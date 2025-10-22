Прогноз погоды в Абхазии на четверг 23 октября

Абхазия
СУХУМ, 22 окт – Sputnik. В четверг, 23 октября, ожидается переменная облачность, местами с полудня, ближе к вечеру, возможен дождь разной интенсивности, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +18°С до +23°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 22 окт – Sputnik. В четверг, 23 октября, ожидается переменная облачность, местами с полудня, ближе к вечеру, возможен дождь разной интенсивности, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +18°С до +23°С.
Температура морской воды +18°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80%.
