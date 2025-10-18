https://sputnik-abkhazia.ru/20251018/dlinnaya-ruka-pekhoty-kakoe-oruzhie-razrabotali-dlya-svo-1058394957.html

"Длинная рука пехоты": какое оружие разработали для СВО

Очередную партию реактивных установок "Козерог-1" готовят к отправке на фронт. Оружие, сконструированное действующим военнослужащим, уже заслужило грозную репутацию "карманной" артиллерии мотострелков, способной поражать важные цели. О возможностях этой системы для РИА Новости написал Андрей Коц.Помещается в "буханку"В цеху небольшой екатеринбургской компании BRT, до СВО специализировавшейся на оружейном тюнинге, завершают работу над партией "Козерогов-1". Орудия в разобранном виде уложены на полу в производственном помещении. Сотрудники наводят финальный лоск — что-то доваривают, подкрашивают. На эти 20 установок ушло два месяца. А всего с 2023-го уральцы дали фронту более 120-ти."Козерог-1" — это, по сути, безоткатное артиллерийское орудие для стрельбы снарядами от РСЗО "Град", — объясняет специалист технического отдела BRT Евгений. — Состоит из трех основных частей: платформа с "ногами", "рога" для вертикальной наводки с подрамником и направляющая от "Града" — на станке их помещается до шести. В разобранном виде "Козерог" легко влезает в УАЗ-"буханку". Чтобы привести его в боевую готовность, расчету из трех человек достаточно 15 минут".На установке применяют всю номенклатуру реактивных снарядов для БМ-21 "Град", в том числе 9М22У дальностью до 20 километров. Есть узлы грубой вертикальной наводки и маховики для более тонкого прицеливания. За счет жесткой сварной конструкции массой около 200 килограммов орудие при стрельбе не трясет, поэтому удается добиться высочайшей точности. Бывали случаи, когда "Козерог" попадал в цель со второго-третьего выстрела, что в артиллерии считается отличным результатом.Огонь "несходами""Уже отработали и тактику, — продолжает собеседник РИА-Новости. — Отрывают траншею полного профиля глубиной метра два. В нее помещают "Козерог". Сверху — бревна, грунт, сети. Оставляют лишь баллистическое отверстие для стрельбы. И попробуй оттуда расчет выкури. От контрбатарейного огня артиллерии спасет траншея, от дронов — сети. Но был опыт работы и на прямой наводке. Затаскивали орудие в здание и через пролом в стене били по противнику".Прицельные приспособления — от "Града", так что опытным артиллеристам не составляет труда освоить новинку. С боеприпасами проблем нет. В зоне боевых действий лесополосы завалены так называемыми несходами — реактивными снарядами, не сошедшими с направляющих. Использовать их в пакете "Града" уже нельзя, но "Козерог" ведет ими огонь без всякого риска."Еще немаловажное достоинство — установка гораздо дешевле "взрослых" арт-систем, — добавляет Евгений. — И очень надежна за счет колоссального запаса прочности. Толщина металла такая, что вывести орудие из строя сложно. Менять направляющую — легко и просто. Четыре болта открутили, потом закрутили. Собираемся расширять производство. В войсках оценили это оружие, поняли все плюсы — скрытность, точность, фактор внезапности. Поэтому платформа будет развиваться и дальше".Планы на будущееИзвестно, что часть новой партии отправится в один из реактивных артиллерийских дивизионов, воюющих на РСЗО "Торнадо-Г". Реалии современной войны таковы, что орудия дальностью менее 20 километров очень уязвимы перед FPV-дронами. У небольшой и мобильной установки, которую несложно окопать и замаскировать, гораздо больше шансов уцелеть и выполнить боевую задачу."Когда я собрал первое орудие в апреле 2023-го, дронов на фронте еще было мало, — рассказывает создатель "Козерога", военнослужащий разведывательного подразделения группировки "Юг". — Вся артиллерия работала свободно: стволка, реактивка, АГС. Сегодня же львиная доля арты попадает в зону поражения БПЛА. Даже минометы практически не используются, а ведь это главная "карманная артиллерия" пехоты со времен Второй мировой. Так что "Козерог" стал для нашей армии "костылем", пока не научимся еще эффективнее бить вражеские "птички".Как известно, лучший способ борьбы с дронами — уничтожение расчетов. Удары по вражеским дроноводам "Козероги" наносят регулярно. Дальности в 20 километров хватает, чтобы дотянуться до их позиций в ближнем тылу. Огонь корректируют через беспилотники самолетного типа, такие как "Зала", "Суперкам", "Орлан". На счету "Козерогов" — сотни пораженных целей, от блиндажей противника до гаубиц и бронеавтомобилей."Следующая партия пойдет в войска под шифром "Козерог-1М", — уточняет военный. — Назрела модернизация, стало понятно, куда двигаться. Конструкцию облегчим, увеличим углы горизонтального наведения. Добавим установке колеса — чтобы расчету было проще перемещаться с орудием по полю боя. Также займусь разработкой системы "Козерог-2" — реактивного орудия, за которое перед потомками точно стыдно не будет".Помимо модернизации, есть планы по созданию более тяжелого варианта, под 220-миллиметровые снаряды от РСЗО. Рабочее название — "Козерог-Ураган". Такой сможет бить уже на 36 километров. Под ударом окажется тыловая логистика врага, а это серьезно снизит боеспособность фронтовых подразделений ВСУ.

