СУХУМ, 10 окт – Sputnik. В выходные дни, 11 и 12 октября, ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь разной интенсивности, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.В горах дождь со снегом, снег. В акватории Черного моря вероятность формирования смерчей.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами возможны порывы до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +13°С до +18°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды от умеренного до значительного, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.
Прогноз погоды в Абхазии на выходные 11 и 12 октября

18:04 10.10.2025
© Foto / Катя Евдакимова Гроза в Абхазии
Гроза в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 10.10.2025
© Foto / Катя Евдакимова
Подписаться
Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием фронтальной зоны, барического поля повышенного давления и относительно холодной массы воздуха.
СУХУМ, 10 окт – Sputnik. В выходные дни, 11 и 12 октября, ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь разной интенсивности, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
В горах дождь со снегом, снег. В акватории Черного моря вероятность формирования смерчей.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами возможны порывы до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +13°С до +18°С.
Температура морской воды +20°С.
Волнение морской воды от умеренного до значительного, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-90%.
