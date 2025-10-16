https://sputnik-abkhazia.ru/20251016/otsenka-raboty-prezidenta-abkhazii-po-mneniyu-naseleniya-1058334032.html

Оценка работы президента Абхазии по мнению населения

Оценка работы президента Абхазии по мнению населения

Более 65% участников социологического опроса, проведенного учеными из АГУ и МГУ, дали положительную оценку работы президента Абхазии Бадры Гунба.

Более 65% участников социологического опроса, проведенного учеными из АГУ и МГУ, дали положительную оценку работы президента Абхазии Бадры Гунба. Он проводился в августе-сентябре 2025 года, в нем приняли участие 600 человек из разных районов Абхазии в возрасте от 18 до 50 лет с разным уровнем образования и доходов.На вопрос "Как вы считаете, президент Республики Абхазия Бадра Гунба работает на своем посту хорошо или плохо?" 42,7% ответили "скорее хорошо" и 22,5% — "безусловно хорошо".Были и те, кто недоволен работой президента – 1,3% выбрали варианты "безусловно плохо" и 6,5% "скорее плохо". Затруднились ответить 27%.Социологи отметили, что по сравнению с данными за июль количество тех, кто положительно оценивает деятельность главы государства, выросло на 1-1,5 процентных пункта, а число тех, кто оценивает ее плохо, немного снизилось.

