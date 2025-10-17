https://sputnik-abkhazia.ru/20251017/nuzhna-li-abkhazii-edinaya-molodezhnaya-organizatsiya-1058365138.html
Нужна ли Абхазии единая молодежная организация
Соцопрос был проведен учеными из АГУ и МГУ в августе-сентябре 2025 года. В нем приняли участие 600 человек из разных районов Абхазии в возрасте от 18 лет с...
2025-10-17T09:50+0300
2025-10-17T09:50+0300
2025-10-17T09:50+0300
54,7% жителей Абхазии уверены, что стране нужна единая республиканская молодежная организация, еще 32% выбрали вариант "скорее да".По данным аналитического отчета "Молодежные организации Абхазии: реальность и ожидания", наибольший интерес к инициативе проявили молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет — 62,2% из них ответили "да", еще 28% — "скорее да". С повышением возраста уровень поддержки снижается: среди респондентов старше 50 лет однозначно поддерживают идею 46%, "скорее да" ответили 37,1%.Больше всего сторонников создания единой организации среди учащихся — 94,9% в общей сложности, при этом 69,5% дали однозначно утвердительный ответ. Высокий уровень поддержки также отмечен среди работающих в частных компаниях, менее всего заинтересованность проявили безработные.Многие респонденты отмечают нехватку площадок для самореализации и участия в общественной жизни. Поэтому идея создания единой молодежной структуры воспринимается как шанс консолидировать активную молодежь и повысить эффективность работы в этой сфере.
Нужна ли Абхазии единая молодежная организация
Соцопрос был проведен учеными из АГУ и МГУ в августе-сентябре 2025 года. В нем приняли участие 600 человек из разных районов Абхазии в возрасте от 18 лет с разным уровнем образования и доходов.
54,7% жителей Абхазии уверены, что стране нужна единая республиканская молодежная организация, еще 32% выбрали вариант "скорее да".
По данным аналитического отчета "Молодежные организации Абхазии: реальность и ожидания", наибольший интерес к инициативе проявили молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет — 62,2% из них ответили "да", еще 28% — "скорее да". С повышением возраста уровень поддержки снижается: среди респондентов старше 50 лет однозначно поддерживают идею 46%, "скорее да" ответили 37,1%.
Больше всего сторонников создания единой организации среди учащихся — 94,9% в общей сложности, при этом 69,5% дали однозначно утвердительный ответ. Высокий уровень поддержки также отмечен среди работающих в частных компаниях, менее всего заинтересованность проявили безработные.
Многие респонденты отмечают нехватку площадок для самореализации и участия в общественной жизни. Поэтому идея создания единой молодежной структуры воспринимается как шанс консолидировать активную молодежь и повысить эффективность работы в этой сфере.