https://sputnik-abkhazia.ru/20251016/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-17-oktyabrya-1058348226.html
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 17 октября
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 17 октября
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления. 16.10.2025, Sputnik Абхазия
2025-10-16T15:13+0300
2025-10-16T15:13+0300
2025-10-16T16:08+0300
в абхазии
погода в абхазии
абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/103004/89/1030048935_0:166:1920:1246_1920x0_80_0_0_78b48711919850776fefa58d9841f1f6.jpg
СУХУМ, 16 окт – Sputnik. В пятницу, 17 октября, ночью будет облачно, погода днем преимущественно ясная, без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +16°С до +21°С.Температура морской воды +19°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/103004/89/1030048935_211:0:1920:1282_1920x0_80_0_0_23b6c5304cd2c4483d402ec4f9abe43c.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
погода в абхазии, абхазия
погода в абхазии, абхазия
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 17 октября
15:13 16.10.2025 (обновлено: 16:08 16.10.2025)
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 16 окт – Sputnik. В пятницу, 17 октября, ночью будет облачно, погода днем преимущественно ясная, без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление высокое.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +16°С до +21°С.
Температура морской воды +19°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80%.