Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Амҽыша Sputnik
08:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
08:30
31 мин
Амҽыша Sputnik
13:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
13:30
31 мин
On air
18:00
31 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
31 мин
On air
21:30
31 мин
On air
08:00
30 мин
On air
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:06
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20251019/daut-gubliya-oderzhal-pobedu-nad-saidom-kadimagomedovym-1058413620.html
Борец ММА Даут Гублия одержал победу над Саидом Кадимагомедовым в Сочи
Борец ММА Даут Гублия одержал победу над Саидом Кадимагомедовым в Сочи
Sputnik Абхазия
Гублия — чемпион Кубка России по ММА, бронзовый призер чемпионата мира 2024 года по ММА, мастер спорта международного класса. 19.10.2025, Sputnik Абхазия
2025-10-19T20:29+0300
2025-10-19T20:30+0300
абхазия
спорт
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/13/1058413457_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_5d679944a3ac01ed1637ff949d405d60.jpg
СУХУМ, 19 окт - Sputnik. Борец ММА из Абхазии Даут Гублия одержал победу над Саидом Кадимагомедовым на Красной поляне, рассказал Sputnik президент Федерации профессионального бокса республики Альберт Карди-оглы. Он уточнил, что бой по смешанным единоборствам прошел в рамках лиги "Fire Night" на "Red Arena Fights Nights". По раздельному решению судей Гублия был признан победителем. На его счету четыре победы в четырех поединках. Гублия — чемпион Кубка России по ММА, бронзовый призер чемпионата мира 2024 года по ММА, мастер спорта международного класса.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241201/dopolnitelnoe-vremya-gublia-o-svoikh-poedinkakh-na-chempionate-mira-po-mma-1052990757.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/13/1058413457_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_766f5cafe94fe537374726c96e0da836.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, спорт, новости
абхазия, спорт, новости

Борец ММА Даут Гублия одержал победу над Саидом Кадимагомедовым в Сочи

20:29 19.10.2025 (обновлено: 20:30 19.10.2025)
© Foto / Альберт Карди-оглыБоксер Даут Гублия одержал победу над Саидом Кадимагомедовым
Боксер Даут Гублия одержал победу над Саидом Кадимагомедовым - Sputnik Абхазия, 1920, 19.10.2025
© Foto / Альберт Карди-оглы
Подписаться
Гублия — чемпион Кубка России по ММА, бронзовый призер чемпионата мира 2024 года по ММА, мастер спорта международного класса.
СУХУМ, 19 окт - Sputnik. Борец ММА из Абхазии Даут Гублия одержал победу над Саидом Кадимагомедовым на Красной поляне, рассказал Sputnik президент Федерации профессионального бокса республики Альберт Карди-оглы.
Он уточнил, что бой по смешанным единоборствам прошел в рамках лиги "Fire Night" на "Red Arena Fights Nights".
По раздельному решению судей Гублия был признан победителем. На его счету четыре победы в четырех поединках.
Гублия — чемпион Кубка России по ММА, бронзовый призер чемпионата мира 2024 года по ММА, мастер спорта международного класса.
Дополнительное время: Гублиа о своих поединках на Чемпионате мира по ММА - Sputnik Абхазия, 1920, 01.12.2024
Радио
Дополнительное время: Гублиа о своих поединках на Чемпионате мира по ММА
1 декабря 2024, 15:17
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0