Трамп убирает главного конкурента

The New York Times со ссылкой на компанию S&P Global Inc. со штаб-квартирой в Нью-Йорке пишет, что в случае реализации подобного сценария могут пострадать американские фермеры. Для понимания: S&P — это не заштатная контора формата "Рога и копыта", а целый конгломерат организаций, собирающих и анализирующих колоссальные объемы финансовой и биржевой информации, на основании чего формируются и присваиваются рейтинги странам, государственным валютам, прогнозируются курсы, инвестиционная привлекательность, стоимость энергоресурсов и золота.