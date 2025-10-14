https://sputnik-abkhazia.ru/20251014/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-15-oktyabrya-1058297891.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 15 октября

Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля повышенного давления.

СУХУМ, 14 окт – Sputnik. В среду, 15 октября, ожидается переменная облачность, без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2- 7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +21°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.

