Рейтинг президента и проблемы молодежи: результаты соцопроса в Абхазии

В социологическом опросе на тему "Молодежные организации Абхазии: реальность и ожидания" приняли участие 600 человек в возрасте от 18 лет и старше 50 лет. 15.10.2025, Sputnik Абхазия

О том, как респонденты оценивают деятельность президента Абхазии Бадры Гунба, какие направления развития государства для них наиболее приоритетны, насколько они довольны положением дел в республике и есть ли среди них лидеры мнений, читайте в материале Sputnik.SputnikОценка работы президента и ситуации в АбхазииСотрудники лаборатории социологических исследований при Центре науки и образования МГУ при Абхазском государственном университете проводили социологический опрос населения в августе и сентябре.Один из вопросов звучал так: "Как вы считаете, президент Республики Абхазия Бадра Гунба работает на своем посту хорошо или плохо?". Большинство респондентов, а именно 64,7%, дали положительную оценку деятельности главы государства."Скорее хорошо" ответили 42,2% и "безусловно хорошо" - 22,5%.Результаты исследований в июле в сравнении с августом показали, что в последнем месяце лета Гунба набрал на 1% больше ответов "безусловно хорошо" и на 1,5% больше ответов "скорее хорошо".Недовольны работой главы Абхазии 7,8% респондентов, 27% затруднились ответить."За прошедший месяц рейтинг президента Абхазии Бадры Гунба укрепился на несколько процентных пунктов, общая оценка ситуации в стране также стала более оптимистичной", - говорится в основных выводах.В анализе также уточняется, что процент положительных оценок имеет тенденцию снижаться с возрастом респондентов, а также существенно зависит от уровня образования. Так, люди с высшим образованием традиционно настроены более критично.На вопрос "Если говорить про ситуацию в Республике Абхазия в целом, вы довольны или недовольны положением дел?" 26,3% ответили "полностью доволен" и 41,5% - "скорее доволен".При этом ученые отмечают, что количество тех, кто отрицательно оценивает положение дел, также существенно. Общее количество тех, кто "недоволен" или "скорее не доволен" составило это более трети участников опроса, 32,2%.Топ-3 приоритетных сфер государственного развития за месяц не изменился, это по-прежнему здравоохранение, образование и сельское хозяйство.Сфера здравоохранения должна быть наиболее приоритетным направлением работы государственной власти. Так считает 61,2% респондентов социологического опроса.Образование считают наиболее приоритетным 59,8% респондентов. На третьем месте сельское хозяйство – 39,3%. Туристическая отрасль на четвертой позиции по количеству мнений – 30%.Почти 23% набрало сохранение экологии, 19,7% - вопросы транспорта, социальная политика – 16,7% и сфера ЖКХ – 16,3%.Здравоохранение, воспитание и самореализацияСпециалисты обратили внимание, что на фокус-группах респонденты отмечали нехватку врачей-специалистов, недостаточное количество медицинских учреждений в районах, низкий уровень зарплат врачей и учителей, отсутствие социальных гарантий для них.По мнению населения, все эти проблемы препятствуют возвращению в Абхазию молодежи, получившей образование в России.Главными направлениями молодежной политики в Абхазии респондентам видятся "Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи", это 43,7% опрошенных граждан.Чуть больше 40% назвали "Социальную поддержку молодых граждан" и 38,5% - помощь в области трудоустройства".Возможности самореализации для молодежи в рамках массового опроса оцениваются достаточно высоко. Наиболее оптимистично настроена самая высокообеспеченная группа респондентов, но при этом на фокус-группах ситуация менее однозначная.В районах восточной Абхазии респонденты говорят о том, что все возможности в основном локализованы в столице, многое зависит от наличия материальных возможностей и родственных связей, и, в целом, социальные лифты для молодежи работают сейчас не очень эффективно."По результатам опроса можно сделать вывод о существенной диспропорции развития между западной и восточной Абхазией, сглаживание которой является приоритетной задачей для руководства страны", - считают специалисты.Лидеры мнений и поддержка молодежиРеспондентов также волнуют вопросы создания рабочих мест в стране и повышение уровня жизни.Кроме того, они выразили свою точку зрения о людях, с которых могли бы брать пример. Согласно результатам опроса, у современной абхазской молодежи нет лидеров мнений в классическом смысле этого слова.Определенной популярностью пользуются спортсмены, представляющие страну на международном уровне, а также известные певцы.Что касается молодежных организаций, информированность о их деятельности в республике достаточно высокая, однако на локальном уровне их присутствие практически не заметно.В районах активность проявляют только НКО, специализирующиеся на развитии определенных видов спорта."Основным оператором молодежной активности на местах являются отделы администраций по работе с молодежью, которые испытывают недостаток финансирования. Обращает на себя внимание, что освещение в СМИ деятельности молодежных организаций сейчас является незначительным", - такой вывод сделали социологи.На фокус-группах респондентами была высказана идея создания по всей стране системы молодежных центров, которые могли бы осуществлять консалтинговые и обучающие функции, а также обладать возможностями для организации конструктивного досуга молодежи.Респонденты также отметили, что сегодня работа с молодежью носит точечный характер, некоторые мероприятия весьма успешны, однако процесс должен быть организован системно, если ставится цель достижения устойчивых долгосрочных результатов.Перспектива создания единой общереспубликанской молодежной организации оценивается респондентами однозначно положительно, что указывает на ее востребованность. Наиболее активно это предложение поддерживали учащиеся.В топ-3 приоритетных направлений деятельности этой организации вошли такие направления, как "культурно-творческие проекты", "спортивно-оздоровительные мероприятия", "профориентация и трудоустройство".При этом отмечается, что сейчас в абхазском обществе существует определенный кризис доверия к участию в разных проектах. Связано это с накопившимся за многие годы социальным пессимизмом. Для того, чтобы ситуация начала меняться необходима планомерная работа с молодежью на локальном уровне, увеличение числа положительных примеров, результатов участия в общественных делах.

