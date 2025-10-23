Накат, ромашка, блеф: не нужно путать тактику Трампа с его стратегией

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Адемографиа арҿиаразы алкаақәа: аминистрра ахаҭарнак лыҿцәажәара
13:05
16 мин
Аицәажәара
Асахьатә галереиа ҳамҭас иаҭоуп Гиви Смыр иҭыхымҭа: агалереиа аиҳабы иҿцәажәара
13:20
9 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аицәажәара
"Аԥсны амедиа ҿыцқәа" актәи амодуль мҩаԥысуеит Пицунда: апроект алахәыла лыҿцәажәара
13:33
10 мин
Аицәажәара
Аԥсихологцәа, адефектологцәа, ахәыҷбаҳчақәа русзуҩцәа рзы аҵаратә курсқәа еиҿкаауп
13:43
16 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
О безопасности страны в интервью с главой Совбеза
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
"Музыка — диалог без расстояний и границ": о конкурсе и его участниках
14:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аицәажәара
Аԥсуа бызшәа амш Амилаҭтә библиотекаҿы иазгәарҭоит: аиҿкааҩ лыҿцәажәара
18:04
9 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Адемографиа арҿиаразы алкаақәа: аминистрра ахаҭарнак лыҿцәажәара
18:14
16 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Исполнение поручения по программе "Жилище". Беседа с представителем Минсоцобеспечения
18:34
12 мин
Посредник
О безопасности страны в интервью с главой Совбеза
18:47
13 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аицәажәара
Аԥсуа бызшәа амш Амилаҭтә библиотекаҿы иазгәарҭоит: аиҿкааҩ лыҿцәажәара
21:04
9 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Адемографиа арҿиаразы алкаақәа: аминистрра ахаҭарнак лыҿцәажәара
21:14
16 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Исполнение поручения по программе "Жилище". Беседа с представителем Минсоцобеспечения
21:34
12 мин
Посредник
О безопасности страны в интервью с главой Совбеза
21:47
13 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Аицәажәара
Апроект "Аԥсны амедиа ҿыцқәа" актәи ахәҭа хыркәшоуп: алахәыла лыҿцәажәара
13:04
17 мин
Аицәажәара
Аԥсуа бызшәа амш Амилаҭтә библиотекаҿы иазгәарҭоит: аиҿкааҩ лыҿцәажәара
13:21
9 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Амобилтә технопарк: Аԥснытәи ашколхәыҷқәа рзы еиҿкаауп арҵаратә техномарафон
13:34
24 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Итоги работы Собрания Гагрского района: интервью с главой
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Незаконные постройки в Сухуме: интервью с главным архитектором
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Аицәажәара
Апроект "Аԥсны амедиа ҿыцқәа" актәи ахәҭа хыркәшоуп: алахәыла лыҿцәажәара
18:19
9 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
On air
18:49
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20251023/nakat-romashka-blef-ne-nuzhno-putat-taktiku-trampa-s-ego-strategiey-1058502169.html
Накат, ромашка, блеф: не нужно путать тактику Трампа с его стратегией
Накат, ромашка, блеф: не нужно путать тактику Трампа с его стратегией
Sputnik Абхазия
Это слишком быстро даже для Трампа. В четверг, неделю назад, он проводит телефонные переговоры с Путиным, после которых объявляет о том, что достигнута... 23.10.2025, Sputnik Абхазия
2025-10-23T12:46+0300
2025-10-23T12:46+0300
россия
сша
дональд трамп
мнение
аналитика
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102022/32/1020223294_0:205:2911:1842_1920x0_80_0_0_54e3306f584b4867f220ccbf24783416.jpg
Чуть позже называет даже ее срок — через две недели. Но во вторник — то есть спустя пять дней — заявляет о том, что решение пока не принято и он "не хотел бы терять время впустую". А уже через несколько минут поправляется: "Почему вы подумали, что встреча с Путиным в Будапеште будет пустой тратой времени? Я не говорил ничего такого", пишет Петр Акопов для РИА Новости.Но на следующий день, вчера, заявляет что отменяет встречу в Будапеште, потому что ему "показалось, что мы не достигнем того, чего должны достичь", но тут же уточняя, что встретится с Путиным "в будущем". И даже вводит санкции против "Лукойла" и "Роснефти", но добавляет, что уверен в том, что они не будут действовать долго, к тому же не уверен в том, что эти санкции вообще способны поколебать решимость Москвы по Украине.Подобные метания обычны для Трампа — и далеко не только в вопросах, связанных с Россией и Путиным. В эти дни он занимается тем же самым с Китаем, готовясь к неизбежному (потому что оба участвуют в общем мероприятии) свиданию с Си Цзиньпином. Можно считать это особой переговорной тактикой Трампа, выработанной им в годы работы нью-йоркским девелопером: наезд — отъезд, хочу — не хочу, любит — не любит. Но гадание по "трамповской ромашке" — вещь неблагодарная, поэтому многие предпочитают считать колебания Трампа следствием борьбы двух сущностей.Не Трампа лично — все-таки он не персонаж Оскара Уайльда, а коллективного Запада. Интервенционисты-глобалисты и изоляционисты-традиционалисты — и в той же трамповской администрации, и в двух частях единого Запада — гнут свою линию в отношении России, да и американской политики в целом. Продолжать попытки удержать глобальную гегемонию или организованно спуститься с горы и начать спасать Америку, пока еще не поздно? Закончить конфликт на Украине ценой признания интересов России — или продолжать давить на Москву, надеясь все-таки выбить из нее уступки (точнее, одну, принципиальную — уступку Украины Западу)?И Трамп, на которого нацелены сейчас все усилия обеих групп, колеблется то в одну, то в другую сторону.Второй вариант объяснения поведения Трампа многим кажется предпочтительным, однако не объясняет главного: почему тогда президент США упорно гнет линию прекращения войны, если и на Западе в целом, и среди американской элиты немало сторонников войны с Россией до нанесения нам "стратегического поражения"? Трамп явно не хочет делать ставку на это — и не потому, что он "полезный идиот" Путина или в Кремле есть компромат на него. Нет, Трамп более чем рационален — и его личное уважительное отношение к Путину не может объяснить его отношение к украинскому вопросу. Даже когда Трамп грозит "Томагавками" или заявляет о способности Украины вернуть все потерянные территории, ему не веришь, потому что видно, что он сам в это не верит и просто прибегает к своей излюбленной тактике "наехал — отъехал". Суть в том, что Трамп просто не верит в возможность победы Украины, вернее, победы Запада в борьбе с Россией за контроль над ней. Он не хочет ставить на заведомо недостижимую цель — точнее, не хочет увеличивать ставки на обреченного бойца.При этом он понимает, что уже сделанные ставки не вернуть, поэтому нужно все-таки попытаться использовать их в торговле (геополитической) с будущим победителем. Пока еще есть шанс продлить конфликт без особых новых американских затрат — и все-таки попробовать выторговать у Путина определенные уступки. Вдруг получится? То, что Россия никоим образом не может поступиться принципами, Трамп не очень хорошо понимает, но чувствует по позиции и поведению Владимира Путина. Поэтому его периодические накаты на Путина и выглядят настолько ненатуральными, однако все равно время от времени возобновляются, чтобы исчезнуть после очередного разговора с российским президентом, в ходе и после которого в Трампе берет верх реалист и жесткий делец.Он действительно хочет договориться с Путиным, но все еще не готов сделать главный шаг для этого. То есть всей своей силой надавить на Зеленского и Европу, чтобы принудить их к принятию неизбежного. К признанию российских условий и требований — фундаментальных, а не только территориальных.Очень велик шанс на то, что рано или поздно Трамп все-таки сделает Европе и Киеву предложение, от которого они не смогут отказаться, и это будет закреплено на встрече с Путиным. В Будапеште или уже на следующей — тут важно не место и время, а результат.Позиция автора может не совпадать с позицией редакции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250906/ssha-poteryali-ne-indiyu-s-rossiey-a-vozmozhnost-razdelyat-i-vlastvovat-1057348045.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20251002/ultimatum-trampa-vse-gotovy-soglasitsya-nikto-ne-gotov-vypolnyat-1058006738.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20250828/tramp-zashel-slishkom-daleko-emu-nanesena-smertelnaya-obida-1057174577.html
россия
сша
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Петр Акопов
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102993/45/1029934546_140:0:1072:932_100x100_80_0_0_09d5beb18dbd55ed7b5504303b79110f.jpg
Петр Акопов
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102993/45/1029934546_140:0:1072:932_100x100_80_0_0_09d5beb18dbd55ed7b5504303b79110f.jpg
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102022/32/1020223294_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_5c7823dc49a12c0f1a18a06f64aa8f49.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, сша, дональд трамп, мнение, аналитика
россия, сша, дональд трамп, мнение, аналитика

Накат, ромашка, блеф: не нужно путать тактику Трампа с его стратегией

12:46 23.10.2025
© Sputnik / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАкция протеста против Д. Трампа в Нью-Йорке
Акция протеста против Д. Трампа в Нью-Йорке - Sputnik Абхазия, 1920, 23.10.2025
© Sputnik / Алексей Филиппов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Петр Акопов - Sputnik Абхазия
Петр Акопов
Все материалы
Это слишком быстро даже для Трампа. В четверг, неделю назад, он проводит телефонные переговоры с Путиным, после которых объявляет о том, что достигнута договоренность о скорой встрече с президентом России в Будапеште.
Чуть позже называет даже ее срок — через две недели. Но во вторник — то есть спустя пять дней — заявляет о том, что решение пока не принято и он "не хотел бы терять время впустую". А уже через несколько минут поправляется: "Почему вы подумали, что встреча с Путиным в Будапеште будет пустой тратой времени? Я не говорил ничего такого", пишет Петр Акопов для РИА Новости.
Но на следующий день, вчера, заявляет что отменяет встречу в Будапеште, потому что ему "показалось, что мы не достигнем того, чего должны достичь", но тут же уточняя, что встретится с Путиным "в будущем". И даже вводит санкции против "Лукойла" и "Роснефти", но добавляет, что уверен в том, что они не будут действовать долго, к тому же не уверен в том, что эти санкции вообще способны поколебать решимость Москвы по Украине.
Подобные метания обычны для Трампа — и далеко не только в вопросах, связанных с Россией и Путиным. В эти дни он занимается тем же самым с Китаем, готовясь к неизбежному (потому что оба участвуют в общем мероприятии) свиданию с Си Цзиньпином. Можно считать это особой переговорной тактикой Трампа, выработанной им в годы работы нью-йоркским девелопером: наезд — отъезд, хочу — не хочу, любит — не любит. Но гадание по "трамповской ромашке" — вещь неблагодарная, поэтому многие предпочитают считать колебания Трампа следствием борьбы двух сущностей.
Флаг у здания посольства США в Российской Федерации на площади Донецкой Народной Республики в Москве - Sputnik Абхазия, 1920, 06.09.2025
США потеряли не Индию с Россией, а возможность разделять и властвовать
6 сентября, 14:00
Не Трампа лично — все-таки он не персонаж Оскара Уайльда, а коллективного Запада. Интервенционисты-глобалисты и изоляционисты-традиционалисты — и в той же трамповской администрации, и в двух частях единого Запада — гнут свою линию в отношении России, да и американской политики в целом. Продолжать попытки удержать глобальную гегемонию или организованно спуститься с горы и начать спасать Америку, пока еще не поздно? Закончить конфликт на Украине ценой признания интересов России — или продолжать давить на Москву, надеясь все-таки выбить из нее уступки (точнее, одну, принципиальную — уступку Украины Западу)?
И Трамп, на которого нацелены сейчас все усилия обеих групп, колеблется то в одну, то в другую сторону.
Второй вариант объяснения поведения Трампа многим кажется предпочтительным, однако не объясняет главного: почему тогда президент США упорно гнет линию прекращения войны, если и на Западе в целом, и среди американской элиты немало сторонников войны с Россией до нанесения нам "стратегического поражения"? Трамп явно не хочет делать ставку на это — и не потому, что он "полезный идиот" Путина или в Кремле есть компромат на него. Нет, Трамп более чем рационален — и его личное уважительное отношение к Путину не может объяснить его отношение к украинскому вопросу.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - Sputnik Абхазия, 1920, 02.10.2025
Ультиматум Трампа: все готовы согласиться, никто не готов выполнять
2 октября, 11:35
Даже когда Трамп грозит "Томагавками" или заявляет о способности Украины вернуть все потерянные территории, ему не веришь, потому что видно, что он сам в это не верит и просто прибегает к своей излюбленной тактике "наехал — отъехал". Суть в том, что Трамп просто не верит в возможность победы Украины, вернее, победы Запада в борьбе с Россией за контроль над ней. Он не хочет ставить на заведомо недостижимую цель — точнее, не хочет увеличивать ставки на обреченного бойца.
При этом он понимает, что уже сделанные ставки не вернуть, поэтому нужно все-таки попытаться использовать их в торговле (геополитической) с будущим победителем. Пока еще есть шанс продлить конфликт без особых новых американских затрат — и все-таки попробовать выторговать у Путина определенные уступки. Вдруг получится? То, что Россия никоим образом не может поступиться принципами, Трамп не очень хорошо понимает, но чувствует по позиции и поведению Владимира Путина. Поэтому его периодические накаты на Путина и выглядят настолько ненатуральными, однако все равно время от времени возобновляются, чтобы исчезнуть после очередного разговора с российским президентом, в ходе и после которого в Трампе берет верх реалист и жесткий делец.
Он действительно хочет договориться с Путиным, но все еще не готов сделать главный шаг для этого. То есть всей своей силой надавить на Зеленского и Европу, чтобы принудить их к принятию неизбежного. К признанию российских условий и требований — фундаментальных, а не только территориальных.
Очень велик шанс на то, что рано или поздно Трамп все-таки сделает Европе и Киеву предложение, от которого они не смогут отказаться, и это будет закреплено на встрече с Путиным. В Будапеште или уже на следующей — тут важно не место и время, а результат.
Позиция автора может не совпадать с позицией редакции.
Дональд Трамп - Sputnik Абхазия, 1920, 28.08.2025
Трамп зашел слишком далеко: ему нанесена смертельная обида
28 августа, 12:00
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0