Вечерний Сухум
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 21 октября
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 21 октября
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием юго-западной окраины азиатского антициклона. 20.10.2025, Sputnik Абхазия
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
СУХУМ, 20 окт – Sputnik. Во вторник, 21 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +13°С до +18°С.Температура морской воды +19°С.Волнение морской воды умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.
абхазия
15:43 20.10.2025 (обновлено: 16:45 20.10.2025)
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием юго-западной окраины азиатского антициклона.
СУХУМ, 20 окт – Sputnik. Во вторник, 21 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров.
Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +13°С до +18°С.
Температура морской воды +19°С.
Волнение морской воды умеренное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-90%.
Лента новостей
0