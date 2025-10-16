Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 17 октября

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
В Абхазии
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
СУХУМ, 16 окт – Sputnik. В пятницу, 17 октября, ночью будет облачно, погода днем преимущественно ясная, без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +16°С до +21°С.Температура морской воды +19°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 16 окт – Sputnik. В пятницу, 17 октября, ночью будет облачно, погода днем преимущественно ясная, без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление высокое.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +16°С до +21°С.
Температура морской воды +19°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80%.
