Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Прогноз погоды в Абхазии на среду 15 октября
СУХУМ, 14 окт – Sputnik. В среду, 15 октября, ожидается переменная облачность, без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2- 7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +21°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 14 окт – Sputnik. В среду, 15 октября, ожидается переменная облачность, без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2- 7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +15°С до +20°С.
Температура морской воды +21°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 50-70%.
