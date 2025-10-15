Прогноз погоды в Абхазии на четверг 16 октября

Абхазия
СУХУМ, 15 окт – Sputnik. В четверг, 16 октября, ожидается переменная облачность, с полудня дождь разной интенсивности, возможна гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2- 7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +19°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 15 окт – Sputnik. В четверг, 16 октября, ожидается переменная облачность, с полудня дождь разной интенсивности, возможна гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2- 7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +15°С до +20°С.
Температура морской воды +19°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 50-70%.
