Прогноз погоды в Абхазии на вторник 21 октября

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 21 октября

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием юго-западной окраины азиатского антициклона.

СУХУМ, 20 окт – Sputnik. Во вторник, 21 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +13°С до +18°С.Температура морской воды +19°С.Волнение морской воды умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.

