Прогноз погоды в Абхазии на среду 22 октября

Прогноз погоды в Абхазии на среду 22 октября

Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля повышенного давления. 21.10.2025

СУХУМ, 21 окт – Sputnik. В среду, 22 октября, ожидается переменная облачность без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +17°С до +22°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.

