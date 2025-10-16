https://sputnik-abkhazia.ru/20251016/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-17-oktyabrya-1058348226.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 17 октября

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 17 октября

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления. 16.10.2025, Sputnik Абхазия

2025-10-16T15:13+0300

2025-10-16T15:13+0300

2025-10-16T16:08+0300

в абхазии

погода в абхазии

абхазия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/103004/89/1030048935_0:166:1920:1246_1920x0_80_0_0_78b48711919850776fefa58d9841f1f6.jpg

СУХУМ, 16 окт – Sputnik. В пятницу, 17 октября, ночью будет облачно, погода днем преимущественно ясная, без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +16°С до +21°С.Температура морской воды +19°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии, абхазия