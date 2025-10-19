https://sputnik-abkhazia.ru/20251019/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-20-oktyabrya-1058407371.html
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 20 октября
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 20 октября
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием фронтальной зоны. 19.10.2025, Sputnik Абхазия
2025-10-19T19:00+0300
2025-10-19T19:00+0300
2025-10-19T19:00+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/0f/1040275879_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_307b28794522a03f2a7e75bc1f207657.jpg
СУХУМ, 19 окт - Sputnik. В понедельник, 20 октября, в Абхазии ожидается облачная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Временами дождь разной интенсивности, гроза. В горах дождь со снегом, снег.Атмосферное давление – повышенное, нестабильноеВетер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами возможны порывы до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/0f/1040275879_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b1806b94fd76c5615632f157486d809a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 20 октября
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием фронтальной зоны.
СУХУМ, 19 окт - Sputnik. В понедельник, 20 октября, в Абхазии ожидается облачная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Временами дождь разной интенсивности, гроза. В горах дождь со снегом, снег.
Атмосферное давление – повышенное, нестабильное
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами возможны порывы до 10-15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +11°С до +16°С.
Температура морской воды +18°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.