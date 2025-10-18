https://sputnik-abkhazia.ru/20251018/dlinnaya-ruka-pekhoty-kakoe-oruzhie-razrabotali-dlya-svo-1058394957.html
"Длинная рука пехоты": какое оружие разработали для СВО
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/0f/1057549028_0:8:3072:1735_1920x0_80_0_0_1c59b85445e02149e4b522c5fd244b16.jpg
Очередную партию реактивных установок "Козерог-1" готовят к отправке на фронт. Оружие, сконструированное действующим военнослужащим, уже заслужило грозную репутацию "карманной" артиллерии мотострелков, способной поражать важные цели. О возможностях этой системы для РИА Новости
написал Андрей Коц.
В цеху небольшой екатеринбургской компании BRT, до СВО специализировавшейся на оружейном тюнинге, завершают работу над партией "Козерогов-1". Орудия в разобранном виде уложены на полу в производственном помещении. Сотрудники наводят финальный лоск — что-то доваривают, подкрашивают. На эти 20 установок ушло два месяца. А всего с 2023-го уральцы дали фронту более 120-ти.
"Козерог-1" — это, по сути, безоткатное артиллерийское орудие для стрельбы снарядами от РСЗО "Град", — объясняет специалист технического отдела BRT Евгений. — Состоит из трех основных частей: платформа с "ногами", "рога" для вертикальной наводки с подрамником и направляющая от "Града" — на станке их помещается до шести. В разобранном виде "Козерог" легко влезает в УАЗ-"буханку". Чтобы привести его в боевую готовность, расчету из трех человек достаточно 15 минут".
На установке применяют всю номенклатуру реактивных снарядов для БМ-21 "Град", в том числе 9М22У дальностью до 20 километров. Есть узлы грубой вертикальной наводки и маховики для более тонкого прицеливания. За счет жесткой сварной конструкции массой около 200 килограммов орудие при стрельбе не трясет, поэтому удается добиться высочайшей точности. Бывали случаи, когда "Козерог" попадал в цель со второго-третьего выстрела, что в артиллерии считается отличным результатом.
"Уже отработали и тактику, — продолжает собеседник РИА-Новости. — Отрывают траншею полного профиля глубиной метра два. В нее помещают "Козерог". Сверху — бревна, грунт, сети. Оставляют лишь баллистическое отверстие для стрельбы. И попробуй оттуда расчет выкури. От контрбатарейного огня артиллерии спасет траншея, от дронов — сети. Но был опыт работы и на прямой наводке. Затаскивали орудие в здание и через пролом в стене били по противнику".
Прицельные приспособления — от "Града", так что опытным артиллеристам не составляет труда освоить новинку. С боеприпасами проблем нет. В зоне боевых действий лесополосы завалены так называемыми несходами — реактивными снарядами, не сошедшими с направляющих. Использовать их в пакете "Града" уже нельзя, но "Козерог" ведет ими огонь без всякого риска.
"Еще немаловажное достоинство — установка гораздо дешевле "взрослых" арт-систем, — добавляет Евгений. — И очень надежна за счет колоссального запаса прочности. Толщина металла такая, что вывести орудие из строя сложно. Менять направляющую — легко и просто. Четыре болта открутили, потом закрутили. Собираемся расширять производство. В войсках оценили это оружие, поняли все плюсы — скрытность, точность, фактор внезапности. Поэтому платформа будет развиваться и дальше".
Известно, что часть новой партии отправится в один из реактивных артиллерийских дивизионов, воюющих на РСЗО "Торнадо-Г". Реалии современной войны таковы, что орудия дальностью менее 20 километров очень уязвимы перед FPV-дронами. У небольшой и мобильной установки, которую несложно окопать и замаскировать, гораздо больше шансов уцелеть и выполнить боевую задачу.
"Когда я собрал первое орудие в апреле 2023-го, дронов на фронте еще было мало, — рассказывает создатель "Козерога", военнослужащий разведывательного подразделения группировки "Юг". — Вся артиллерия работала свободно: стволка, реактивка, АГС. Сегодня же львиная доля арты попадает в зону поражения БПЛА. Даже минометы практически не используются, а ведь это главная "карманная артиллерия" пехоты со времен Второй мировой. Так что "Козерог" стал для нашей армии "костылем", пока не научимся еще эффективнее бить вражеские "птички".
Как известно, лучший способ борьбы с дронами — уничтожение расчетов. Удары по вражеским дроноводам "Козероги" наносят регулярно. Дальности в 20 километров хватает, чтобы дотянуться до их позиций в ближнем тылу. Огонь корректируют через беспилотники самолетного типа, такие как "Зала", "Суперкам", "Орлан". На счету "Козерогов" — сотни пораженных целей, от блиндажей противника до гаубиц и бронеавтомобилей.
"Следующая партия пойдет в войска под шифром "Козерог-1М", — уточняет военный. — Назрела модернизация, стало понятно, куда двигаться. Конструкцию облегчим, увеличим углы горизонтального наведения. Добавим установке колеса — чтобы расчету было проще перемещаться с орудием по полю боя. Также займусь разработкой системы "Козерог-2" — реактивного орудия, за которое перед потомками точно стыдно не будет".
Помимо модернизации, есть планы по созданию более тяжелого варианта, под 220-миллиметровые снаряды от РСЗО. Рабочее название — "Козерог-Ураган". Такой сможет бить уже на 36 километров. Под ударом окажется тыловая логистика врага, а это серьезно снизит боеспособность фронтовых подразделений ВСУ.