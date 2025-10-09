Украине отключают газ, свет и тепло

Абхазия
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аспорт зегьы рзы: Аԥсны ақалақьқәеи араионқәеи аспорттә дәқәа рыла иахьынӡеиқәшәоу еилаҳкаауеит
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ихыркәшоуп афорум «Аԥсны акоманда»: ахҭыс аихшьаалақәа
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Призыв в Абхазскую армию: почему нужно служить и каких изменений ждут военные?
14:05
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Форум "Команда Абхазии" прошел в Сухуме
14:34
14 мин
Актуальный комментарий
В Сухуме демонтируют торговые павильоны: есть ли альтернатива для предпринимателей
14:48
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Амашәырқәа аӡаҿы: сынтәатәи асезон иацыз ауадаҩра еилаҳкаауеит
18:04
12 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Ажәеинраалақәеи алакәқәеи": апроект ҿыц ззырхоу ҭаҳҵаауеит
18:16
14 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Итоги форума Visit Apsny и выставки Apsny HoReCa
18:34
15 мин
Посредник
Призыв в Абхазскую армию: почему нужно служить и каких изменений ждут военные?
18:49
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Амашәырқәа аӡаҿы: сынтәатәи асезон иацыз ауадаҩра еилаҳкаауеит
21:04
12 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Ажәеинраалақәеи алакәқәеи": апроект ҿыц ззырхоу ҭаҳҵаауеит
21:16
14 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Итоги форума Visit Apsny и выставки Apsny HoReCa
21:34
15 мин
Посредник
Призыв в Абхазскую армию: почему нужно служить и каких изменений ждут военные?
21:49
10 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ажь аҭаара иаамҭоуп: Лабра иҟоу ааӡарҭа аусзуҩцәа ҳрацәажәоит
13:04
26 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Лыхнашҭа ныҳәа ааигәахеит: калдахәараа рышҽазыҟарҵо еилаҳкаауеит
13:33
11 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Ацитрустә сезон Гал араион аҿы: аҽаҩра зеиԥшрахаз еилаҳкаауеит
13:45
15 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Ткуарчал: инспекция президента, ремонт дорог, турсезон
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Лучшая женская роль первого плана: интервью с Ириной Делба
14:33
16 мин
Итоги форума Visit Apsny и выставки Apsny HoReCa
14:49
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсуа композиторцәа раԥҵамҭақәа Санкт-Петербург идырҳахоит
18:04
10 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Ацитрустә сезон Гал араион аҿы: аҽаҩра зеиԥшрахаз еилаҳкаауеит
18:15
15 мин
Новости
Главные темы
18:31
2 мин
Актуальный комментарий
Повышение зарплат, детских пособий, работа над бюджетом: интервью с министром финансов
18:34
10 мин
Такие обстоятельства
Лучшая женская роль первого плана: интервью с Ириной Делба
18:44
16 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсуа композиторцәа раԥҵамҭақәа Санкт-Петербург идырҳахоит
21:04
10 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Ацитрустә сезон Гал араион аҿы: аҽаҩра зеиԥшрахаз еилаҳкаауеит
21:15
15 мин
Новости
Главные темы
21:31
2 мин
Актуальный комментарий
Повышение зарплат, детских пособий, работа над бюджетом: интервью с министром финансов
21:34
10 мин
Такие обстоятельства
Лучшая женская роль первого плана: интервью с Ириной Делба
21:44
16 мин
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Украине отключают газ, свет и тепло
Украине отключают газ, свет и тепло
Sputnik Абхазия
В последнюю неделю, проанализировав характер и, главное, выбор целей для нанесения ударов на территории Украины, можно осторожно утверждать, что мы наблюдаем... 09.10.2025, Sputnik Абхазия
2025-10-09T17:40+0300
2025-10-09T17:40+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
аналитика
газ
свет
Украинские ресурсы сообщают, что в эти выходные был нанесен удар рекордным количеством средств поражения, причем доставлялись они оптом — в основном на Западную Украину — и главным образом попадали по объектам энергетики, пишет Сергей Савчук для РИА Новости. Известно, что были поражены Бурштынская и Ладыжинская теплоэлектростанции, а также подземные газовые хранилища подо Львовом.Сектор энергетики на фоне боевых действий традиционно освещается как фоновый, однако состояние генерирующей инфраструктуры и распределяющих сетей, равно как и глубина ресурсных резервов, важны ничуть не меньше, чем курс национальной валюты, индекс промышленного производства или динамика ВВП.Для начала нужно отметить тот факт, что нанесение ударов по объектам энергетики из разовых, когда ракеты и БПЛА прилетали в ТЭС, ТЭЦ и подстанции раз в квартал, переведено в режим нон-стоп, причем глубина ударов стала максимальной.В этом постоянстве явно просматривается системность, охватывающая все ключевые направления украинской энергетики, за исключением еще остающихся под контролем Киева трех атомных электростанций.В-третьих, до текущей осени политическое руководство нашей страны никогда не выполняло столь масштабных ударов в период подготовки и начала отопительного сезона, который на Украине уже официально сдвинут на середину, а то и на конец октября. Население предупредили, что подача тепла ожидается в пределах, когда температура в жилых помещениях может недотягивать до 20 градусов, поэтому желательно утепляться и запасаться альтернативными источниками. Но конкретно об этом пункте чуть ниже.Невидимое для широкой публики смысловое наполнение последних ударов кроется в задачах, которые искомые объекты выполняют внутри единой энергосистемы Незалежной и в их важности по поддержанию ее жизнеспособности.Ладыжинская и Бурштынская теплоэлектростанции фактически образуют единый кластер, обеспечивающий энергией не только западные области Украины: в силу избыточности мощностей они также позволяли Киеву экспортировать мегаватт-часы — в первую очередь в Польшу. Силовые машины Ладыжинской ТЭС имеют суммарную установленную мощность 1,8 гигаватта и работают на угле или пылеугольной смеси. Бурштынская ТЭС, вокруг которой еще со времен СССР сформирован целый энергоостров, является самой мощной тепловой станцией Украины. Ее мощность — 2,8 гигаватта, котлы изначально угольные, но после глубокой модернизации способны также работать на природном газе и мазуте. Кроме этого, на обеих ТЭС есть гидроагрегаты, их мощность невелика, но в случае сбоев в работе ТЭС — например, при повреждении трансформаторов или внешних распределительных устройств — они могут некоторое время обеспечивать пусть слабую, но подачу энергии потребителям.Вывести из строя станцию подобного масштаба, к слову, достаточно проблематично, так как это крупный объект, а самые его уязвимые точки Киев за прошлые годы научился прикрывать, выстроив защитные сооружения и обеспечив жизненно важные объекты в противовоздушном плане. Соответственно, чтобы выключить их из национальной сети, нужен комплексный подход.Совсем рядом находится основная ресурсная база, а именно два подземных хранилища газа (ПХГ) во Львовской области. Первое, Бильче-Волицко-Угерское, является самым крупным на Украине и вторым по величине в Европе, раньше отсюда газ уходил в ЕС, а теперь это ключевой внутренний резервуар. Российские ракетные "бандероли" разово прилетали сюда в 2024 году. Тогда из строя была выведена компрессорная подстанция, а Киев заявлял о частичной потере возможности подъема топлива. Утрата такого "газового баллона" — это нокаут для украинской тепловой и электрогенерации, так как соседнее Дашавское ПХГ имеет активный объем всего 2,2 миллиарда кубометров.Эти цифры станут понятны, если обратиться к данным Министерства энергетики Украины. Не так давно там заявляли, что для прохождения отопительного сезона и обеспечения работы промышленности в осенне-зимний период нужно иметь запасы не менее 13,5 миллиарда кубических метров, из которых не менее 4,6 миллиарда надо будет импортировать. По состоянию на конец сентября в украинские ПХГ успели закачать чуть более десяти миллиардов, но в результате последних событий в полный рост встает вопрос: что и куда закачивать теперь? И дело тут не только в выпавших куполах Бильче-Волицко-Угерского хранилища.Всего за три дня до этого не менее масштабный удар был нанесен по компрессорным станциям "Шебелинка-1", "Шебелинка-2", "Шебелинка-4" и "Крестищенская" в Харьковской области, а также по газокомпрессорным станциям "Гребенка", "Поповка" и "Семеренки", но уже в области Полтавской. Напомним, что газодобыча в этих регионах обеспечивает почти половину всех потребностей Украины.Складываем дважды два и получаем гамбит, в котором с шахматной доски убираются одновременно газовые месторождения на востоке, подземные газовые хранилища и электростанции на западе Украины. Если во всю эту схему добавить недавний указ Владимира Путина об ускоренной национализации западных активов, можно предположить, что в Кремле закончилось терпение и дальше игры будут совсем другого свойства.
Украине отключают газ, свет и тепло

17:40 09.10.2025
В последнюю неделю, проанализировав характер и, главное, выбор целей для нанесения ударов на территории Украины, можно осторожно утверждать, что мы наблюдаем если не коренные изменения в тактике России, то явный сдвиг акцентов, причем в достаточно жесткую сторону.
Украинские ресурсы сообщают, что в эти выходные был нанесен удар рекордным количеством средств поражения, причем доставлялись они оптом — в основном на Западную Украину — и главным образом попадали по объектам энергетики, пишет Сергей Савчук для РИА Новости.
Известно, что были поражены Бурштынская и Ладыжинская теплоэлектростанции, а также подземные газовые хранилища подо Львовом.
Сектор энергетики на фоне боевых действий традиционно освещается как фоновый, однако состояние генерирующей инфраструктуры и распределяющих сетей, равно как и глубина ресурсных резервов, важны ничуть не меньше, чем курс национальной валюты, индекс промышленного производства или динамика ВВП.
Для начала нужно отметить тот факт, что нанесение ударов по объектам энергетики из разовых, когда ракеты и БПЛА прилетали в ТЭС, ТЭЦ и подстанции раз в квартал, переведено в режим нон-стоп, причем глубина ударов стала максимальной.
В этом постоянстве явно просматривается системность, охватывающая все ключевые направления украинской энергетики, за исключением еще остающихся под контролем Киева трех атомных электростанций.
Рукопожатие президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа (справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке - Sputnik Абхазия, 1920, 02.08.2025
Дружба с Россией стала опасной и убыточной
2 августа, 15:23
В-третьих, до текущей осени политическое руководство нашей страны никогда не выполняло столь масштабных ударов в период подготовки и начала отопительного сезона, который на Украине уже официально сдвинут на середину, а то и на конец октября. Население предупредили, что подача тепла ожидается в пределах, когда температура в жилых помещениях может недотягивать до 20 градусов, поэтому желательно утепляться и запасаться альтернативными источниками. Но конкретно об этом пункте чуть ниже.
Невидимое для широкой публики смысловое наполнение последних ударов кроется в задачах, которые искомые объекты выполняют внутри единой энергосистемы Незалежной и в их важности по поддержанию ее жизнеспособности.
Ладыжинская и Бурштынская теплоэлектростанции фактически образуют единый кластер, обеспечивающий энергией не только западные области Украины: в силу избыточности мощностей они также позволяли Киеву экспортировать мегаватт-часы — в первую очередь в Польшу.
Силовые машины Ладыжинской ТЭС имеют суммарную установленную мощность 1,8 гигаватта и работают на угле или пылеугольной смеси. Бурштынская ТЭС, вокруг которой еще со времен СССР сформирован целый энергоостров, является самой мощной тепловой станцией Украины. Ее мощность — 2,8 гигаватта, котлы изначально угольные, но после глубокой модернизации способны также работать на природном газе и мазуте. Кроме этого, на обеих ТЭС есть гидроагрегаты, их мощность невелика, но в случае сбоев в работе ТЭС — например, при повреждении трансформаторов или внешних распределительных устройств — они могут некоторое время обеспечивать пусть слабую, но подачу энергии потребителям.
Дональд Трамп - Sputnik Абхазия, 1920, 20.07.2025
Трамп убирает главного конкурента
20 июля, 17:02
Вывести из строя станцию подобного масштаба, к слову, достаточно проблематично, так как это крупный объект, а самые его уязвимые точки Киев за прошлые годы научился прикрывать, выстроив защитные сооружения и обеспечив жизненно важные объекты в противовоздушном плане. Соответственно, чтобы выключить их из национальной сети, нужен комплексный подход.
Совсем рядом находится основная ресурсная база, а именно два подземных хранилища газа (ПХГ) во Львовской области. Первое, Бильче-Волицко-Угерское, является самым крупным на Украине и вторым по величине в Европе, раньше отсюда газ уходил в ЕС, а теперь это ключевой внутренний резервуар. Российские ракетные "бандероли" разово прилетали сюда в 2024 году. Тогда из строя была выведена компрессорная подстанция, а Киев заявлял о частичной потере возможности подъема топлива. Утрата такого "газового баллона" — это нокаут для украинской тепловой и электрогенерации, так как соседнее Дашавское ПХГ имеет активный объем всего 2,2 миллиарда кубометров.

Эти цифры станут понятны, если обратиться к данным Министерства энергетики Украины. Не так давно там заявляли, что для прохождения отопительного сезона и обеспечения работы промышленности в осенне-зимний период нужно иметь запасы не менее 13,5 миллиарда кубических метров, из которых не менее 4,6 миллиарда надо будет импортировать. По состоянию на конец сентября в украинские ПХГ успели закачать чуть более десяти миллиардов, но в результате последних событий в полный рост встает вопрос: что и куда закачивать теперь? И дело тут не только в выпавших куполах Бильче-Волицко-Угерского хранилища.
Подготовка снайперов группировки войск Центр в зоне СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 06.07.2025
Зеленский запретил продавать оружие Украине
6 июля, 18:03
Всего за три дня до этого не менее масштабный удар был нанесен по компрессорным станциям "Шебелинка-1", "Шебелинка-2", "Шебелинка-4" и "Крестищенская" в Харьковской области, а также по газокомпрессорным станциям "Гребенка", "Поповка" и "Семеренки", но уже в области Полтавской. Напомним, что газодобыча в этих регионах обеспечивает почти половину всех потребностей Украины.
Складываем дважды два и получаем гамбит, в котором с шахматной доски убираются одновременно газовые месторождения на востоке, подземные газовые хранилища и электростанции на западе Украины. Если во всю эту схему добавить недавний указ Владимира Путина об ускоренной национализации западных активов, можно предположить, что в Кремле закончилось терпение и дальше игры будут совсем другого свойства.
