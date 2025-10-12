https://sputnik-abkhazia.ru/20251012/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-13-oktyabrya--1058215409.html
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 13 октября
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 13 октября
Территория Черноморского побережья Абхазии вновь будет под влиянием барического поля повышенного давления и относительно холодной массы воздуха. 12.10.2025, Sputnik Абхазия
СУХУМ, 12 окт - Sputnik. В понедельник, 13 октября, ожидается переменная облачность, местами в предгорных и горных районах возможен дождь разной интенсивности, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное. Ветер слабый и умеренный, 3 - 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от+12°С до +17°С. Температура морской воды +21°С. Волнение морской воды умеренное, 1-3 балла. Относительная влажность воздуха - 60 - 90%.
