https://sputnik-abkhazia.ru/20251022/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-23-oktyabrya-1058489445.html
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 23 октября
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 23 октября
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля повышенного давления. 22.10.2025, Sputnik Абхазия
2025-10-22T17:29+0300
2025-10-22T17:29+0300
2025-10-22T17:37+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/16/1048148034_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_45b6d1cf46c9d135ac6666377fd0f325.jpg
СУХУМ, 22 окт – Sputnik. В четверг, 23 октября, ожидается переменная облачность, местами с полудня, ближе к вечеру, возможен дождь разной интенсивности, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +18°С до +23°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/16/1048148034_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4b2955123961a7f51b75324b8938fa6b.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 23 октября
17:29 22.10.2025 (обновлено: 17:37 22.10.2025)
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 22 окт – Sputnik. В четверг, 23 октября, ожидается переменная облачность, местами с полудня, ближе к вечеру, возможен дождь разной интенсивности, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +18°С до +23°С.
Температура морской воды +18°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80%.