность участников обеспечить было тяжело, да и инфраструктура в этом регионе Абхазии была разгромлена, поэтому не было возможности его организовать в Пицунде. Провести конгресс решили в селе Лыхны, в историческом месте, где, как известно, и в XIX и в ХХ веке, обсуждались и решались судьбоносные для абхазского народа вопросы", – отмечает историк.
На конгрессе из 140 делегатов присутствовали 125, представляющих разные районы Абхазии и диаспоры таких стран, как Турция, Германия, Франция, Голландия, а также Кабарды, Адыгеи, Шапсугии, Абазашты.
На открытии съезда выступал лидер Абхазии Владислав Ардзинба, который осудил агрессию Грузии против Абхазии и предложил конкретные задачи, которые должны были быть решены для укрепления связей с диаспорой и развития республики.
"Война стала для нас большой трагедией, но не запугала нас. Наш народ не испугался, не стал перед врагом на колени. Абхазов (абаза) не так уж и мало, как думал агрессор. Нас поддержали наши братья абазины, адыги, чечены, русские, казаки. За оружие, чтобы защитить Абхазию, взялись и наши братья, прибывшие из-за моря. Словом, сегодня наш народ в состоянии и защитить Родину, и решать мирные вопросы. Порабощение абхазов-абаза сегодня невозможно. Это ярко продемонстрировала война", – сказал в частности Ардзинба, выступая перед делегатами съезда.
Руководитель республики также подчеркнул, что одна из главных целей – строительство в Абхазии демократического государства.
"Одним из первых документов, принятых Парламентом Абхазии, была Всеобщая декларация прав человека. Сегодня уже надо пересмотреть экономическую политику Абхазии. В ее выработке должны принять участие наши братья из-за моря. Наряду с решением вопросов политики и экономики республики надо всемерно укреплять связи с нашими зарубежными братьями", – отмечал Владислав Ардзинба.
Какие решения принял Конгресс
На первом Всемирном конгрессе абхазо-абазинского (абаза) народа Владислав Ардзинба сделал ряд предложений, которые единогласно были приняты делегатами съезда, отмечает историк Аслан Авидзба.
"Он предложил дать юридические права изгнанникам с родины – всем потомкам махаджиров, абхазам и абазинам, которые живут по всему миру, по большей части в Турции, в странах Ближнего Востока, в Европе, Америке и так далее", – рассказал ученый.
Еще одно предложение лидера Абхазии, которое было воплощено в реальность – создание Комитета по репатриации. Кроме того, Ардзинба обратил внимание на необходимость открытия консульств и представительств Абхазии в странах проживания абхазо-абазинского народа, в первую очередь в Турции и России, в дальнейшем и в других государствах.
"Также было предложено предоставить гражданство всем представителям абхазо-абазинского этноса, где бы они ни проживали, и это было реализовано в дальнейшем. Согласно закону о гражданстве, абхазы и абазины имеют право быть гражданами нашей страны. А Комитет по репатриации был создан на сессии Верховного Совета Абхазии в самый тяжелый момент – после Мартовского наступления, 23 марта 1993 года. То есть то, о чем говорил Ардзинба на съезде, фактически все было воплощено в жизнь", – заметил Авидзба.
Выступления на первом Всемирном абхазо-абазинском конгрессе, связанные с осуждением агрессии Грузии против Абхазии, вылились в документы, которые были приняты делегатами.
"Первый конгресс принял обращение в ООН с тем, чтобы организация осудила агрессию Грузии и поддержала на международном уровне позицию абхазского народа. Конгресс также обратился к грузинскому народу с призывом осудить агрессию Грузии против Абхазии. Конгресс напрямую обратился и к самому Шеварднадзе, от которого потребовал вывода всех войск с территории. Делегаты съезда также приняли обращение к семьям погибших в защиту Абхазии со словами поддержки и выражением соболезнования", – говорит историк.
Помимо этого, Конгресс обратился к братским народам Северного Кавказа с благодарностью за поддержку Абхазии в борьбе с грузинскими захватчиками. Результатом работы первого Всемирного абхазо-абазинского конгресса стало создание Международной ассоциации абхазо-абазинского народа – МАААН руководителем которого стал Тарас Шамба.
Аслан Авидзба отмечает, что Конгресс в последующем сыграл важную роль в консолидации абхазо-абазинского народа.
*Для подготовки текста были использованы материалы из книги "Наша сила в единстве" - Москва, 1993 год.