Прогноз погоды в Абхазии на четверг 16 октября

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 16 октября

15.10.2025, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 15 окт – Sputnik. В четверг, 16 октября, ожидается переменная облачность, с полудня дождь разной интенсивности, возможна гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2- 7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +19°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.

