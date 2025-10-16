Оценка работы президента Абхазии по мнению населения

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аоператив-тактикатә зыҟаҵарақәа рҵакы: Очамчыра араион арратә комиссар иҿцәажәара
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәаҟа иааит атуристтә дәыӷба "Риҵа" апассаџьырцәа аманы: аихамҩа анџьныр хада иҿцәажәара
13:34
11 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Владислав Арӡынба изку ацәыргақәҵа араионқәа рҿы: аусмҩаԥгатә иазку ахҳәаа
13:45
11 мин
Исахьарку ажәа
On air
13:56
3 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Переток, веер, установка счетчиков, платежи: интервью с главой "Черноморэнерго"
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Взаимный интерес
Проект "Российский учитель за рубежом" в Абхазии
14:34
25 мин
On air
14:59
1 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Гәдоуҭатәи абжьаратә школ №4 еиҭашьақәыргылоуп зыхьӡ аху иҭаацәа рыбзоурала
18:04
15 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәаҟа иааит атуристтә дәыӷба "Риҵа" апассаџьырцәа аманы: аихамҩа анџьныр хада иҿцәажәара
18:19
11 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Погода в Абхазии на остаток октября
18:34
7 мин
Посредник
Переток, веер, установка счетчиков, платежи: интервью с главой "Черноморэнерго"
18:41
19 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Гәдоуҭатәи абжьаратә школ №4 еиҭашьақәыргылоуп зыхьӡ аху иҭаацәа рыбзоурала
21:04
15 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәаҟа иааит атуристтә дәыӷба "Риҵа" апассаџьырцәа аманы: аихамҩа анџьныр хада иҿцәажәара
21:19
11 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Погода в Абхазии на остаток октября
21:34
7 мин
Посредник
Переток, веер, установка счетчиков, платежи: интервью с главой "Черноморэнерго"
21:41
19 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Аиҿцәажәара
Пицунда акурорт азы атуристтә аамҭа зеиԥшраз: аиҳабы ихаҭыԥуаҩ ицәажәара
13:04
15 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аҵара, аԥышәа аизырҳара Адунеизегьтәи аҿартә фестиваль апрограммала
13:20
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аицәажәара
Ашколқәа рзы ааӡаратә программа ҿыц: Апедогогикатә институт аиҳабы лыҿцәажәара
13:34
13 мин
Аиҿцәажәара
Москва иҭыжьуп "Аԥсуа жәабжьқәа": Ашәҟәыҩҩцәа реидгыла ахантәаҩы ицәажәара
13:47
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Водоснабжение, участие в Инвестпрограмме, День города: интервью с главой района
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Иммунитет населения: все о вакцинации
14:33
2 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251016/otsenka-raboty-prezidenta-abkhazii-po-mneniyu-naseleniya-1058334032.html
Оценка работы президента Абхазии по мнению населения
Оценка работы президента Абхазии по мнению населения
Sputnik Абхазия
Более 65% участников социологического опроса, проведенного учеными из АГУ и МГУ, дали положительную оценку работы президента Абхазии Бадры Гунба. Он проводился... 16.10.2025, Sputnik Абхазия
2025-10-16T08:00+0300
2025-10-16T08:30+0300
в абхазии
абхазия
опросы
президент
социология
население
инфографика
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/10/1058333588_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_f0ce1f6fb5548a226d167453fc4d0aaa.jpg
Более 65% участников социологического опроса, проведенного учеными из АГУ и МГУ, дали положительную оценку работы президента Абхазии Бадры Гунба. Он проводился в августе-сентябре 2025 года, в нем приняли участие 600 человек из разных районов Абхазии в возрасте от 18 до 50 лет с разным уровнем образования и доходов.На вопрос "Как вы считаете, президент Республики Абхазия Бадра Гунба работает на своем посту хорошо или плохо?" 42,7% ответили "скорее хорошо" и 22,5% — "безусловно хорошо".Были и те, кто недоволен работой президента – 1,3% выбрали варианты "безусловно плохо" и 6,5% "скорее плохо". Затруднились ответить 27%.Социологи отметили, что по сравнению с данными за июль количество тех, кто положительно оценивает деятельность главы государства, выросло на 1-1,5 процентных пункта, а число тех, кто оценивает ее плохо, немного снизилось.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/10/1058333588_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_5d72b0f211a6288e1d581757c9cfdc34.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, опросы, президент, социология, население, инфографика, инфографика
абхазия, опросы, президент, социология, население, инфографика, инфографика

Оценка работы президента Абхазии по мнению населения

08:00 16.10.2025 (обновлено: 08:30 16.10.2025)
Подписаться
Более 65% участников социологического опроса, проведенного учеными из АГУ и МГУ, дали положительную оценку работы президента Абхазии Бадры Гунба.

Он проводился в августе-сентябре 2025 года, в нем приняли участие 600 человек из разных районов Абхазии в возрасте от 18 до 50 лет с разным уровнем образования и доходов.

На вопрос "Как вы считаете, президент Республики Абхазия Бадра Гунба работает на своем посту хорошо или плохо?" 42,7% ответили "скорее хорошо" и 22,5% — "безусловно хорошо".

Были и те, кто недоволен работой президента – 1,3% выбрали варианты "безусловно плохо" и 6,5% "скорее плохо". Затруднились ответить 27%.

Социологи отметили, что по сравнению с данными за июль количество тех, кто положительно оценивает деятельность главы государства, выросло на 1-1,5 процентных пункта, а число тех, кто оценивает ее плохо, немного снизилось.
Более 65% участников социологического опроса, проведенного учеными из АГУ и МГУ, дали положительную оценку работы президента Абхазии Бадры Гунба - Sputnik Абхазия
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0