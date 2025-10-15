https://sputnik-abkhazia.ru/20251015/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-16-oktyabrya-1058314916.html
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 16 октября
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 16 октября
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля повышенного давления. 15.10.2025, Sputnik Абхазия
2025-10-15T18:34+0300
2025-10-15T18:34+0300
2025-10-15T18:34+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102136/21/1021362171_0:183:2990:1865_1920x0_80_0_0_938cc7cbc2e65f3cf90a11fd7fca627d.jpg
СУХУМ, 15 окт – Sputnik. В четверг, 16 октября, ожидается переменная облачность, с полудня дождь разной интенсивности, возможна гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2- 7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +19°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102136/21/1021362171_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_24d79ed5cc949a631740f9ecebb5b85e.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 16 октября
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 15 окт – Sputnik. В четверг, 16 октября, ожидается переменная облачность, с полудня дождь разной интенсивности, возможна гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2- 7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +15°С до +20°С.
Температура морской воды +19°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 50-70%.