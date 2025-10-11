Абхазия
Как Россия помогает Абхазии защититься от военных угроз
Военно-политический союз с Россией помогает независимой Абхазии семнадцатый год жить и в условиях прочного мира, обеспеченного потенциалом экономики и Вооруженных сил РФ, пишет военный эксперт Александр Хроленко.Объединенная войсковая группировка двух стран служит фактором стабильности для всего Южного Кавказа.Договор России и Абхазии о союзничестве и стратегическом партнерстве от 2014 года стал основой для развития отношений двух стран, и укрепления региональной безопасности. Вооруженные силы РА, сформированные в октябре 1992 года, получили значительный импульс обновления и развития. Договор предусматривает право на коллективную оборону и совместное отражение агрессии в случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или группы государств. Только враги Абхазии и России могут говорить о вреде совместного оборонного пространства. Заметим, договор касается силового блока, пограничных, таможенных структур, экономики, и не затрагивает государственной независимости, политических институтов Республики Абхазия.На основе договора РФ и РА о союзничестве и стратегическом партнерстве, только в 2015 году Москва выделила на модернизацию Абхазской армии 5 млрд рублей. Дальше – больше. Республика получила современное российское вооружение. Началось строительство военных городков, возросли оклады военнослужащих. Создание ОГВ сопровождалось переобучением на российской базе и техническим переоснащением абхазских подразделений новыми образцами вооружения и военной техники. А всего РФ вложила в развитие Абхазии более 110 млрд рублей.Братская по духу и оружию абхазская армия к 2015 году располагала примерно двумя тысячами действующих военнослужащих и устаревшим парком боевой техники: около 15 самолетов/вертолетов, 60 танков Т-55/Т-72, несколько десятков артустановок и комплексов войсковой ПВО, несколько боевых катеров советского производства. Значительные мобилизационные ресурсы республики с населением более 240 тысяч человек крайне редко отрабатывали на войсковых учениях мобилизационное развертывание – на случай вооруженной агрессии.Система гарантированной безопасности возникла с размещением в Абхазии российской 7-й военной базы с современными вооружением и техникой – танками Т-90, бронетранспортерами БТР-82АМ, 152-мм самоходными гаубицами "Акация", 300-мм реактивными системами залпового огня "Смерч", зенитными ракетными комплексами дальнего действия С-300ПС.Вооруженный суверенитетВ составе ОГВ Абхазская армия получила современные виды вооружения. Были унифицированы с российскими стандарты военного управления, материально-технического обеспечения, денежного довольствия и социальных гарантий военнослужащих. РФ и РА рационально разделили ответственность в оборонной сфере. Россия обеспечивает авиационное и противовоздушное прикрытие, защищает Абхазию с моря кораблями и субмаринами Черноморского флота. Пограничники ФСБ России отвечают за безопасность 350 км абхазских границ: морских – 215 км, сухопутных – 98 км, речных – 39 км. Отдельные мотострелковые батальоны, артиллерийская и авиационная группы, отряд специального назначения, другие подразделения Абхазской армии – прикрывают сухопутную границу с Грузией и побережье республики.Российско-абхазская группировка войск, пограничные подразделения ФСБ России на территории Абхазии имеют достаточно сил и средств для предотвращения или оперативного отражения военной агрессии на любом из оперативных направлений. В боевых условиях ОГВ поддержат оперативно-тактические комплексы "Искандер-М", ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор", истребительная и бомбардировочная авиация Южного военного округа.Войска ОГВ систематически отрабатывают совместные задачи на учениях, которые проходят в горах Абхазии, и на равнинной местности. Военнослужащие учатся вести бой в наступлении и обороне, действовать в составе аэромобильных групп на вертолетах, захватывать и уничтожать командные пункты противника в горах и на морском побережье. Особое внимание уделяется внедрению и отработке тактических приемов с применением разведывательных и ударных БПЛА, средств РЭБ – с учетом опыта современных конфликтов, позиции Запада и Грузии, которые не признают независимость Республики Абхазия.Грузия много лет уклоняется от заключения договоров о ненападении на Абхазию и Южную Осетию. Потенциальный агрессор постоянно наращивает военный потенциал на другом берегу реки Ингур. Грузинские и натовские спецслужбы пытаются дестабилизировать политическую обстановку в Абхазии, повысить уровень криминогенной опасности. Созданные в Грузии учебный центр НАТО (в 2015-м) и биологическая лаборатория ВМС США (в 2013-м), вероятно, объединены тактикой боевого применения. В ходе контртеррористических учений силовых структур Абхазии особое внимание уделяется мерам противодействия заражению сетей водоснабжения .Напомню, Россия впервые отразила серьезность намерений, оборонные приоритеты на Южном Кавказе в новой редакции Военной доктрины 2015 года.С другой стороны, опытные абхазские воины-добровольцы эффективно решают задачи российской СВО на украинском ТВД. Ранее замминистра обороны Абхазии Давид Бжания ранее подчеркнул: "Наше отношение к спецоперации определяется основополагающим курсом на стратегический союз с Российской Федерацией, и любые изменения положения России в мире непосредственно отражаются на нашей республике. Наше общество в значительной степени поддержало СВО". Друзья и союзники, братья по оружию по-настоящему познаются на поле боя.Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии в 2008 году. После этого Грузия разорвала дипотношения с Россией. Одновременно решением грузинского парламента Абхазии и Южной Осетии был придан статус "оккупированных территорий". Диалог между Россией и Грузией поддерживается лишь в рамках женевских дискуссий. Формат встреч не предусматривает рассмотрения политических вопросов. Между тем, события горячего августа 2008 года изменили историю стран Южного Кавказа, России и мира. Когда российские войска помогли Абхазии и Южной Осетии отстоять независимость, сама Россия вернулась к осознанию своей значимости в мировой истории, и началось глобальное отрицание "гегемонии" Запада.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Как Россия помогает Абхазии защититься от военных угроз

Александр Хроленко
Военный обозреватель
11 октября 1992 года председатель Верховного Совета Владислав Ардзинба подписал указ о создании Министерства обороны и Генерального штаба.
Военно-политический союз с Россией помогает независимой Абхазии семнадцатый год жить и в условиях прочного мира, обеспеченного потенциалом экономики и Вооруженных сил РФ, пишет военный эксперт Александр Хроленко.
Объединенная войсковая группировка двух стран служит фактором стабильности для всего Южного Кавказа.
Договор России и Абхазии о союзничестве и стратегическом партнерстве от 2014 года стал основой для развития отношений двух стран, и укрепления региональной безопасности. Вооруженные силы РА, сформированные в октябре 1992 года, получили значительный импульс обновления и развития.
Созданная в рамках межгосударственного договора объединенная группировка войск (ОГВ) – исторический выбор Абхазии, надежный щит и разящий меч перед "змеиным клубком" внешних угроз. Основная цель ОГВ – предупреждение вооруженного нападения на Россию или Абхазию.
Договор предусматривает право на коллективную оборону и совместное отражение агрессии в случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или группы государств. Только враги Абхазии и России могут говорить о вреде совместного оборонного пространства. Заметим, договор касается силового блока, пограничных, таможенных структур, экономики, и не затрагивает государственной независимости, политических институтов Республики Абхазия.
На основе договора РФ и РА о союзничестве и стратегическом партнерстве, только в 2015 году Москва выделила на модернизацию Абхазской армии 5 млрд рублей.
Владимир Ануа - Sputnik Абхазия, 1920, 10.10.2025
В Абхазии
Ануа: в Абхазии создают армию, соответствующую международным стандартам
Вчера, 21:20
Дальше – больше. Республика получила современное российское вооружение. Началось строительство военных городков, возросли оклады военнослужащих. Создание ОГВ сопровождалось переобучением на российской базе и техническим переоснащением абхазских подразделений новыми образцами вооружения и военной техники. А всего РФ вложила в развитие Абхазии более 110 млрд рублей.
Братская по духу и оружию абхазская армия к 2015 году располагала примерно двумя тысячами действующих военнослужащих и устаревшим парком боевой техники: около 15 самолетов/вертолетов, 60 танков Т-55/Т-72, несколько десятков артустановок и комплексов войсковой ПВО, несколько боевых катеров советского производства. Значительные мобилизационные ресурсы республики с населением более 240 тысяч человек крайне редко отрабатывали на войсковых учениях мобилизационное развертывание – на случай вооруженной агрессии.
Система гарантированной безопасности возникла с размещением в Абхазии российской 7-й военной базы с современными вооружением и техникой – танками Т-90, бронетранспортерами БТР-82АМ, 152-мм самоходными гаубицами "Акация", 300-мм реактивными системами залпового огня "Смерч", зенитными ракетными комплексами дальнего действия С-300ПС.
Полевой выход артиллерии начался в Вооруженных силах Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 08.10.2025
В Абхазии
Полевой выход артиллерии начался в Вооруженных силах Абхазии
8 октября, 13:13

Вооруженный суверенитет

В составе ОГВ Абхазская армия получила современные виды вооружения. Были унифицированы с российскими стандарты военного управления, материально-технического обеспечения, денежного довольствия и социальных гарантий военнослужащих. РФ и РА рационально разделили ответственность в оборонной сфере.
Россия обеспечивает авиационное и противовоздушное прикрытие, защищает Абхазию с моря кораблями и субмаринами Черноморского флота. Пограничники ФСБ России отвечают за безопасность 350 км абхазских границ: морских – 215 км, сухопутных – 98 км, речных – 39 км. Отдельные мотострелковые батальоны, артиллерийская и авиационная группы, отряд специального назначения, другие подразделения Абхазской армии – прикрывают сухопутную границу с Грузией и побережье республики.
Российско-абхазская группировка войск, пограничные подразделения ФСБ России на территории Абхазии имеют достаточно сил и средств для предотвращения или оперативного отражения военной агрессии на любом из оперативных направлений. В боевых условиях ОГВ поддержат оперативно-тактические комплексы "Искандер-М", ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор", истребительная и бомбардировочная авиация Южного военного округа.
Военнослужащий на бронетранспортере БТР-82А ВС РФ - Sputnik Абхазия, 1920, 23.08.2023
Безопасность Абхазии и Южной Осетии обеспечена оборонным потенциалом России
23 августа 2023, 20:02
Войска ОГВ систематически отрабатывают совместные задачи на учениях, которые проходят в горах Абхазии, и на равнинной местности. Военнослужащие учатся вести бой в наступлении и обороне, действовать в составе аэромобильных групп на вертолетах, захватывать и уничтожать командные пункты противника в горах и на морском побережье. Особое внимание уделяется внедрению и отработке тактических приемов с применением разведывательных и ударных БПЛА, средств РЭБ – с учетом опыта современных конфликтов, позиции Запада и Грузии, которые не признают независимость Республики Абхазия.
Грузия много лет уклоняется от заключения договоров о ненападении на Абхазию и Южную Осетию. Потенциальный агрессор постоянно наращивает военный потенциал на другом берегу реки Ингур. Грузинские и натовские спецслужбы пытаются дестабилизировать политическую обстановку в Абхазии, повысить уровень криминогенной опасности. Созданные в Грузии учебный центр НАТО (в 2015-м) и биологическая лаборатория ВМС США (в 2013-м), вероятно, объединены тактикой боевого применения. В ходе контртеррористических учений силовых структур Абхазии особое внимание уделяется мерам противодействия заражению сетей водоснабжения .
Общее пространство обороны и безопасности РА и РФ, боевой потенциал ОГВ – не просто обновленная конфигурация традиционного взаимодействия, это качественно иная, более высокая прочность национального суверенитета. Союз Абхазии с Россией лишает Грузию и НАТО надежд на возвращение контроля над Сухумом силовыми или гибридными методами.
Напомню, Россия впервые отразила серьезность намерений, оборонные приоритеты на Южном Кавказе в новой редакции Военной доктрины 2015 года.
С другой стороны, опытные абхазские воины-добровольцы эффективно решают задачи российской СВО на украинском ТВД. Ранее замминистра обороны Абхазии Давид Бжания ранее подчеркнул: "Наше отношение к спецоперации определяется основополагающим курсом на стратегический союз с Российской Федерацией, и любые изменения положения России в мире непосредственно отражаются на нашей республике. Наше общество в значительной степени поддержало СВО". Друзья и союзники, братья по оружию по-настоящему познаются на поле боя.
Разминирование освобожденных территорий в Курской области - Sputnik Абхазия, 1920, 02.06.2025
В Абхазии
Более 70 добровольцев из Абхазии погибло в ходе СВО
2 июня, 19:15
Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии в 2008 году. После этого Грузия разорвала дипотношения с Россией. Одновременно решением грузинского парламента Абхазии и Южной Осетии был придан статус "оккупированных территорий". Диалог между Россией и Грузией поддерживается лишь в рамках женевских дискуссий. Формат встреч не предусматривает рассмотрения политических вопросов. Между тем, события горячего августа 2008 года изменили историю стран Южного Кавказа, России и мира. Когда российские войска помогли Абхазии и Южной Осетии отстоять независимость, сама Россия вернулась к осознанию своей значимости в мировой истории, и началось глобальное отрицание "гегемонии" Запада.
Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
