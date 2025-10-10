https://sputnik-abkhazia.ru/20251010/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-11-i-12-oktyabrya-1058191832.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные 11 и 12 октября

Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием фронтальной зоны, барического поля повышенного давления и относительно холодной массы воздуха.

СУХУМ, 10 окт – Sputnik. В выходные дни, 11 и 12 октября, ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь разной интенсивности, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.В горах дождь со снегом, снег. В акватории Черного моря вероятность формирования смерчей.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами возможны порывы до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +13°С до +18°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды от умеренного до значительного, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.

