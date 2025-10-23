https://sputnik-abkhazia.ru/20251023/rossiyanam-rasskazali-kogda-poyavitsya-immunitet-posle-privivki-ot-grippa--1058503572.html

Россиянам рассказали, когда появится иммунитет после прививки от гриппа

Россиянам рассказали, когда появится иммунитет после прививки от гриппа

23.10.2025

СУХУМ, 23 окт – Sputnik. Стойкий иммунитет после прививки от гриппа вырабатывается примерно через 10–15 дней, поэтому вакцинироваться рекомендуется заранее — до начала роста заболеваемости, сообщила РИА Новости заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.По ее словам, если сделать прививку уже в период подъема заболеваемости, организм может не успеть сформировать защиту и человек рискует заразиться.Вакцинация особенно рекомендована пожилым людям, детям до пяти лет, беременным женщинам и пациентам с хроническими заболеваниями. Прививку не проводят при остром течении ОРВИ или обострении хронических болезней — в таких случаях процедуру переносят до выздоровления после консультации с врачом.Плоскирева напомнила, что ежегодная иммунизация необходима из-за изменчивости штаммов вируса гриппа.Ранее в Абхазии стартовала кампания по вакцинации против гриппа. Для этого в республику была закуплена 3000 доз вакцины. Министерство здравоохранения призывает граждан своевременно проходить вакцинацию, особенно группы риска — пожилых, детей и людей с хроническими заболеваниями, чтобы снизить заболеваемость в осенне-зимний период.

