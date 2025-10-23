https://sputnik-abkhazia.ru/20251023/nakat-romashka-blef-ne-nuzhno-putat-taktiku-trampa-s-ego-strategiey-1058502169.html

Накат, ромашка, блеф: не нужно путать тактику Трампа с его стратегией

Накат, ромашка, блеф: не нужно путать тактику Трампа с его стратегией

Sputnik Абхазия

Это слишком быстро даже для Трампа. В четверг, неделю назад, он проводит телефонные переговоры с Путиным, после которых объявляет о том, что достигнута... 23.10.2025, Sputnik Абхазия

2025-10-23T12:46+0300

2025-10-23T12:46+0300

2025-10-23T12:46+0300

россия

сша

дональд трамп

мнение

аналитика

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102022/32/1020223294_0:205:2911:1842_1920x0_80_0_0_54e3306f584b4867f220ccbf24783416.jpg

Чуть позже называет даже ее срок — через две недели. Но во вторник — то есть спустя пять дней — заявляет о том, что решение пока не принято и он "не хотел бы терять время впустую". А уже через несколько минут поправляется: "Почему вы подумали, что встреча с Путиным в Будапеште будет пустой тратой времени? Я не говорил ничего такого", пишет Петр Акопов для РИА Новости.Но на следующий день, вчера, заявляет что отменяет встречу в Будапеште, потому что ему "показалось, что мы не достигнем того, чего должны достичь", но тут же уточняя, что встретится с Путиным "в будущем". И даже вводит санкции против "Лукойла" и "Роснефти", но добавляет, что уверен в том, что они не будут действовать долго, к тому же не уверен в том, что эти санкции вообще способны поколебать решимость Москвы по Украине.Подобные метания обычны для Трампа — и далеко не только в вопросах, связанных с Россией и Путиным. В эти дни он занимается тем же самым с Китаем, готовясь к неизбежному (потому что оба участвуют в общем мероприятии) свиданию с Си Цзиньпином. Можно считать это особой переговорной тактикой Трампа, выработанной им в годы работы нью-йоркским девелопером: наезд — отъезд, хочу — не хочу, любит — не любит. Но гадание по "трамповской ромашке" — вещь неблагодарная, поэтому многие предпочитают считать колебания Трампа следствием борьбы двух сущностей.Не Трампа лично — все-таки он не персонаж Оскара Уайльда, а коллективного Запада. Интервенционисты-глобалисты и изоляционисты-традиционалисты — и в той же трамповской администрации, и в двух частях единого Запада — гнут свою линию в отношении России, да и американской политики в целом. Продолжать попытки удержать глобальную гегемонию или организованно спуститься с горы и начать спасать Америку, пока еще не поздно? Закончить конфликт на Украине ценой признания интересов России — или продолжать давить на Москву, надеясь все-таки выбить из нее уступки (точнее, одну, принципиальную — уступку Украины Западу)?И Трамп, на которого нацелены сейчас все усилия обеих групп, колеблется то в одну, то в другую сторону.Второй вариант объяснения поведения Трампа многим кажется предпочтительным, однако не объясняет главного: почему тогда президент США упорно гнет линию прекращения войны, если и на Западе в целом, и среди американской элиты немало сторонников войны с Россией до нанесения нам "стратегического поражения"? Трамп явно не хочет делать ставку на это — и не потому, что он "полезный идиот" Путина или в Кремле есть компромат на него. Нет, Трамп более чем рационален — и его личное уважительное отношение к Путину не может объяснить его отношение к украинскому вопросу. Даже когда Трамп грозит "Томагавками" или заявляет о способности Украины вернуть все потерянные территории, ему не веришь, потому что видно, что он сам в это не верит и просто прибегает к своей излюбленной тактике "наехал — отъехал". Суть в том, что Трамп просто не верит в возможность победы Украины, вернее, победы Запада в борьбе с Россией за контроль над ней. Он не хочет ставить на заведомо недостижимую цель — точнее, не хочет увеличивать ставки на обреченного бойца.При этом он понимает, что уже сделанные ставки не вернуть, поэтому нужно все-таки попытаться использовать их в торговле (геополитической) с будущим победителем. Пока еще есть шанс продлить конфликт без особых новых американских затрат — и все-таки попробовать выторговать у Путина определенные уступки. Вдруг получится? То, что Россия никоим образом не может поступиться принципами, Трамп не очень хорошо понимает, но чувствует по позиции и поведению Владимира Путина. Поэтому его периодические накаты на Путина и выглядят настолько ненатуральными, однако все равно время от времени возобновляются, чтобы исчезнуть после очередного разговора с российским президентом, в ходе и после которого в Трампе берет верх реалист и жесткий делец.Он действительно хочет договориться с Путиным, но все еще не готов сделать главный шаг для этого. То есть всей своей силой надавить на Зеленского и Европу, чтобы принудить их к принятию неизбежного. К признанию российских условий и требований — фундаментальных, а не только территориальных.Очень велик шанс на то, что рано или поздно Трамп все-таки сделает Европе и Киеву предложение, от которого они не смогут отказаться, и это будет закреплено на встрече с Путиным. В Будапеште или уже на следующей — тут важно не место и время, а результат.Позиция автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250906/ssha-poteryali-ne-indiyu-s-rossiey-a-vozmozhnost-razdelyat-i-vlastvovat-1057348045.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20251002/ultimatum-trampa-vse-gotovy-soglasitsya-nikto-ne-gotov-vypolnyat-1058006738.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250828/tramp-zashel-slishkom-daleko-emu-nanesena-smertelnaya-obida-1057174577.html

россия

сша

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Петр Акопов https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102993/45/1029934546_140:0:1072:932_100x100_80_0_0_09d5beb18dbd55ed7b5504303b79110f.jpg

Петр Акопов https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102993/45/1029934546_140:0:1072:932_100x100_80_0_0_09d5beb18dbd55ed7b5504303b79110f.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Петр Акопов https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102993/45/1029934546_140:0:1072:932_100x100_80_0_0_09d5beb18dbd55ed7b5504303b79110f.jpg

россия, сша, дональд трамп, мнение, аналитика