https://sputnik-abkhazia.ru/20251011/kak-rossiya-pomogaet-abkhazii-zaschititsya-ot-voennykh-ugroz-1058204161.html
Как Россия помогает Абхазии защититься от военных угроз
Как Россия помогает Абхазии защититься от военных угроз
Sputnik Абхазия
11 октября 1992 года председатель Верховного Совета Владислав Ардзинба подписал указ о создании Министерства обороны и Генерального штаба. 11.10.2025, Sputnik Абхазия
2025-10-11T14:10+0300
2025-10-11T14:10+0300
2025-10-11T14:10+0300
мнение
авторы
колумнисты
россия
абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/12/1049495379_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ec679bf45c48034ecefabfb95f7ded78.jpg
Военно-политический союз с Россией помогает независимой Абхазии семнадцатый год жить и в условиях прочного мира, обеспеченного потенциалом экономики и Вооруженных сил РФ, пишет военный эксперт Александр Хроленко.Объединенная войсковая группировка двух стран служит фактором стабильности для всего Южного Кавказа.Договор России и Абхазии о союзничестве и стратегическом партнерстве от 2014 года стал основой для развития отношений двух стран, и укрепления региональной безопасности. Вооруженные силы РА, сформированные в октябре 1992 года, получили значительный импульс обновления и развития. Договор предусматривает право на коллективную оборону и совместное отражение агрессии в случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или группы государств. Только враги Абхазии и России могут говорить о вреде совместного оборонного пространства. Заметим, договор касается силового блока, пограничных, таможенных структур, экономики, и не затрагивает государственной независимости, политических институтов Республики Абхазия.На основе договора РФ и РА о союзничестве и стратегическом партнерстве, только в 2015 году Москва выделила на модернизацию Абхазской армии 5 млрд рублей. Дальше – больше. Республика получила современное российское вооружение. Началось строительство военных городков, возросли оклады военнослужащих. Создание ОГВ сопровождалось переобучением на российской базе и техническим переоснащением абхазских подразделений новыми образцами вооружения и военной техники. А всего РФ вложила в развитие Абхазии более 110 млрд рублей.Братская по духу и оружию абхазская армия к 2015 году располагала примерно двумя тысячами действующих военнослужащих и устаревшим парком боевой техники: около 15 самолетов/вертолетов, 60 танков Т-55/Т-72, несколько десятков артустановок и комплексов войсковой ПВО, несколько боевых катеров советского производства. Значительные мобилизационные ресурсы республики с населением более 240 тысяч человек крайне редко отрабатывали на войсковых учениях мобилизационное развертывание – на случай вооруженной агрессии.Система гарантированной безопасности возникла с размещением в Абхазии российской 7-й военной базы с современными вооружением и техникой – танками Т-90, бронетранспортерами БТР-82АМ, 152-мм самоходными гаубицами "Акация", 300-мм реактивными системами залпового огня "Смерч", зенитными ракетными комплексами дальнего действия С-300ПС.Вооруженный суверенитетВ составе ОГВ Абхазская армия получила современные виды вооружения. Были унифицированы с российскими стандарты военного управления, материально-технического обеспечения, денежного довольствия и социальных гарантий военнослужащих. РФ и РА рационально разделили ответственность в оборонной сфере. Россия обеспечивает авиационное и противовоздушное прикрытие, защищает Абхазию с моря кораблями и субмаринами Черноморского флота. Пограничники ФСБ России отвечают за безопасность 350 км абхазских границ: морских – 215 км, сухопутных – 98 км, речных – 39 км. Отдельные мотострелковые батальоны, артиллерийская и авиационная группы, отряд специального назначения, другие подразделения Абхазской армии – прикрывают сухопутную границу с Грузией и побережье республики.Российско-абхазская группировка войск, пограничные подразделения ФСБ России на территории Абхазии имеют достаточно сил и средств для предотвращения или оперативного отражения военной агрессии на любом из оперативных направлений. В боевых условиях ОГВ поддержат оперативно-тактические комплексы "Искандер-М", ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор", истребительная и бомбардировочная авиация Южного военного округа.Войска ОГВ систематически отрабатывают совместные задачи на учениях, которые проходят в горах Абхазии, и на равнинной местности. Военнослужащие учатся вести бой в наступлении и обороне, действовать в составе аэромобильных групп на вертолетах, захватывать и уничтожать командные пункты противника в горах и на морском побережье. Особое внимание уделяется внедрению и отработке тактических приемов с применением разведывательных и ударных БПЛА, средств РЭБ – с учетом опыта современных конфликтов, позиции Запада и Грузии, которые не признают независимость Республики Абхазия.Грузия много лет уклоняется от заключения договоров о ненападении на Абхазию и Южную Осетию. Потенциальный агрессор постоянно наращивает военный потенциал на другом берегу реки Ингур. Грузинские и натовские спецслужбы пытаются дестабилизировать политическую обстановку в Абхазии, повысить уровень криминогенной опасности. Созданные в Грузии учебный центр НАТО (в 2015-м) и биологическая лаборатория ВМС США (в 2013-м), вероятно, объединены тактикой боевого применения. В ходе контртеррористических учений силовых структур Абхазии особое внимание уделяется мерам противодействия заражению сетей водоснабжения .Напомню, Россия впервые отразила серьезность намерений, оборонные приоритеты на Южном Кавказе в новой редакции Военной доктрины 2015 года.С другой стороны, опытные абхазские воины-добровольцы эффективно решают задачи российской СВО на украинском ТВД. Ранее замминистра обороны Абхазии Давид Бжания ранее подчеркнул: "Наше отношение к спецоперации определяется основополагающим курсом на стратегический союз с Российской Федерацией, и любые изменения положения России в мире непосредственно отражаются на нашей республике. Наше общество в значительной степени поддержало СВО". Друзья и союзники, братья по оружию по-настоящему познаются на поле боя.Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии в 2008 году. После этого Грузия разорвала дипотношения с Россией. Одновременно решением грузинского парламента Абхазии и Южной Осетии был придан статус "оккупированных территорий". Диалог между Россией и Грузией поддерживается лишь в рамках женевских дискуссий. Формат встреч не предусматривает рассмотрения политических вопросов. Между тем, события горячего августа 2008 года изменили историю стран Южного Кавказа, России и мира. Когда российские войска помогли Абхазии и Южной Осетии отстоять независимость, сама Россия вернулась к осознанию своей значимости в мировой истории, и началось глобальное отрицание "гегемонии" Запада.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251010/1058201700.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20251008/1058139152.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230823/bezopasnost-abkhazii-i-yuzhnoy-osetii-obespechena-oboronnym-potentsialom-rossii-1047639696.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20250602/bolee-70-dobrovoltsev-iz-abkhazii-pogiblo-v-khode-svo-1055161497.html
россия
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Александр Хроленко
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg
Александр Хроленко
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/12/1049495379_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c23b7d75607037b3b524a40796dc8c2d.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Александр Хроленко
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg
мнение, авторы, колумнисты, россия, абхазия
мнение, авторы, колумнисты, россия, абхазия
Как Россия помогает Абхазии защититься от военных угроз
Александр Хроленко
Военный обозреватель
11 октября 1992 года председатель Верховного Совета Владислав Ардзинба подписал указ о создании Министерства обороны и Генерального штаба.
Военно-политический союз с Россией помогает независимой Абхазии семнадцатый год жить и в условиях прочного мира, обеспеченного потенциалом экономики и Вооруженных сил РФ, пишет военный эксперт Александр Хроленко.
Объединенная войсковая группировка двух стран служит фактором стабильности для всего Южного Кавказа.
Договор России и Абхазии о союзничестве и стратегическом партнерстве от 2014 года стал основой для развития отношений двух стран, и укрепления региональной безопасности. Вооруженные силы РА, сформированные в октябре 1992 года, получили значительный импульс обновления и развития.
Созданная в рамках межгосударственного договора объединенная группировка войск (ОГВ) – исторический выбор Абхазии, надежный щит и разящий меч перед "змеиным клубком" внешних угроз. Основная цель ОГВ – предупреждение вооруженного нападения на Россию или Абхазию.
Договор предусматривает право на коллективную оборону и совместное отражение агрессии в случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или группы государств. Только враги Абхазии и России могут говорить о вреде совместного оборонного пространства. Заметим, договор касается силового блока, пограничных, таможенных структур, экономики, и не затрагивает государственной независимости, политических институтов Республики Абхазия.
На основе договора РФ и РА о союзничестве и стратегическом партнерстве, только в 2015 году Москва выделила на модернизацию Абхазской армии 5 млрд рублей.
Дальше – больше. Республика получила современное российское вооружение. Началось строительство военных городков, возросли оклады военнослужащих. Создание ОГВ сопровождалось переобучением на российской базе и техническим переоснащением абхазских подразделений новыми образцами вооружения и военной техники. А всего РФ вложила в развитие Абхазии более 110 млрд рублей.
Братская по духу и оружию абхазская армия к 2015 году располагала примерно двумя тысячами действующих военнослужащих и устаревшим парком боевой техники: около 15 самолетов/вертолетов, 60 танков Т-55/Т-72, несколько десятков артустановок и комплексов войсковой ПВО, несколько боевых катеров советского производства. Значительные мобилизационные ресурсы республики с населением более 240 тысяч человек крайне редко отрабатывали на войсковых учениях мобилизационное развертывание – на случай вооруженной агрессии.
Система гарантированной безопасности возникла с размещением в Абхазии российской 7-й военной базы с современными вооружением и техникой – танками Т-90, бронетранспортерами БТР-82АМ, 152-мм самоходными гаубицами "Акация", 300-мм реактивными системами залпового огня "Смерч", зенитными ракетными комплексами дальнего действия С-300ПС.
В составе ОГВ Абхазская армия получила современные виды вооружения. Были унифицированы с российскими стандарты военного управления, материально-технического обеспечения, денежного довольствия и социальных гарантий военнослужащих. РФ и РА рационально разделили ответственность в оборонной сфере.
Россия обеспечивает авиационное и противовоздушное прикрытие, защищает Абхазию с моря кораблями и субмаринами Черноморского флота. Пограничники ФСБ России отвечают за безопасность 350 км абхазских границ: морских – 215 км, сухопутных – 98 км, речных – 39 км. Отдельные мотострелковые батальоны, артиллерийская и авиационная группы, отряд специального назначения, другие подразделения Абхазской армии – прикрывают сухопутную границу с Грузией и побережье республики.
Российско-абхазская группировка войск, пограничные подразделения ФСБ России на территории Абхазии имеют достаточно сил и средств для предотвращения или оперативного отражения военной агрессии на любом из оперативных направлений. В боевых условиях ОГВ поддержат оперативно-тактические комплексы "Искандер-М", ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор", истребительная и бомбардировочная авиация Южного военного округа.
Войска ОГВ систематически отрабатывают совместные задачи на учениях, которые проходят в горах Абхазии, и на равнинной местности. Военнослужащие учатся вести бой в наступлении и обороне, действовать в составе аэромобильных групп на вертолетах, захватывать и уничтожать командные пункты противника в горах и на морском побережье. Особое внимание уделяется внедрению и отработке тактических приемов с применением разведывательных и ударных БПЛА, средств РЭБ – с учетом опыта современных конфликтов, позиции Запада и Грузии, которые не признают независимость Республики Абхазия.
Грузия много лет уклоняется от заключения договоров о ненападении на Абхазию и Южную Осетию. Потенциальный агрессор постоянно наращивает военный потенциал на другом берегу реки Ингур. Грузинские и натовские спецслужбы пытаются дестабилизировать политическую обстановку в Абхазии, повысить уровень криминогенной опасности. Созданные в Грузии учебный центр НАТО (в 2015-м) и биологическая лаборатория ВМС США (в 2013-м), вероятно, объединены тактикой боевого применения. В ходе контртеррористических учений силовых структур Абхазии особое внимание уделяется мерам противодействия заражению сетей водоснабжения .
Общее пространство обороны и безопасности РА и РФ, боевой потенциал ОГВ – не просто обновленная конфигурация традиционного взаимодействия, это качественно иная, более высокая прочность национального суверенитета. Союз Абхазии с Россией лишает Грузию и НАТО надежд на возвращение контроля над Сухумом силовыми или гибридными методами.
Напомню, Россия впервые отразила серьезность намерений, оборонные приоритеты на Южном Кавказе в новой редакции Военной доктрины 2015 года.
С другой стороны, опытные абхазские воины-добровольцы эффективно решают задачи российской СВО на украинском ТВД. Ранее замминистра обороны Абхазии Давид Бжания ранее подчеркнул: "Наше отношение к спецоперации определяется основополагающим курсом на стратегический союз с Российской Федерацией, и любые изменения положения России в мире непосредственно отражаются на нашей республике. Наше общество в значительной степени поддержало СВО". Друзья и союзники, братья по оружию по-настоящему познаются на поле боя.
Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии в 2008 году. После этого Грузия разорвала дипотношения с Россией. Одновременно решением грузинского парламента Абхазии и Южной Осетии был придан статус "оккупированных территорий". Диалог между Россией и Грузией поддерживается лишь в рамках женевских дискуссий. Формат встреч не предусматривает рассмотрения политических вопросов. Между тем, события горячего августа 2008 года изменили историю стран Южного Кавказа, России и мира. Когда российские войска помогли Абхазии и Южной Осетии отстоять независимость, сама Россия вернулась к осознанию своей значимости в мировой истории, и началось глобальное отрицание "гегемонии" Запада.
Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.