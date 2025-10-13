https://sputnik-abkhazia.ru/20251013/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-14-oktyabrya-1058260078.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 14 октября

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием юго-восточной периферии антициклона с запада. 13.10.2025, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 13 окт – Sputnik. Во вторник, 14 октября, ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, местами туман, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 1- 6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +14°С до +19°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.

