Борец ММА Даут Гублия одержал победу над Саидом Кадимагомедовым в Сочи

Гублия — чемпион Кубка России по ММА, бронзовый призер чемпионата мира 2024 года по ММА, мастер спорта международного класса.
СУХУМ, 19 окт - Sputnik. Борец ММА из Абхазии Даут Гублия одержал победу над Саидом Кадимагомедовым на Красной поляне, рассказал Sputnik президент Федерации профессионального бокса республики Альберт Карди-оглы. Он уточнил, что бой по смешанным единоборствам прошел в рамках лиги "Fire Night" на "Red Arena Fights Nights". По раздельному решению судей Гублия был признан победителем. На его счету четыре победы в четырех поединках. Гублия — чемпион Кубка России по ММА, бронзовый призер чемпионата мира 2024 года по ММА, мастер спорта международного класса.
20:29 19.10.2025 (обновлено: 20:30 19.10.2025)
СУХУМ, 19 окт - Sputnik. Борец ММА из Абхазии Даут Гублия одержал победу над Саидом Кадимагомедовым на Красной поляне, рассказал Sputnik президент Федерации профессионального бокса республики Альберт Карди-оглы.
Он уточнил, что бой по смешанным единоборствам прошел в рамках лиги "Fire Night" на "Red Arena Fights Nights".
По раздельному решению судей Гублия был признан победителем. На его счету четыре победы в четырех поединках.
Гублия — чемпион Кубка России по ММА, бронзовый призер чемпионата мира 2024 года по ММА, мастер спорта международного класса.