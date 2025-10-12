https://sputnik-abkhazia.ru/20251012/na-zapade-uznali-glavnuyu-voennuyu-taynu-rossii-1058216613.html

На Западе узнали главную военную тайну России

12.10.2025

Западники с изумлением, превосходящим все нормы, выяснили, что Россия не просто отлично и превосходно адаптировала экономику к бесконечным и бессмысленным санкционным пакетам, но и в условиях жесточайшего противостояния с натовскими странами наш ВПК показывает чудеса гибкости, скорости, полета конструкторской мысли и мощи инженерной организованности, пишет Елена Караева для РИА Новости.Авторка Foreign Affairs, интеллектуального хаба глобалистской мысли американского извода, как и вся дорогая тамошняя редакция, изумляется, как Россия не просто не "разорвалась в клочья" экономически за время СВО, а восстановилась. Настолько, что умчалась с помощью новейших технологий от Запада как от стоячего.Дара Массикот, пусть и пишет для чрезвычайно серьезного издания, не может удержаться от практически девчачьего восхищения, говоря о наших достижениях: Подробный рассказ, как мы точны, не зашорены во внедрении новейших разработок, трудоспособны и легки на интеллектуальный подъем, — непредставимый еще лет, скажем, семь назад.Тогда любые медийные публикации, официальные сообщения нашего оборонного ведомства, его смежных организаций и даже доклады главнокомандующего Владимира Путина, сопровождавшиеся презентацией новинок, комментировались одной фразой: Ну а потом добавлялось, что ничего такого нет и быть у России не может. Потому что там "холодно", "сплошной суглинок", "ученых и науку убил кровавый режим" — короче, "у России все плохо". Зато у нас, то есть на Западе, — все сверхотлично, а также сплошной дождь из научных Нобелевок.И вот в самый напряженный — без шуток — момент выяснилось, что как раз на Западе ничего нет. И не в фигуральном, а в прямом смысле. Чего ни хватишься — с военной или даже с ресурсной точки зрения — того и нет. Перевооружение Европы, столь пафосно объявленное коллективной фон дер Ляйен, буксует. И не только потому, что вся система принятия решений склерозирована и забита бюрократическими бляшками. Там нет достаточного количества инженеров и конструкторов, технологов и рабочих требуемой квалификации, не говоря о производственных мощностях, ресурсной базе, энергоносителях — своих и дешевых.Оба берега Атлантики катастрофически отстали там, где мы чемпионы. Это наука. И это трудолюбие.Нобелевки и все их престижи, миллионные фонды победителям не стоят ни гроша. И помочь не могут ни в чем и никак. На Западе давно разучились превращать фундаментальные открытия в прикладные достижения. И брезгливое отношение к тем, кто трудится в ВПК, сыграло свою роль.Первые признаки буксующей науки и практики показали нос во время пандемии. Россия не просто отреагировала абсолютно блистательной организацией всего, что касалось лечения ковида, — от развертывания инфекционных больниц до создания вакцин и лекарств, — но и четкой организацией помощи той же Италии.Русские военные медики, прилетевшие на Апеннины, привезли такое оборудование, что ломбардийские медики упали в обморок. Пока они спасали стариков, надевая маски для плавания, чтобы не нахватать вирусов, у русских было абсолютно все. Все необходимые СИЗы.Русские военврачи и фельдшеры знали, как обеззараживать и как реанимировать, как выхаживать и профилактировать, защищая людей от новых вспышек заражений. Слушайте, но по себе о других не судят! Наши военные были отправлены в Европу не чтобы "санкции снять", а чтобы спасти людей. Ваших же стариков — в частности.А санкции нам, по большому счету, сильно безразличны, они нас взбодрили, как взбадривает холодный душ, мы соорганизовались и пошли дальше работать.Глобалисты, давно и прочно утратившие навыки тяжелого труда, перевалившие работу —любую, как черную, так и интеллектуальную — на плечи иностранцев, не могут не изумляться и нашей трудоспособности.Она колоссальна и неисчерпаема. Любовь к труду, даже самому тяжкому, — одна из наших ценностей — оказалась одним из решающих факторов в той победе над глобалистами, которая куется сегодня.Но вот об этом никакие авторки и авторессы, никакие Foreign Affairs не напишут. О великой любви к труду скажем мы. Поблагодарим тех, кто сумел эту ценность сберечь. И отправимся работать.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

