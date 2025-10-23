https://sputnik-abkhazia.ru/20251023/rossiyanam-rasskazali-kogda-poyavitsya-immunitet-posle-privivki-ot-grippa--1058503572.html
Россиянам рассказали, когда появится иммунитет после прививки от гриппа
Эксперты объяснили, почему важно планировать прививку от гриппа заблаговременно и кто в группе риска требует особого внимания. 23.10.2025, Sputnik Абхазия
2025-10-23T13:21+0300
2025-10-23T13:21+0300
2025-10-23T14:32+0300
СУХУМ, 23 окт – Sputnik. Стойкий иммунитет после прививки от гриппа вырабатывается примерно через 10–15 дней, поэтому вакцинироваться рекомендуется заранее — до начала роста заболеваемости, сообщила РИА Новости заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.По ее словам, если сделать прививку уже в период подъема заболеваемости, организм может не успеть сформировать защиту и человек рискует заразиться.Вакцинация особенно рекомендована пожилым людям, детям до пяти лет, беременным женщинам и пациентам с хроническими заболеваниями. Прививку не проводят при остром течении ОРВИ или обострении хронических болезней — в таких случаях процедуру переносят до выздоровления после консультации с врачом.Плоскирева напомнила, что ежегодная иммунизация необходима из-за изменчивости штаммов вируса гриппа.Ранее в Абхазии стартовала кампания по вакцинации против гриппа. Для этого в республику была закуплена 3000 доз вакцины. Министерство здравоохранения призывает граждан своевременно проходить вакцинацию, особенно группы риска — пожилых, детей и людей с хроническими заболеваниями, чтобы снизить заболеваемость в осенне-зимний период.
13:21 23.10.2025 (обновлено: 14:32 23.10.2025)
Эксперты объяснили, почему важно планировать прививку от гриппа заблаговременно и кто в группе риска требует особого внимания.
СУХУМ, 23 окт – Sputnik.
Стойкий иммунитет после прививки от гриппа вырабатывается примерно через 10–15 дней, поэтому вакцинироваться рекомендуется заранее — до начала роста заболеваемости, сообщила РИА Новости
заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.
По ее словам, если сделать прививку уже в период подъема заболеваемости, организм может не успеть сформировать защиту и человек рискует заразиться.
"Вакцинация значительно снижает риск заражения и почти полностью предотвращает тяжелое течение и летальные исходы. Эффективность — около 80–90%", — уточнила специалист.
Вакцинация особенно рекомендована пожилым людям, детям до пяти лет, беременным женщинам и пациентам с хроническими заболеваниями. Прививку не проводят при остром течении ОРВИ или обострении хронических болезней — в таких случаях процедуру переносят до выздоровления после консультации с врачом.
Плоскирева напомнила, что ежегодная иммунизация необходима из-за изменчивости штаммов вируса гриппа.
Ранее в Абхазии стартовала кампания по вакцинации против гриппа. Для этого в республику была закуплена 3000 доз вакцины. Министерство здравоохранения призывает граждан своевременно проходить вакцинацию, особенно группы риска — пожилых, детей и людей с хроническими заболеваниями, чтобы снизить заболеваемость в осенне-зимний период.