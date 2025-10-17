https://sputnik-abkhazia.ru/20251017/yadernye-ucheniya-nato-stedfast-noon-i-sovmestnaya-otrabotka-rkhbz-stranami-odkb-1058358587.html

Ядерные учения НАТО Stedfast Noon и совместная отработка РХБЗ странами ОДКБ

Ядерные учения НАТО Stedfast Noon и совместная отработка РХБЗ странами ОДКБ

17.10.2025

США настойчиво подталкивают к этому своих европейских вассалов. Россия и ее союзники эффективно противостоят деструктивному курсу Запада, пишет военный эксперт Александр Хроленко. Учения Североатлантического альянса Steadfast Noon начались 13 октября на бельгийской авиабазе Кляйн Брогель, где хранятся американские термоядерные авиабомбы B61. Отработка "сдерживания" методом массированного удара охватывает также авиабазы Британии, Дании, Нидерландов, воздушное пространство над Северным и Балтийским морями.Детали ежегодных учений Steadfast Noon засекречены, однако общий замысел наступательной воздушной операции с применением ядерного оружия скрыть невозможно – не себя же намерены бомбить страны НАТО.Само отсутствие развитой системы ПВО на территории "оборонительного альянса" отражает фактически полное пренебрежение обороной в пользу агрессивных наступательных операций. В Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции постоянно хранятся до 200 американских авиабомб типа В61-12 – примерно по две Хиросимы каждая. В рамках учений 70 самолетов отрабатывают/имитируют действия воздушных армий.В соответствии с ядерной политикой НАТО союзники в чрезвычайной ситуации могут применить американские авиабомбы B61-12. Учения Steadfast Noon проводятся для отработки алгоритмов совместных ядерных миссий. При этом тактические термоядерные бомбы Пентагон передает неядерным вассалам для нанесения ударов – в нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия.Маневры Steadfast Noon – безусловная угроза России, Европе и миру. В ходе учений не исключены техногенные катастрофы, удары молний, пожары. Вероятны теракты украинских спецслужб – с целью прямого вовлечения стран НАТО в войну с РФ. Не касаясь даже опасных коллизий с "Томагавками" на Украине, ранее бомбардировщики ВВС США в ходе маневров не раз имитировали ядерные удары по Калининграду и Санкт-Петербургу из воздушного пространства стран Балтии.ОДКБ ставит "Барьер"Известный военный аналитик, экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес на днях заявил, что в ситуации прямого столкновения альянса с Россией города Калининград и Севастополь "будут уничтожены в первые же часы". Очевидно, массовая эвакуация населения прибалтийских стран, которую готовят на случай "нападения России", имеет совершенно практический смысл. Москва адекватно реагирует на угрозы, и страны НАТО постоянно находятся под прицелом российской ядерной триады.Отсутствие военных побед и цепь позорных поражений в кампаниях минувших 75 лет стратегов Пентагона и НАТО ничему не научили. Альянс продолжает свой агрессивно-маниакальный марафон. Запад демонстрирует абсолютное неприятие многополярного мира, системы равной и неделимой безопасности, то есть мирного сосуществования с соседями по планете.Под лозунгами "Америка – превыше всего", "Сделаем Америку снова великой" и "Мир через силу" Пентагон перманентно и маниакально, практически непрерывно кого-то бомбит: хуситов в Йемене, ядерные объекты в Иране, открыто готовит удары стратегической авиации в Венесуэле. Поставляет ударные вооружения и специалистов на Украину. Глава министерства войны США Пит Хегсет прямо угрожает России военными мерами, если Москва не выполнит требований Вашингтона, которые заведомо неприемлемы.Заметим, в арсеналах США и России находится в боевой готовности более 5720 ядерных боезарядов – достаточно для гарантированного уничтожения жизни на всей планете, а не только в Северной Америке. В обозримой перспективе проще не станет.События на Украине, а также в Ираке, Афганистане, Сирии, Ливии, Югославии свидетельствуют, что НАТО – инструмент эскалации, и ни на что другое не заточен.Контингенты войск коллективных сил прибыли на полигон Фахрабад из Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации. У наших стран – общая историческая судьба, общие внешние угрозы и общий курс на укрепление оборонного пространства.В списке маневров ОДКБ 2025 года – восемь значительных мероприятий на территории Беларуси, Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана. Страны ОДКБ готовы к любому развитию событий.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

