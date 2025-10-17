Прогноз погоды в Абхазии на выходные 18 и 19 октября

Абхазия
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсны Арбџьармчқәа роператив-тактикатә ҽазыҟаҵарақәа рлахәыла иҿцәажәара
13:04
15 мин
Аицәажәара
Гәдоуҭатәи абжьаратә азанааҭтә ҵараиурҭа: аиҳабы иҿцәажәара
13:20
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Гал амш азгәарҭоит иахьа: ақалақь ахада ихаҭыԥуаҩ иҿцәажәара
13:33
16 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Ақалақь иалоу аҩнатә ԥстәқәа рызҵаара: Очамчыра араион ахада ихаҭыԥуаҩ иҿцәажәара
13:49
11 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Взаимный интерес
В Абхазии продолжают исследовать пещеры: разговор со спелеологом
14:05
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Гал отмечает 93-ю годовщину со дня основания: интервью с жителем
14:33
6 мин
Радио
Общий цивилизационный путь Абхазии и России: круглый стол в АГУ
14:40
7 мин
Радио
Эльвира Тодуа о женском футболе, победе в Кубке России и об Абхазии
14:47
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
«Аԥсни Урыстәылеи: азеиԥш цивилизациатә мҩа»: аҵараауаа еидызкылаз астол гьежь хыркәшоуп
18:03
10 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Гал амш азгәарҭоит иахьа: ақалақь ахада ихаҭыԥуаҩ иҿцәажәара
18:14
16 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Взаимный интерес
В Абхазии продолжают исследовать пещеры: разговор со спелеологом
18:34
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
«Аԥсни Урыстәылеи: азеиԥш цивилизациатә мҩа»: аҵараауаа еидызкылаз астол гьежь хыркәшоуп
21:03
10 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Гал амш азгәарҭоит иахьа: ақалақь ахада ихаҭыԥуаҩ иҿцәажәара
21:14
16 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Взаимный интерес
В Абхазии продолжают исследовать пещеры: разговор со спелеологом
21:34
25 мин
СУХУМ, 17 окт – Sputnik. В выходные дни, 18 и 19 октября, ожидается переменная облачность, в субботу без осадков, в воскресенье временами дождь разной интенсивности, гроза, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами возможны порывы до 10-15 метров.Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 17 окт – Sputnik. В выходные дни, 18 и 19 октября, ожидается переменная облачность, в субботу без осадков, в воскресенье временами дождь разной интенсивности, гроза, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами возможны порывы до 10-15 метров.
Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +15°С до +20°С.
Температура морской воды +18°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80%.
0