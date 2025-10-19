Борец ММА Даут Гублия одержал победу над Саидом Кадимагомедовым в Сочи

https://sputnik-abkhazia.ru/20251019/daut-gubliya-oderzhal-pobedu-nad-saidom-kadimagomedovym-1058413620.html

Гублия — чемпион Кубка России по ММА, бронзовый призер чемпионата мира 2024 года по ММА, мастер спорта международного класса.

СУХУМ, 19 окт - Sputnik. Борец ММА из Абхазии Даут Гублия одержал победу над Саидом Кадимагомедовым на Красной поляне, рассказал Sputnik президент Федерации профессионального бокса республики Альберт Карди-оглы. Он уточнил, что бой по смешанным единоборствам прошел в рамках лиги "Fire Night" на "Red Arena Fights Nights". По раздельному решению судей Гублия был признан победителем. На его счету четыре победы в четырех поединках. Гублия — чемпион Кубка России по ММА, бронзовый призер чемпионата мира 2024 года по ММА, мастер спорта международного класса.

