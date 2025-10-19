https://sputnik-abkhazia.ru/20251019/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-20-oktyabrya-1058407371.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 20 октября

СУХУМ, 19 окт - Sputnik. В понедельник, 20 октября, в Абхазии ожидается облачная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Временами дождь разной интенсивности, гроза. В горах дождь со снегом, снег.Атмосферное давление – повышенное, нестабильноеВетер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами возможны порывы до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

