Прогноз погоды в Абхазии на выходные 18 и 19 октября
Прогноз погоды в Абхазии на выходные 18 и 19 октября
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 17 окт – Sputnik. В выходные дни, 18 и 19 октября, ожидается переменная облачность, в субботу без осадков, в воскресенье временами дождь разной интенсивности, гроза, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами возможны порывы до 10-15 метров.Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.
