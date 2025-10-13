https://sputnik-abkhazia.ru/20251013/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-14-oktyabrya-1058260078.html
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 14 октября
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 14 октября
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием юго-восточной периферии антициклона с запада. 13.10.2025, Sputnik Абхазия
2025-10-13T17:47+0300
2025-10-13T17:47+0300
2025-10-13T17:47+0300
в абхазии
погода в абхазии
абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/14/1040384281_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e29e3e55498ed8289b806a43e9248bd3.jpg
СУХУМ, 13 окт – Sputnik. Во вторник, 14 октября, ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, местами туман, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 1- 6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +14°С до +19°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/14/1040384281_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_22e0405f54481d9d8cb9344800f32326.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
погода в абхазии, абхазия
погода в абхазии, абхазия
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 14 октября
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием юго-восточной периферии антициклона с запада.
СУХУМ, 13 окт – Sputnik. Во вторник, 14 октября, ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, местами туман, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 1- 6 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +14°С до +19°С.
Температура морской воды +20°С.
Волнение морской воды умеренное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.