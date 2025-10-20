https://sputnik-abkhazia.ru/20251020/svo-rossiyskie-voyska-voshli-v-mirnograd-1058442543.html

СВО: Российские войска вошли в Мирноград

Здесь российские войска решают историческую и оперативно-стратегическую задачу обрушения украинской обороны на широком фронте, с глубоким прорывом в тыл противника, в направлении Павлограда и Днепропетровска, пишет военный эксперт Александр Хроленко.Подразделения российской группировки войск "Центр" 19 октября вошли в Мирноград с юго-востока, закрепились в городских кварталах, и ведут ожесточенные бои вдоль железнодорожной ветки в Покровск.Ранее в Мирнограде действовали преимущественно российские диверсионно-разведывательные группы. Город планомерно окружали, "фрагментировали" позиции противника, отрезали от города Покровска и тылового обеспечения.Западнее – ВС России контролируют две трети Покровска, где 18 октября были зачищены железнодорожный вокзал и прилегающие здания. Ранее российские штурмовые подразделения освободили центральную часть города, ограниченную улицами Железнодорожная, Шоссейная, Европейская и Защитников Украины – здесь расположены административные учреждения, главный православный храм, институт и швейная фабрика.Украинский гарнизон обречен, безвозвратные потери в городских боях – более 3000 военнослужащих. Подвалы Покровска забиты мертвыми солдатами ВСУ.Усилиями российских войск формируется огромный Покровско-Мирноградский "котел", в котором могут оказаться сразу несколько бригад ВСУ. Логистика противника блокирована, выйти из окружения удастся немногим – слишком высока интенсивность и плотность ударов российских авиации, артиллерии, FPV-дронов.Севернее ВС России развивают наступление на Доброполье и Дружковку с перспективой выхода к городу Краматорску. Перемалывая резервы противника, штурмовые подразделения группировки "Центр" взяли под контроль несколько зданий на восточной окраине Нового Донбасса и продвигаются вглубь населенного пункта. Динамика СВО позволяет прогнозировать освобождение Покровско-Мирноградской агломерации уже в ноябре.Неслучайно многие западные аналитики осенью 2025 года начали признавать сокрушительную эффективность российских воздушных ударов и механизированных общевойсковых операций, а также – катастрофическое положение ВСУ в Донбассе.Возвращение в реальностьВоенный обозреватель Bild Юлиан Репке 17 октября констатировал: Об ускорении российского наступления сообщили аналитики Института изучения войны, проекта DeepState, фронтовые блогеры. У коллективного Запада заканчиваются деньги и оружие, "волшебный порошок" Урфина Джюса для "деревянных солдат" ВСУ – для прокси-войны с Россией. Условия нового мира всегда диктует победитель.Экс-глава британского генштаба Дэвид Ричардс в интервью The Independent заявил: "Украина не сможет победить Россию и должна вести переговоры с Кремлем об условиях мира". По мнению боевого генерала, Киев "получил ложную надежду от своих западных союзников и не сможет выбить российские войска с территории Украины без помощи сил НАТО, которые не будут вмешиваться в наземные действия". Ричардс предлагает компромиссную "ничью", которую на украинском театре военных действий представить совершенно невозможно.Президент РФ Владимир Путин 17 октября в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил о необходимости выполнить ключевые требования для завершения конфликта. По информации британской газеты Financial Times, Трамп призвал Зеленского принять условия Путина, иначе Россия может "уничтожить" Украину. Заметим, вполне справедливое отношение к предателям: враждебному псевдо-государству или "украинству" – не суть.На встрече в Белом доме 17 октября ожидаемые Зеленским поставки "Томагавков" даже не обсуждались, президент США "отшвырнул в сторону украинские карты, на которых была отмечена линия фронта", и рассказал украинской делегации, как на самом деле обстоят дела ВСУ – по данным американской разведки.Трамп обвинил киевского лицедея в попытках обмануть Вашингтон, назвал это дешевыми манипуляциями. Сравнил информацию Киева с красивым финансовым отчетом, когда в реальности бизнес – на грани банкротства. В Западном полушарии тоже не все хорошо, и украинские "Томагавки" могут отозваться кубинскими "Орешниками".По итогам встречи, украинской делегации удалось склонить США к поддержке "замораживания" текущей оперативной обстановки в зоне боевых действий – без устранения первопричин конфликта. Киев заявил о готовности к "срочным переговорам" с Москвой по существующей линии фронта.Руководитель комитета по иностранным делам украинской Рады Александр Мережко заявил: Если бандеровцы сопротивляются доброй воле России и законам истории, тем хуже для них.Необратимо растет количество кризисных для ВСУ участков фронта, грядут катастрофические для Киева события в Днепропетровской, Харьковской и других областях. Ресурсов Запада и Генштаба ВСУ для противодействия российскому наступлению катастрофически не хватает. Даже вероятная/планируемая крупнейшая с 2022 года мобилизация 1,5 млн украинцев проблему проигранной войны не решит, и больше напоминает геноцид индейцев Северной Америки.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

