Приоритетные направления молодежной политики в Абхазии

Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аоператив-тактикатә зыҟаҵарақәа рҵакы: Очамчыра араион арратә комиссар иҿцәажәара
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәаҟа иааит атуристтә дәыӷба "Риҵа" апассаџьырцәа аманы: аихамҩа анџьныр хада иҿцәажәара
13:34
11 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Владислав Арӡынба изку ацәыргақәҵа араионқәа рҿы: аусмҩаԥгатә иазку ахҳәаа
13:45
11 мин
Исахьарку ажәа
On air
13:56
3 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Переток, веер, установка счетчиков, платежи: интервью с главой "Черноморэнерго"
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Взаимный интерес
Проект "Российский учитель за рубежом" в Абхазии
14:34
25 мин
On air
14:59
1 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Гәдоуҭатәи абжьаратә школ №4 еиҭашьақәыргылоуп зыхьӡ аху иҭаацәа рыбзоурала
18:04
15 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәаҟа иааит атуристтә дәыӷба "Риҵа" апассаџьырцәа аманы: аихамҩа анџьныр хада иҿцәажәара
18:19
11 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Погода в Абхазии на остаток октября
18:34
7 мин
Посредник
Переток, веер, установка счетчиков, платежи: интервью с главой "Черноморэнерго"
18:41
19 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Гәдоуҭатәи абжьаратә школ №4 еиҭашьақәыргылоуп зыхьӡ аху иҭаацәа рыбзоурала
21:04
15 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәаҟа иааит атуристтә дәыӷба "Риҵа" апассаџьырцәа аманы: аихамҩа анџьныр хада иҿцәажәара
21:19
11 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Погода в Абхазии на остаток октября
21:34
7 мин
Посредник
Переток, веер, установка счетчиков, платежи: интервью с главой "Черноморэнерго"
21:41
19 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Аиҿцәажәара
Пицунда акурорт азы атуристтә аамҭа зеиԥшраз: аиҳабы ихаҭыԥуаҩ ицәажәара
13:04
15 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аҵара, аԥышәа аизырҳара Адунеизегьтәи аҿартә фестиваль апрограммала
13:20
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аицәажәара
Ашколқәа рзы ааӡаратә программа ҿыц: Апедогогикатә институт аиҳабы лыҿцәажәара
13:34
13 мин
Аиҿцәажәара
Москва иҭыжьуп "Аԥсуа жәабжьқәа": Ашәҟәыҩҩцәа реидгыла ахантәаҩы ицәажәара
13:47
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Водоснабжение, участие в Инвестпрограмме, День города: интервью с главой района
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Иммунитет населения: все о вакцинации
14:33
2 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
Приоритетные направления молодежной политики в Абхазии
Приоритетные направления молодежной политики в Абхазии
Опрос проводился в августе-сентябре 2025 года, в нем приняли участие 600 человек из разных районов Абхазии в возрасте от 18 лет с разным уровнем образования и... 16.10.2025, Sputnik Абхазия
Участники соцопроса, проведенного учеными АГУ и МГУ, назвали главные направления молодежной политики.43,7% респондентов на первое место поставили патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи. Большая часть из них — люди с высшим образованием.В топ-3 также вошли социальная поддержка и помощь в трудоустройстве.Важными направлениями респондентам показались поддержка молодежных инициатив и предпринимательства, поддержка молодых талантов, обеспечение межнационального и межконфессионального согласия.Одним из наименее популярных вариантов стала "Организация досуга и отдыха". Ее чаще всего выбирали люди, имеющие несовершеннолетних детей и респонденты старше 50 лет, переживающие за внуков.
абхазия, опросы, графики, инфографика, мгу имени м. в. ломоносова, агу, молодежь, инфографика

Приоритетные направления молодежной политики в Абхазии

11:00 16.10.2025 (обновлено: 11:19 16.10.2025)
Подписаться
Опрос проводился в августе-сентябре 2025 года, в нем приняли участие 600 человек из разных районов Абхазии в возрасте от 18 лет с разным уровнем образования и доходов.
Участники соцопроса, проведенного учеными АГУ и МГУ, назвали главные направления молодежной политики.

43,7% респондентов на первое место поставили патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи. Большая часть из них — люди с высшим образованием.

В топ-3 также вошли социальная поддержка и помощь в трудоустройстве.

Важными направлениями респондентам показались поддержка молодежных инициатив и предпринимательства, поддержка молодых талантов, обеспечение межнационального и межконфессионального согласия.

Одним из наименее популярных вариантов стала "Организация досуга и отдыха". Ее чаще всего выбирали люди, имеющие несовершеннолетних детей и респонденты старше 50 лет, переживающие за внуков.
