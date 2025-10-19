Абхазия
ВчераСегодня
Вечерний Сухум
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 20 октября
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 20 октября
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 20 октября

19:00 19.10.2025
© Sputnik / Марианна Кубрава Капли дождя
Капли дождя - Sputnik Абхазия, 1920, 19.10.2025
© Sputnik / Марианна Кубрава
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием фронтальной зоны.
СУХУМ, 19 окт - Sputnik. В понедельник, 20 октября, в Абхазии ожидается облачная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Временами дождь разной интенсивности, гроза. В горах дождь со снегом, снег.
Атмосферное давление – повышенное, нестабильное
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами возможны порывы до 10-15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +11°С до +16°С.
Температура морской воды +18°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.
0