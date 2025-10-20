https://sputnik-abkhazia.ru/20251020/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-21-oktyabrya-1058431305.html
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 21 октября
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 21 октября
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием юго-западной окраины азиатского антициклона.
СУХУМ, 20 окт – Sputnik. Во вторник, 21 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +13°С до +18°С.Температура морской воды +19°С.Волнение морской воды умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 21 октября
15:43 20.10.2025 (обновлено: 16:45 20.10.2025)
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием юго-западной окраины азиатского антициклона.
СУХУМ, 20 окт – Sputnik. Во вторник, 21 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров.
Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +13°С до +18°С.
Температура морской воды +19°С.
Волнение морской воды умеренное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-90%.