Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аоператив-тактикатә зыҟаҵарақәа рҵакы: Очамчыра араион арратә комиссар иҿцәажәара
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәаҟа иааит атуристтә дәыӷба "Риҵа" апассаџьырцәа аманы: аихамҩа анџьныр хада иҿцәажәара
13:34
11 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Владислав Арӡынба изку ацәыргақәҵа араионқәа рҿы: аусмҩаԥгатә иазку ахҳәаа
13:45
11 мин
Исахьарку ажәа
On air
13:56
3 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Переток, веер, установка счетчиков, платежи: интервью с главой "Черноморэнерго"
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Взаимный интерес
Проект "Российский учитель за рубежом" в Абхазии
14:34
25 мин
On air
14:59
1 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Гәдоуҭатәи абжьаратә школ №4 еиҭашьақәыргылоуп зыхьӡ аху иҭаацәа рыбзоурала
18:04
15 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәаҟа иааит атуристтә дәыӷба "Риҵа" апассаџьырцәа аманы: аихамҩа анџьныр хада иҿцәажәара
18:19
11 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Погода в Абхазии на остаток октября
18:34
7 мин
Посредник
Переток, веер, установка счетчиков, платежи: интервью с главой "Черноморэнерго"
18:41
19 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Гәдоуҭатәи абжьаратә школ №4 еиҭашьақәыргылоуп зыхьӡ аху иҭаацәа рыбзоурала
21:04
15 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәаҟа иааит атуристтә дәыӷба "Риҵа" апассаџьырцәа аманы: аихамҩа анџьныр хада иҿцәажәара
21:19
11 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Погода в Абхазии на остаток октября
21:34
7 мин
Посредник
Переток, веер, установка счетчиков, платежи: интервью с главой "Черноморэнерго"
21:41
19 мин
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Русское оружие: особенности новой модификации Т-90М2
Русское оружие: особенности новой модификации Т-90М2
Sputnik Абхазия
В ходе специальной военной операции российский танк Т-90М "Прорыв" доказал абсолютное боевое превосходство над присутствующими на украинском ТВД лучшими... 16.10.2025, Sputnik Абхазия
2025-10-16T09:00+0300
2025-10-16T10:55+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
мнение
авторы
колумнисты
индия
китай
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/03/1048433750_0:139:3146:1909_1920x0_80_0_0_092e3c972dde798e82dfb5e754597767.jpg
Запад обеспокоен и кратным ростом производства танков в РФ, и прорывной модернизацией российских "монстров", пишет военный эксперт Александр Хроленко. В ходе СВО экипажи Т-90М эффективно поддерживают действия пехоты на переднем крае – проламывают оборону противника "бронекулаком", методично уничтожают бандеровские укрепления и живую силу снарядами, управляемыми ракетами – с открытых и закрытых огневых позиций."Прорыв" не уступает самоходным артиллерийским установкам в точности, и превосходит их в маневренности. Тепловизор и командирские камеры кругового обзора позволяют Т-90М оперативно "взять" любую цель. Автоматизированная система управления мгновенно выдает данные для стрельбы. Для безопасной передачи данных используется аппаратура шифрования.Могущественный и неуязвимый "Прорыв" оснащен передовыми системами связи и боевого управления, композитной броней, динамической защитой "Реликт" и "Арена-М", противокумулятивными решетками. Для исключения детонации боезапаса 40 снарядов автомат заряжания орудия бронирован, и боезапас распределен оптимально. Автомат заряжания позволяет сократить экипаж до трех человек.Абсолютное бронетанковое превосходство Москвы тревожит западных аналитиков и стратегов. Американский журнал Military Watch 12 октября сообщил: "Российский ОПК готовится к серийному производству новой, еще более эффективной модификации танка Т-90М2. Первые десять единиц планируют изготовить на "Уралвагонзаводе" в 2026 году". По данным исследовательской группы Frontelligence Insight, Т-90М2 получит новую систему ситуационной осведомленности, усовершенствованную трансмиссию.Руководство НАТО впадает в отчаяние: значительный рост российского оборонного производства обещает в 2028 году 1000 новых танков, а в 2035-м – 3000 танков.Технологический отрывЦифры впечатляющие, и все же эффективность "Уралвагонзавода" в частности и российского ОПК в целом на Западе сознательно занижают.Реальная динамика ускорения обеспечила в 2022-2023 годах семикратный рост производства танков в РФ. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев сообщил о выпуске 1500 новых танков уже в 2023 году. Кроме Т-90М, в российскую "танковую триаду" входят Т-80БВМ и Т-72Б3М.Специализированные западные издания пристрастно наблюдают за триумфом российского танкостроения, мирным завоеванием Индии, Алжира и Египта. Напомню, Каир заказал для национальной армии 500 танков Т-90МС. Индия ранее приобрела более 460 российских танков.Китайский ресурс NetEase резюмировал: западные санкции оказались бессильны, Россия продемонстрировала мощь оборонной промышленности, высокую боевую устойчивость экономики в целом.В ходе СВО Москва не забывает о своих обязательствах в рамках ВТС со странами-союзниками, и в ближайшие годы Уралвагонзавод отправит на экспорт тысячи танков Т-90МС. Заметим, экспортная стоимость танка Т-90МС – до $4 млн, западные же аналоги стоят не менее $6 млн.Секрет успеха России и Т-90М – технологическое превосходство над ведущими странами НАТО. Все-таки не с неба падают великолепная 125-мм пушка 2А46М-5 с системами управления стрельбой и лазерного наведения, новые типы боеприпасов, многослойная броня корпуса и башни, мощный и экономичный дизельный двигатель, другие "космические" технологии. Навигацию обеспечивает комбинированная система ориентирования с аппаратурой спутниковой навигации, имеющей режимы электронного картографирования и межобъектового взаимодействия.Между тем, лучший в мире танк поколения 3++ Т-90М образца 2021 года уходит в новый отрыв.Опыт боевого применения и противостояния оружию НАТО на украинском ТВД, безусловно, прибавят могущества и превосходства этой невероятной машине – технологическому отражению русской истории, и воплощению национального характера.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Русское оружие: особенности новой модификации Т-90М2

09:00 16.10.2025 (обновлено: 10:55 16.10.2025)
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМеждународный военно-технический форум "АРМИЯ-2023"
Международный военно-технический форум АРМИЯ-2023 - Sputnik Абхазия, 1920, 16.10.2025
© Sputnik / Максим Блинов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Александр Хроленко - Sputnik Абхазия
Александр Хроленко
Военный обозреватель
Все материалы
В ходе специальной военной операции российский танк Т-90М "Прорыв" доказал абсолютное боевое превосходство над присутствующими на украинском ТВД лучшими натовскими аналогами. Однако нет предела совершенству.
Запад обеспокоен и кратным ростом производства танков в РФ, и прорывной модернизацией российских "монстров", пишет военный эксперт Александр Хроленко.
В ходе СВО экипажи Т-90М эффективно поддерживают действия пехоты на переднем крае – проламывают оборону противника "бронекулаком", методично уничтожают бандеровские укрепления и живую силу снарядами, управляемыми ракетами – с открытых и закрытых огневых позиций.
Отработка боевого слаживания военнослужащими 8-й разведывательной штурмовой бригады добровольческого корпуса Южной группировки войск в ЛНР - Sputnik Абхазия, 1920, 14.10.2025
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Влияние на СВО военного соглашения России и Кубы
14 октября, 09:00
"Прорыв" не уступает самоходным артиллерийским установкам в точности, и превосходит их в маневренности. Тепловизор и командирские камеры кругового обзора позволяют Т-90М оперативно "взять" любую цель. Автоматизированная система управления мгновенно выдает данные для стрельбы. Для безопасной передачи данных используется аппаратура шифрования.
Могущественный и неуязвимый "Прорыв" оснащен передовыми системами связи и боевого управления, композитной броней, динамической защитой "Реликт" и "Арена-М", противокумулятивными решетками. Для исключения детонации боезапаса 40 снарядов автомат заряжания орудия бронирован, и боезапас распределен оптимально. Автомат заряжания позволяет сократить экипаж до трех человек.
Отзывы танкистов на передовой дорогого стоят: "Сказочно шикарная машина. По точности и скорострельности ведения огня – это снайперская винтовка среди других танков. Можем поражать противника 125-мм бронебойными, осколочно-фугасными, подкалиберными, термобарическими и другими типами снарядов… на дистанции до 9000 метров".
Абсолютное бронетанковое превосходство Москвы тревожит западных аналитиков и стратегов. Американский журнал Military Watch 12 октября сообщил: "Российский ОПК готовится к серийному производству новой, еще более эффективной модификации танка Т-90М2. Первые десять единиц планируют изготовить на "Уралвагонзаводе" в 2026 году". По данным исследовательской группы Frontelligence Insight, Т-90М2 получит новую систему ситуационной осведомленности, усовершенствованную трансмиссию.
Руководство НАТО впадает в отчаяние: значительный рост российского оборонного производства обещает в 2028 году 1000 новых танков, а в 2035-м – 3000 танков.

Технологический отрыв

Цифры впечатляющие, и все же эффективность "Уралвагонзавода" в частности и российского ОПК в целом на Западе сознательно занижают.
Реальная динамика ускорения обеспечила в 2022-2023 годах семикратный рост производства танков в РФ. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев сообщил о выпуске 1500 новых танков уже в 2023 году. Кроме Т-90М, в российскую "танковую триаду" входят Т-80БВМ и Т-72Б3М.
Специализированные западные издания пристрастно наблюдают за триумфом российского танкостроения, мирным завоеванием Индии, Алжира и Египта. Напомню, Каир заказал для национальной армии 500 танков Т-90МС. Индия ранее приобрела более 460 российских танков.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели - Sputnik Абхазия, 1920, 09.10.2025
Российско-индийские маневры "Индра-2025" продолжаются на суше
9 октября, 09:00
Китайский ресурс NetEase резюмировал: западные санкции оказались бессильны, Россия продемонстрировала мощь оборонной промышленности, высокую боевую устойчивость экономики в целом.
В ходе СВО Москва не забывает о своих обязательствах в рамках ВТС со странами-союзниками, и в ближайшие годы Уралвагонзавод отправит на экспорт тысячи танков Т-90МС. Заметим, экспортная стоимость танка Т-90МС – до $4 млн, западные же аналоги стоят не менее $6 млн.
Секрет успеха России и Т-90М – технологическое превосходство над ведущими странами НАТО. Все-таки не с неба падают великолепная 125-мм пушка 2А46М-5 с системами управления стрельбой и лазерного наведения, новые типы боеприпасов, многослойная броня корпуса и башни, мощный и экономичный дизельный двигатель, другие "космические" технологии. Навигацию обеспечивает комбинированная система ориентирования с аппаратурой спутниковой навигации, имеющей режимы электронного картографирования и межобъектового взаимодействия.
Между тем, лучший в мире танк поколения 3++ Т-90М образца 2021 года уходит в новый отрыв.
Отправка призывников на службу в Президентский полк из Краснодара - Sputnik Абхазия, 1920, 11.10.2025
Как Россия помогает Абхазии защититься от военных угроз
11 октября, 14:10
Опыт боевого применения и противостояния оружию НАТО на украинском ТВД, безусловно, прибавят могущества и превосходства этой невероятной машине – технологическому отражению русской истории, и воплощению национального характера.
Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
