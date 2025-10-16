Приоритетные направления молодежной политики в Абхазии

https://sputnik-abkhazia.ru/20251016/prioritetnye-napravleniya-molodezhnoy-politiki-v-abkhazii--1058335097.html

Опрос проводился в августе-сентябре 2025 года, в нем приняли участие 600 человек из разных районов Абхазии в возрасте от 18 лет с разным уровнем образования и... 16.10.2025, Sputnik Абхазия

Участники соцопроса, проведенного учеными АГУ и МГУ, назвали главные направления молодежной политики.43,7% респондентов на первое место поставили патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи. Большая часть из них — люди с высшим образованием.В топ-3 также вошли социальная поддержка и помощь в трудоустройстве.Важными направлениями респондентам показались поддержка молодежных инициатив и предпринимательства, поддержка молодых талантов, обеспечение межнационального и межконфессионального согласия.Одним из наименее популярных вариантов стала "Организация досуга и отдыха". Ее чаще всего выбирали люди, имеющие несовершеннолетних детей и респонденты старше 50 лет, переживающие за внуков.

