Прогноз погоды в Абхазии на среду 22 октября

17:56 21.10.2025 (обновлено: 18:00 21.10.2025)
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 21 окт – Sputnik. В среду, 22 октября, ожидается переменная облачность без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +17°С до +22°С.
Температура морской воды +18°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80%.