Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
СУХУМ, 13 окт – Sputnik. Во вторник, 14 октября, ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, местами туман, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 1- 6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +14°С до +19°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 14 октября

17:47 13.10.2025
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием юго-восточной периферии антициклона с запада.
СУХУМ, 13 окт – Sputnik. Во вторник, 14 октября, ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, местами туман, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 1- 6 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +14°С до +19°С.
Температура морской воды +20°С.
Волнение морской воды умеренное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
